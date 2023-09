Le Canada est-il prêt à abandonner les pourboires dans les restaurants ?

Ce qui était autrefois considéré comme un « merci » supplémentaire pour un service agréable, le pourboire au Canada a été décrit comme une pression sociétale par certains Canadiens qui affirment que la hausse du coût de la vie a allégé le fardeau de la facture du client.

« Je comprends que tout le monde essaie de maîtriser tous les angles financiers pour que cela fonctionne, mais moi aussi je dois être financièrement responsable », a écrit Andrew McIntoch d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, à CTVNews.ca dans un courriel, expliquant que sa stratégie pour les repas au restaurant est de 15 heures. pour cent pour le service à table et 20 pour cent pour le service qu’il considérerait comme « au-dessus de la moyenne ».

Elaine Hampson de Duncan, en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver, dit qu’elle préférerait que les entreprises abandonnent complètement les pourboires.

« Je préférerais que le modèle commercial canadien s’éloigne de tout type de plan d’affaires incluant des pourboires. Payez bien vos employés et répartissez équitablement les coûts de gestion de l’entreprise entre les consommateurs », a déclaré Hampson.

« Je ne suis pas une experte en affaires, je suis une cliente frustrée », a-t-elle poursuivi.

Mais les restaurants canadiens sont-ils prêts à adopter cette politique interdisant les pourboires ?

Pour Jennifer Low, propriétaire du restaurant torontois Sarang Kitchen, elle dit que c’est possible.

Low, qui a ouvert son restaurant coréen avec son mari il y a six mois, affirme que tous ses employés reçoivent un salaire d’au moins 23,15 $ l’heure, ce qui est un salaire décent selon l’Ontario Living Wage Network.

Inspirée par son pays d’origine, Singapour, et par le temps passé en Nouvelle-Zélande, où aucun des deux pays n’a de culture du pourboire, Low explique que les clients peuvent profiter de leur nourriture sans être surpris par leur sous-total et que le personnel ne se dispute pas sur le partage des pourboires.

« En décourageant le pourboire, cela crée plus d’équité et nous pouvons être plus inclusifs », a déclaré Low à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

La hausse des coûts alimentaires et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont posé des problèmes au restaurant, mais Low dit qu’elle a dû procéder à des ajustements pour garantir que les prix des aliments restent raisonnables pour les clients et que le personnel continue d’être payé équitablement.

« Pour nous soucier de nos employés et de nos clients, cela signifie que nous devons faire des sacrifices », a-t-elle déclaré.

LES RESTAURANTS CANADIENS SONT-ILS PRÊTS À FAIRE LE CHANGEMENT ?

Depuis la pandémie, les bénéfices des restaurants ont été considérablement réduits à la suite des fermetures de restaurants, de la hausse des coûts des aliments et des pénuries de main-d’œuvre qui ont conduit à des montagnes de dettes que beaucoup ont du mal à régler aujourd’hui, explique Tracey MacGregor, vice-présidente de la succursale ontarienne de Restaurants Canada. .

« Exploiter un restaurant au Canada n’a jamais été aussi difficile, aussi volatile ou aussi coûteux qu’aujourd’hui », a déclaré MacGregor à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Selon Restaurants Canada, 84 pour cent des restaurants au Canada déclarent aujourd’hui des bénéfices inférieurs à ceux de 2019 et près de la moitié fonctionnent à perte ou atteignent le seuil de rentabilité. Bien qu’une politique générale interdisant les pourboires ne soit pas un changement du jour au lendemain, MacGregor affirme que les restaurateurs font davantage d’efforts pour fidéliser leur personnel et le payer équitablement.

« Nous voulons que nos employés soient heureux, nous voulons les garder dans les carrières et dans l’hôtellerie, donc vous voyez des choses comme les prestations de santé arriver, les prestations dentaires, [and] des salaires plus élevés », a-t-elle déclaré.

Folke, un restaurant végétalien de Vancouver, a également adopté une politique de non-pourboire, car la propriétaire, Pricilla Deo, explique que chaque membre du personnel reçoit un salaire avec des prestations de santé et dentaires ainsi qu’une prestation de style de vie pour couvrir d’autres dépenses personnelles.

Deo a déclaré jeudi à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique que même si son restaurant avait l’avantage de commencer avec ce modèle de tarification, elle comprend qu’il peut être difficile pour d’autres restaurants d’y passer, car cela impliquera des changements pour leur menu, leurs consommateurs et personnel.

« Nous ne l’avons pas fait pour essayer de changer l’industrie, nous l’avons fait parce que nous voulions que notre petit restaurant soit un endroit agréable où travailler et c’est important pour nous », a déclaré Deo.

« Il faudrait beaucoup de temps pour comprendre ce changement, surtout du point de vue des employés s’ils sont déjà habitués à gagner une certaine somme d’argent. »

Bien que les restaurants sans pourboire représentent un petit pourcentage des entreprises au Canada, pour ceux qui suivent un système plus traditionnel, quel est le montant du pourboire que les Canadiens devraient donner ?

MacGregor affirme que même si de nombreux restaurants ont ajusté leurs invites de pourcentage de pourboire, la décision de donner un pourboire et son montant dépendront toujours du client.

« Ces invites sont bien sûr censées être plus simples, mais en fin de compte, c’est vraiment au client de décider », a-t-elle déclaré :

« Ces employés se présentent tous les jours, ils essaient d’offrir ces expériences client exceptionnelles, donc c’est vraiment ce qui, selon vous, vaut la peine et est reconnu. »