Le Canada est-il prêt pour un avenir ardent? Nous avons compté tous ses avions bombardiers d’eau pour découvrir

La pire saison des incendies de forêt au Canada du siècle a mis à l’épreuve la capacité de lutte contre les incendies par voie aérienne du pays, révélant que l’un des pays les plus boisés au monde pourrait être mal équipé pour contrôler les incendies qui font rage simultanément d’un océan à l’autre.

Le pays connaîtra probablement plus de saisons des incendies comme 2023. Les changements climatiques signifient des conditions météorologiques plus imprévisibles. Certains étés peuvent être exceptionnellement humides, tandis que d’autres sont susceptibles d’être comme celui-ci – exceptionnellement sec et venteux – la recette de feu de forêt parfaite.

« Quel est le pire qui puisse arriver? Le doubler », a déclaré Robert Gray, un écologiste des incendies de forêt à Chilliwack, en Colombie-Britannique.

Les experts en aviation et en préparation aux situations d’urgence affirment que la flotte canadienne de bombardiers à eau n’est pas prête pour cela, en partie parce que l’approche du pays repose sur le partage – à la fois des avions et des pompiers – entre les provinces.

Cet arrangement ne fonctionne pas aussi bien lorsque les incendies brûlent d’est en ouest.

« Cela ne fonctionne pas cette année et cela ne fonctionnera pas à l’avenir, alors que nous risquons d’avoir plusieurs régions en feu … pendant de plus longues périodes », a déclaré Gray.

CBC News a contacté chaque province et territoire pour savoir combien de bombardiers à eau ils possèdent, leurs modèles et leur âge.

Les bombardiers à eau, également appelés avions-citernes, sont une variété d’avions qui aident à combattre les incendies en laissant tomber de l’eau ou un retardateur du ciel. Ils font partie de la force de lutte contre les incendies de forêt du Canada, avec les pompiers sur le terrain.

Le nombre de bombardiers à eau de la flotte principale du Canada, sans compter ceux actuellement prêtés par d’autres pays ou sous contrat à court terme, est d’environ 106 qui sont considérés comme « prêts à être expédiés » – en état de navigabilité et capables de voler.

« Nous avons une flotte vieillissante »

La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nunavut n’ont pas d’avions bombardiers d’eau. La géographie de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nunavut rend les incendies de forêt peu probables, tandis que la Nouvelle-Écosse ne possède que des hélicoptères bombardiers d’eau. La province a récemment dû emprunter des avions à Terre-Neuve-et-Labrador pour éloigner ses incendies.

Les autres provinces et territoires possèdent leur propre flotte d’avions ou les sous-traitent par l’intermédiaire d’un tiers. Certaines provinces, comme l’Ontario, renforcent également leur flotte avec des hélicoptères équipés de godets.

L’analyste de l’aviation John Gradek a examiné les informations que CBC News a pu recueillir sur les ressources aériennes de lutte contre les incendies du pays.

Les livraisons des nouveaux DHC-515, illustrés ici, devraient commencer en 2027. Les 24 premiers iront à des pays européens dont la France, la Grèce, l’Espagne, l’Italie et la Croatie. (De Havilland)

Il a dit que si 2023 est un avant-goût de ce qui va arriver, « nous avons des problèmes ».

Gradek dit que le Canada compte près de 60 bombardiers à eau qu’il considère comme des avions de lutte contre les incendies de « qualité » – des avions d’attaque à haut volume et à haute performance. Il dit que le pays doit obtenir environ 40 autres bombardiers à eau de ce type au cours des cinq à sept prochaines années pour se préparer à ce qui va arriver.

« Nous devons investir dans la flotte. Nous avons une flotte vieillissante », a déclaré Gradek, qui est chargé de cours et coordonnateur du programme universitaire en gestion de l’aviation à l’Université McGill à Montréal.

Pas de nouveaux Canadairs avant 2029 au moins

Les bombardiers à eau Canadair – le CL-215 et le CL-415, un modèle plus récent, sont des avions scoopers amphibies utilisés dans la moitié des flottes du pays.

Ils ont un réputation internationale comme un outil de lutte contre les incendies aériens éprouvé, mais n’a pas été fabriqué depuis 2015.

Maintenant, De Havilland se prépare à construire la prochaine génération de Canadairs, le pompier DHC-515, dans une usine prévue à Calgary.

Un pompier lutte contre un incendie de forêt près du lac Centennial dans le canton de Greater Madawaska, dans l’est de l’Ontario, au début de juin. (Service d’incendie et de sauvetage de South Frontenac/Facebook)

Mais si le Canada veut en acheter, il devra faire la queue.

Vendus des dizaines de millions de dollars pièce, les 24 premiers DHC-515 sont tous promis à l’Europe. En supposant que l’usine soit construite à temps et que tout se passe comme prévu, ces avions seront prêts à être livrés vers 2027.

De Havilland indique que le premier DHC-515 serait prêt pour les clients canadiens vers 2029 ou 2030.

Mais jusqu’à présent, aucune province ou territoire n’en a commandé.

« Jusqu’à cette année, je dirais que le Canada était probablement assez à l’aise avec le nombre d’avions dont il disposait », a déclaré Neil Sweeney, vice-président des affaires générales de De Havilland Canada.

Il dit que les Canadairs maintenant utilisés en Europe sont plus anciens – certains pays utilisent encore la première série de CL-215 qui ont été produits il y a plus de 50 ans.

