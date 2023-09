Le Canada est probablement plongé dans une « récession liée à l’erreur d’arrondi », et d’autres problèmes se profilent, selon un économiste

Statistique Canada a publié de nouvelles données sur la façon dont l’économie a démarré le troisième trimestre, affirmant que le PIB du pays reste essentiellement inchangé. Un économiste affirme que cela met en évidence une tendance continue à une faible performance.

« L’économie stagne… nous ne voyons aucun signe d’une forte croissance », a déclaré vendredi David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives, à Akshay Tandon de CTV News Channel. « Si nous nous retrouvons effectivement dans une récession, ce qui est très plausible… à ce stade, il s’agirait d’une récession due à une erreur d’arrondi. »



UNE TENDANCE CONTINUE

Alors que la croissance canadienne demeure neutre pour un deuxième mois consécutif, Macdonald explique qu’elle s’inscrit dans une « tendance continue » pour l’économie du pays.

« Nous avons traversé une croissance très faible… mais en même temps, le taux d’intérêt a augmenté », a déclaré Macdonald. « Habituellement, nous verrions le contraire… nous verrions les taux baisser. »

Cela conduit à une situation « très inhabituelle », prévient Macdonald, car les consommateurs ne voient aucun soulagement, même si la croissance ralentit.



RISQUE HYPOTHÉCAIRE

Certains des plus gros « nuages ​​d’orage » à l’horizon, selon Macdonald, sont le résultat des prix incroyablement serrés de l’immobilier au Canada et du montant élevé des dettes hypothécaires contractées par de nombreux propriétaires.

La Banque du Canada a constamment augmenté son taux d’intérêt de référence depuis mars 2022, ce qui pourrait créer des problèmes à mesure que davantage de prêts hypothécaires à taux fixe à long terme doivent être renouvelés, et cela pourrait faire basculer le Canada dans une « véritable récession ».



Apprenez-en davantage sur BNNBloomberg.ca :

« Si nous commençons à réfléchir… dans un an, beaucoup plus de gens devront renouveler leur prêt hypothécaire à des taux beaucoup plus élevés », a prévenu Macdonald. « Beaucoup de Canadiens ont été protégés de ces taux plus élevés parce qu’ils bénéficient d’un contrat fixe de cinq ans. »



PLUS DE HAUSSES DE TAUX ?

Alors que de nombreux propriétaires canadiens sont aux prises avec l’impact de paiements plus élevés, cela exclut-il d’autres hausses de la part de la Banque du Canada ?

Pas nécessairement, dit Macdonald, qui prévient que si les chiffres de l’inflation en octobre sont plus élevés que prévu, cela entraînera « presque certainement » une autre hausse des taux.

« Les dernières données sur l’inflation… ont été une véritable surprise. »



Cliquez sur la vidéo en haut de cet article pour regarder l’interview individuelle complète.