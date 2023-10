Le Canada est le seul pays du G7 sans programme national d’alimentation scolaire. Les défenseurs disent qu’il est temps

L’heure de la collation matinale est en cours à l’école catholique St. Roch de Toronto, où les enfants font la queue en ordre, s’approchant d’une poubelle sur le bureau de l’enseignant. Ils prennent des petits sacs de Cheerios, des oranges juteuses et des tubes de yaourt aromatisé et se rasseyent à leur bureau pour grignoter.

C’est un rituel important pour les jeunes étudiants : ils disent que le petit repas gratuit les aide à passer leur journée.

« Si vous ne prenez pas de collation, vous risquez parfois d’avoir faim ou d’avoir mal au ventre. C’est donc bien que vous preniez une collation », a déclaré Danna Rinten, une élève de 5e année.

D’autres élèves ont déclaré qu’une collation les aidait à faire leurs devoirs et leurs activités ou leur apportait des nutriments s’ils devaient quitter la maison sans petit-déjeuner.

En coulisses, des bénévoles s’activent pour organiser le repas du milieu de matinée. Il ne s’agit que de l’un des nombreux programmes alimentaires scolaires communautaires au Canada qui fonctionnent en l’absence d’un programme national – un programme qui, selon les défenseurs, est absolument nécessaire.

Les élèves de l’école catholique St. Roch de Toronto mangent des Cheerios, des oranges et du yaourt à l’heure de leur collation matinale. (CBC)

« C’est déchirant quand parfois les enfants entrent et disent ‘Miss Polo, j’ai faim’. » Par exemple, « Je ne prends pas de collation de toute la journée » », a déclaré Janet Polo, coordonnatrice de la nutrition à Saint-Roch, qui supervise le programme de repas.

Le programme de St. Roch dispose de trois sources de financement : les dons des parents, les contributions de l’organisme caritatif du Toronto Catholic District School Board, The Angel Foundation, et une subvention de l’organisme de bienfaisance pour les enfants le Choix du Président.

Chaque année, la Fondation Angel reçoit 4,3 millions de dollars de Toronto Public Health, 2,1 millions de dollars du ministère de l’Enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario et 2,7 millions de dollars provenant de collectes de fonds et d’autres dons. Ils financent environ 12 millions de repas chaque année, a déclaré leur directeur général, John Yan, à CBC News.

Mais les organisateurs constatent qu’il est de plus en plus difficile d’économiser cet argent, en particulier pour concevoir un menu nutritif qui tient compte des allergies et autres restrictions alimentaires.

« Je dois voir [who] me donne le bagel moins cher que les autres entreprises, donc je peux en commander plus », a déclaré Polo, soulignant que non seulement les prix ont augmenté, mais que la qualité de la nourriture a également diminué.

Le Canada est le seul pays du G7 qui ne dispose pas d’un programme national d’alimentation scolaire ni de normes nationales, selon le Club des petits déjeuners du Canada. Cela signifie que même si chaque province a des besoins différents, il n’existe pas d’approche harmonisée pour nourrir les étudiants dans l’éventail de programmes existants.

Les chercheurs affirment qu’à mesure que l’inflation élevée affecte les prix des denrées alimentaires, davantage d’enfants doivent avoir accès à ces programmes – mais les groupes communautaires affirment qu’ils ont besoin d’un financement stable de la part du gouvernement fédéral pour nourrir tout le monde.

Construire les programmes existants pour l’avenir

Un bénévole trie des sacs d’oranges en préparation pour la collation du matin à l’école catholique St. Roch de Toronto. Une fois remplis, les bacs sont répartis entre les classes. (CBC)

Selon Statistique Canada, un enfant canadien sur quatre vit ce qu’on appelle « l’insécurité alimentaire », c’est-à-dire lorsqu’une personne n’a pas accès à un régime alimentaire de qualité ou à suffisamment de nourriture, ou n’est pas certaine de pouvoir y parvenir. Pendant ce temps, 33 pour cent des utilisateurs des banques alimentaires au Canada sont des enfants, selon Banques alimentaires Canada.

Une étude menée par des chercheurs du Canada, du Chili, de l’Australie, du Royaume-Uni et du Mexique, publiée l’année dernière et basée sur des données de 2019, examiné programmes de repas scolaires dans des pays du monde entier, y compris au Canada, qui, selon elle, s’appuie sur des organisations communautaires et des programmes locaux pour fournir des repas gratuits et subventionnés aux enfants.

« Les résultats actuels suggèrent que ces initiatives sont des substituts inefficaces aux programmes nationaux complets », indique l’étude.

Alors que de nombreux autres pays ont établi des programmes nationaux d’alimentation scolaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien a soutenu que les familles pouvaient plutôt compter sur le programme d’allocations familiales, qui a pris fin au début des années 1990 et a été remplacé par la prestation fiscale pour enfants.

Après avoir lancé la première politique alimentaire du pays en 2019, le programme de réélection du gouvernement libéral en 2021 inclus une promesse selon laquelle il investirait 1 milliard de dollars dans un programme national de repas scolaires sur cinq ans. Encore à ses débuts, une consultation publique a eu lieu plus tôt cette année sur ce à quoi ressemblerait un programme potentiel.

Rachel Engler-Stringler, professeure à l’Université de la Saskatchewan, affirme qu’un soutien supplémentaire aux programmes de repas scolaires existants est nécessaire avant qu’un programme national puisse être mis en place. (CBC)

Un soutien supplémentaire aux programmes de repas scolaires existants est la première étape vers un programme national, a déclaré Rachel Engler-Stringer, professeur au département de santé communautaire et d’épidémiologie de la faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon.

