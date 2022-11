Le Canada est prêt à faire face à l’évolution des menaces mondiales : Anand

OTTAWA –

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, insiste sur le fait que le Canada est prêt à faire face à l’évolution des menaces mondiales, après que les explosions de missiles en Pologne ont suscité des inquiétudes quant à la propagation de la guerre de la Russie en Ukraine dans un pays de l’OTAN, une interaction tendue entre le premier ministre et le président chinois a été filmée, la Corée du Nord testé un missile balistique, et un nouveau rapport du vérificateur général du Canada indique qu’il y a un manque de préparation pour surveiller correctement l’Arctique, cette semaine.

Dans une entrevue avec Joyce Napier de CTV pour la période des questions, diffusée dimanche, Anand a déclaré qu’il était vital que le Canada « puisse marcher et mâcher de la gomme en même temps ».

“Nous devons être en mesure de contribuer à nos alliances multilatérales avec l’OTAN et au soutien bilatéral à l’Ukraine, tout en veillant à ce que nous soyons présents pour soutenir la paix et la stabilité dans l’Indo-Pacifique, et c’est exactement ce que nous sommes. faire », a-t-elle déclaré.

Tout cela survient alors que le plus grand rassemblement mondial de dirigeants de la défense des démocraties se réunit à Halifax ce week-end. Samedi, Anand a eu une réunion bilatérale avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, pour réaffirmer son soutien à l’Ukraine et discuter des mises à niveau du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), entre autres sujets.

Anand a déclaré à la période des questions de CTV que le Canada continuait de travailler avec ses alliés et qu’elle resterait aussi diligente et prudente que possible lors de la prise de décisions, en particulier en ce qui concerne des incidents tels que les frappes de missiles en Pologne cette semaine, à la frontière avec l’Ukraine, qui a fait deux morts. Au départ, on craignait que les missiles ne viennent de Russie, ce qui aurait pu être considéré comme une attaque contre un pays de l’OTAN.

“J’étais, bien sûr, très inquiet, et je reste inquiet, comme je le suis depuis le 24 février, lorsque la Russie a illégalement et sans justification envahi un pays démocratique souverain”, a déclaré Anand. « Nous continuerons de soutenir l’Ukraine à court et à long terme et c’est pourquoi le Canada a offert son soutien dans l’enquête sur ces deux missiles qui ont frappé la Pologne.

Pendant ce temps, les relations du Canada avec la Chine ont occupé le devant de la scène cette semaine lorsqu’une vidéo du président chinois Xi Jinping confrontant Trudeau est devenue virale, incitant beaucoup à spéculer sur l’état de la relation. L’échange tendu, que les partis d’opposition ont déclaré que Trudeau avait mal géré, est survenu peu de temps avant la publication de la stratégie indo-pacifique tant attendue du gouvernement fédéral, qui est attendue d’ici la fin du mois.

“Nous sommes prêts et nous continuerons à être encore plus préparés alors que nous entreprenons cette nouvelle stratégie indo-pacifique”, a déclaré Anand.

Interrogée cette semaine sur un nouveau rapport de la vérificatrice générale Karen Hogan, qui indiquait que divers navires canadiens dans l’Arctique devaient être remplacés, et que le retard du gouvernement canadien à le faire pourrait affecter la surveillance dans la région, Anand a réitéré qu’elle avait annoncé cette année le Le gouvernement fédéral a engagé 40 milliards de dollars supplémentaires sur 20 ans pour la défense, dont près de 5 milliards de dollars iront à la modernisation du NORAD.

“Nous sommes dessus”, a-t-elle déclaré. “La souveraineté de l’Arctique est absolument cruciale alors que cet environnement mondial continue de changer, nous continuerons à améliorer nos protections dans notre Nord.”