Des pompiers se tiennent sur un camion de pompiers lors d’un feu de forêt près de Fort St. John, en Colombie-Britannique, le 14 mai. Des membres du personnel de pays comme le Chili et l’Espagne se sont joints à la lutte contre les feux de forêt qui brûlent actuellement au Canada. (Kamloops Fire Rescue / Document via Reuters)

Certains des avions qui luttent contre les incendies au Canada ne sont pas beaucoup plus jeunes – le Québec a trois CL-215 construits il y a 53 ans et un construit il y a 37 ans, et le Manitoba en a trois qui ont en moyenne environ 40 ans.

Sweeney dit que ces avions peuvent continuer à fonctionner tant qu’ils sont correctement entretenus, bien qu’il ait reconnu que les problèmes de chaîne d’approvisionnement obligent parfois les avions à être cloués au sol en attendant des pièces de rechange.

Cela fait partie du compromis qui accompagne une flotte vieillissante, a déclaré Gradek.

« Vous pouvez prendre ma Chevy ’57 et continuer à la faire fonctionner », a-t-il déclaré. « Mais à un certain moment, les pièces s’épuisent et cela devient donc plus cher à entretenir. Dépensez-vous de l’argent pour reconstruire et entretenir ou l’échangez-vous contre une Kia 2023? »

De l’avis de Gradek, les provinces qui utilisent encore les CL-215 d’origine devraient songer à les remplacer à court terme et à remplacer tout 215T – un modèle plus récent avec des moteurs turbo – à moyen terme.

L’heure d’une flotte nationale ?

De la fumée s’élève dans le ciel à cause d’un feu de forêt qui brûle dans l’est de l’Ontario, le long du lac Centennial au début de juin. (Soumis par Conor Drummond et Tiffany Drummond)

Bien que les incendies de forêt soient de compétence provinciale et territoriale, Gradek recommande la mise en place d’une flotte nationale de bombardiers à eau.

C’est une idée qui a déjà été soulevée, une idée à laquelle le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, n’a pas complètement fermé la porte lorsque les journalistes lui ont demandé cette semaine.

Blair a déclaré qu’Ottawa cherchait des moyens d’offrir son soutien.

« Nous tirerons des leçons de notre expérience et nous ferons des investissements futurs pour nous assurer que le Canada a la capacité de réagir », a-t-il déclaré.

Ressources naturelles Canada a récemment annoncé prévoit embaucher, former et retenir plus de pompiersqui s’appuie sur un investissement de 256 millions de dollars sur cinq ans pour aider les provinces et les territoires à renforcer leur capacité de gestion des incendies, y compris les dépenses en capital comme l’achat d’avions.

Des renforts auraient été les bienvenus la semaine dernière au Québec, qui a été pris en désavantage numérique lors de son début précoce de la saison des incendies. Alors que la province se précipitait pour faire venir des pompiers d’aussi loin que le Portugal et le Costa Rica, le premier ministre François Legault a déploré que le Québec « ne puisse pas compter sur l’Ontario, l’Alberta [or] Colombie-Britannique parce qu’ils ont leurs propres problèmes. »

Des avions des États-Unis et du personnel du Chili et d’Espagne se sont également joints à la lutte contre les feux de forêt qui brûlent actuellement au Canada.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) a déclaré dans un rapport 2022 que le Canada aura probablement besoin de plus d’aide internationale pour lutter contre les futurs incendies « car les besoins anticipés augmenteront sans aucun doute avec le changement climatique ».

Le chercheur sur les incendies de forêt Mike Flannigan dit que le Canada devrait penser à la fois à créer une flotte nationale et à investir dans les DHC-515. Il dit que les changements climatiques rendront plus difficile pour le Canada de faire appel à ses partenaires internationaux pour obtenir de l’aide.

« Il est plus probable [we will] voir des épisodes où des parties des États sont en feu en même temps que nous sommes en feu », a déclaré Flannigan, qui se spécialise dans la gestion des urgences et la science des incendies à l’Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique.

Gray, l’écologiste, est d’accord.

« Avec le changement climatique, nous mettre en feu et ne pas mettre les USA en feu [will be] vraiment inhabituel. Ils vont d’abord s’occuper des leurs, comme nous le ferions », a-t-il déclaré.

Flannigan dit que le Canada peut toujours aller plus loin et demander de l’aide à l’hémisphère sud, mais cela pourrait prendre une semaine ou deux pour arriver.

Mais la lutte aérienne contre les incendies n’est qu’une pièce du puzzle lorsqu’il s’agit de lutter contre les incendies de forêt, et Flannigan et Gray affirment que le Canada a besoin de plus de ressources à tous les niveaux : plus de bombardiers à eau dans le ciel et plus de pompiers au sol.

Cela, et davantage d’accent sur la prévention : interdictions de faire des feux et fermetures de forêts, et mise en place de ressources prêtes à frapper si les prévisions prévoient des conditions météorologiques extrêmes pour les incendies.

Gray a déclaré que le Canada devrait se mettre sur un « pied de guerre ».

« Il y avait des rumeurs selon lesquelles nous n’avions pas vu cela venir cette année. Eh bien, vous ne devriez pas penser en ces termes », a déclaré Gray. « Cela pourrait arriver n’importe quelle année – et pire. »