« Les gouvernements provinciaux devraient faire leurs propres investissements, puis s’adresser au gouvernement fédéral et lui dire : ‘Écoutez, nous investissons dans les programmes d’alimentation scolaire, nous voulons que vous fassiez autant [those funds],' » dit-elle.

« C’est ainsi que nous bâtirons le programme que nous pourrons avoir à l’avenir. »

Le programme alimentaire scolaire idéal comporterait probablement un plat principal pour le petit-déjeuner ou le déjeuner préparé dans une cuisine industrielle centralisée, qui serait ensuite distribué à plusieurs écoles pour réduire les coûts, a déclaré Engler-Stringer. Ensuite, au niveau scolaire, des collations et des accompagnements plus petits, comme des fruits et légumes frais, seraient préparés pour accompagner le repas principal.

Un programme de repas scolaires dans une grande ville ne peut pas être géré de la même manière qu’un programme rural ou géré par des autochtones, en tenant compte des différentes coutumes religieuses ou culturelles, a-t-elle ajouté.

« Les communautés doivent avoir le contrôle sur les types de programmes qui fonctionnent pour elles. »

Plusieurs provinces investissent déjà dans les infrastructures existantes, comme la Colombie-Britannique, qui annoncé 214 millions de dollars sur trois ans pour des programmes d’alimentation scolaire. Parallèlement, le programme alimentaire scolaire de l’Île-du-Prince-Édouard, Bon Appetit, offre à tous les élèves de la maternelle à la 12e année une option de déjeuner tous les jours moyennant un petit supplément.

Engler-Stringer a déclaré qu’une approche mettant l’accent sur des repas nutritifs pour tous, plutôt que de cibler les enfants issus de familles à faible revenu, atténuerait la stigmatisation associée aux repas scolaires et améliorerait l’alimentation des enfants canadiens.

Les coûts élevés convergents de la vie, de l’épicerie et du logement ont modifié la réalité financière de nombreuses familles, ce qui signifie qu’un plus grand nombre d’enfants de tout le spectre socio-économique bénéficieraient de ces programmes.

« Il existe déjà d’excellents exemples au Canada, mais ils sont à petite échelle, ils fonctionnent avec un personnel passionné par ce qu’ils font et si quelqu’un ne peut plus le faire, alors ces programmes peuvent ou non continuer », a déclaré Engler-Stringer.

Un financement aiderait à soutenir les bénévoles

Rod Allan, directeur général de Nourish Cowichan à Duncan, en Colombie-Britannique, affirme que le programme repose en grande partie sur un petit groupe de bénévoles dévoués. (Mike McArthur/CBC)

Rod Allan est le directeur exécutif de l’un de ces petits programmes – Nourish Cowichan à Duncan, en Colombie-Britannique. Le programme sert chaque jour un petit-déjeuner, un déjeuner et des collations à plus de 1 300 enfants de la vallée de Cowichan, un chiffre qui, selon Allan, passera à 1 600 dans le prochain quelques semaines.

« S’ils savaient combien de courges sont contenues dans leurs biscuits aux pépites de chocolat, ils seraient choqués », a déclaré Allan.

Le programme est financé par des dons et des subventions d’entreprises et de communautés, mais ce modèle de financement s’avère non durable à mesure que la zone de chalandise s’étend.

‘Beaucoup d’effort’

« Nous allons dépasser notre capacité de financement et donc [we’re] je cherche vraiment et je suis vraiment intéressé [the] mouvement pour un programme alimentaire national », a-t-il déclaré. De plus, avec seulement quelques employés rémunérés, Nourish Cowichan s’appuie fortement sur un petit groupe de bénévoles dévoués.

« De nombreux efforts sont déployés pour trouver des bénévoles, les former, etc. Donc, s’il y avait un soutien financier un peu plus fiable, il serait peut-être possible de fournir une infrastructure plus solide. »

« L’histoire que nous aimons raconter est que nous sommes une nation de classe moyenne dotée d’excellents réseaux sociaux et d’un filet social », a déclaré Allan. « Je pense que c’est vrai, mais… cette histoire nous a permis d’ignorer de nombreux aspects des échecs de ce réseau au fil du temps. »

La nourriture scolaire fournie par Nourish Cowichan est préparée dans une cuisine industrielle de l’École Mont Prévost. (Mike McArthur/CBC)

« Ce n’est pas de la science-fiction ou de la science-fusée »

Debbie Field, coordonnatrice de la Coalition montréalaise pour une alimentation scolaire saine, a déclaré que les graines d’un programme national ont déjà été plantées.

« Nous avons quelque chose, mais nous avons besoin que le gouvernement fédéral le rende cohérent et le développe, car à l’heure actuelle, la crise de l’accessibilité financière est vraiment importante », a déclaré Field.

« Chaque province et territoire finance désormais des programmes d’alimentation scolaire. Nous avons donc un bon système en place dans lequel l’argent de la province ou du territoire va aux districts scolaires et directement aux écoles.

Field a déclaré que le gouvernement fédéral peut réaliser un programme national d’alimentation scolaire en stabilisant les programmes communautaires, en les finançant afin qu’ils puissent maintenir leurs opérations, puis en les développant jusqu’à ce qu’il y ait un programme universel.

« Ce n’est pas de la science-fiction ou de la science-fusée. »

Jenna Sudds, la ministre fédérale de la Famille, de l’Enfance et du Développement social, a déclaré dans une déclaration à CBC News que le gouvernement prévoyait de partager bientôt un rapport détaillant les résultats de sa consultation publique.

« Le rapport reconnaît qu’il y a eu un soutien massif de la part des participants en faveur d’une politique nationale en matière d’alimentation scolaire », indique le communiqué. Plus de 5 000 Canadiens et 130 organisations ont participé à la consultation.