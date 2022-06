Le Canada est-il actuellement en récession?

Le taux d’inflation annuel du Canada a atteint 7,7 % pour le mois de mai, selon les données publiées mercredi par Statistique Canada, le plus haut niveau de croissance observé en près de 40 ans. L’inflation atteignant des niveaux astronomiques, certains Canadiens pourraient craindre que la hausse des coûts n’entraîne une baisse de l’activité économique et ne déclenche éventuellement une récession.

Michael Veall est professeur d’économie à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario. En regardant les derniers niveaux d’activité économique au Canada, le pays n’est pas actuellement en récession, a-t-il dit, et il est peu probable qu’il en connaisse une de sitôt.

« Si réel [GDP] la croissance est négative pendant deux trimestres successifs, c’est formellement une récession », a déclaré Veall à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. « Il est clair que nous sommes toujours dans une période de rebond de la croissance après la pandémie. »

Une caractéristique clé des récessions économiques est un taux de chômage élevé, a déclaré Veall, mais les données les plus récentes de Statistique Canada montrent que le taux de chômage du pays est à un creux historique de 5,1 %.

Les récessions sont également caractérisées par une croissance économique négative, a déclaré James Marple, économiste principal à la Banque TD. Selon les plus récentes prévisions de la Banque TD publiées lundi, l’activité économique du Canada devrait ralentir considérablement au cours des mois à venir, a déclaré Marple. La banque prévoit que le PIB réel aura augmenté à un taux annualisé de 4,4 % d’ici la fin juin avant que ce chiffre ne tombe à 3 % d’ici la fin du troisième trimestre et à 1,6 % d’ici la fin de 2022.





Même avec des niveaux de croissance économique plus faibles, cela ne signifie pas nécessairement que les Canadiens peuvent s’attendre à faire face à une récession, a déclaré Marple.

« La bataille est entre la résilience et la récession », a-t-il déclaré mardi à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. « Nous avons un marché du travail très sain… [and] nous avons une économie qui, à bien des égards, se remet de la pandémie de COVID, où les gens ramènent leur activité à la normale après être restés chez eux pendant deux ans.

« Même avec un ralentissement de la croissance économique, ce ne serait pas une récession. »

LE RÔLE DE LA HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT

La plupart des difficultés économiques que les Canadiens connaîtront probablement au cours des prochains mois ne seront pas liées à la croissance du PIB réel ou aux taux de chômage, mais à des niveaux élevés d’inflation, a déclaré Veall. Les Canadiens ressentent déjà le pincement des prix plus élevés dans les épiceries et aux pompes à essence, par exemple.

Afin de freiner la hausse des taux d’inflation, la Banque du Canada a haussé son taux directeur au cours des derniers mois. Bien que le taux d’intérêt de référence se situe actuellement à 1,5 %, la banque centrale du pays a déclaré que les Canadiens peuvent s’attendre à ce que ce taux continue d’augmenter alors qu’elle tente de ramener l’inflation à un objectif de 2 %.

La hausse des taux d’intérêt amènera les Canadiens à dépenser plus d’argent pour le remboursement des intérêts au lieu de réinjecter cet argent dans l’économie elle-même, a déclaré David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives. Cela peut décourager les dépenses en biens et services, ce qui contribue à réduire la demande et l’inflation.

« La hausse des taux d’intérêt enlève une partie de l’air de l’économie », a déclaré Macdonald à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. «Ainsi, vous pourriez potentiellement voir moins de personnes partir en vacances, par exemple, et peut-être que le coût des hôtels diminue, ou peut-être que le coût des sorties au restaurant diminue parce que moins de personnes sortent pour manger.

« Ce sont des moyens par lesquels l’inflation peut baisser. »

La Banque TD s’attend à ce que la prochaine hausse des taux d’intérêt, qui doit avoir lieu le 13 juillet, implique une augmentation de 75 points de base, a déclaré Marple. Cela s’apparente à l’action de la Réserve fédérale américaine, qui a relevé son taux directeur de 0,75 point de pourcentage plus tôt ce mois-ci. Jusqu’à présent cette année, la Banque du Canada n’a augmenté son taux d’intérêt directeur que de 25 ou 50 points de base à la fois, mais une hausse constante de l’inflation exercera probablement plus de pression sur la banque centrale pour qu’elle agisse rapidement pour augmenter ce taux. , dit Marple.

« Cela reflète simplement le fait que la banque reconnaît qu’elle doit agir maintenant pour faire baisser l’inflation », a-t-il déclaré. « Ça ne sert à rien d’attendre. »





Certains économistes prédisent que le taux directeur des prêts au jour le jour de la banque centrale pourrait atteindre 3,25 % d’ici la fin de l’année. Cependant, une question importante à laquelle il reste à répondre est de savoir si l’augmentation rapide des taux d’intérêt entraînera un ralentissement de la croissance économique au point de devenir négatif, déclenchant peut-être une récession, a déclaré Macdonald. Selon Veall, il est peu probable que ce soit le cas.

« La Banque du Canada a raison de faire quelque chose – le malheur est que quelque chose a un côté douloureux », a déclaré Veall. « L’espoir est qu’ils puissent ralentir la croissance juste ce qu’il faut pour que l’économie continue de croître.

« Je pense que les chances sont en notre faveur. »

L’INFLATION EST « L’INDICATEUR À SURVEILLER »

D’ici l’automne, Macdonald a déclaré qu’il devrait être clair si oui ou non les hausses de taux d’intérêt de la banque centrale contribuent à réduire l’inflation. Si le taux d’inflation annuel reste élevé, la banque reconsidérera probablement son taux d’intérêt cible entre 2 et 3 % et pourrait viser des hausses de taux d’intérêt plus agressives à l’avenir. Si les taux d’intérêt augmentent assez rapidement, cela pourrait entraîner une récession artificielle, a-t-il déclaré.

« Cette décision que nous verrons probablement à l’automne nous indiquera si la banque provoquera une récession afin de maîtriser l’inflation », a déclaré Macdonald.

Mais si l’inflation commence à baisser alors que l’activité économique continue de croître, cela aidera probablement à calmer les nerfs qui pourraient entourer la possibilité d’être touché par une récession, a déclaré Marple.

« Les inquiétudes au sujet de la récession … reposent sur la capacité de la Banque du Canada à maîtriser l’inflation », a-t-il déclaré. « L’inflation est l’indicateur à surveiller … Si nous commençons à voir de bons signes que cela se produit sans trop de détérioration économique, cela devrait donner un peu d’espoir que nous pouvons éviter une récession. »





Alors que certains experts disent que le Canada est peu susceptible de faire face à une récession dans un proche avenir, d’autres prédisent que les économies canadienne et américaine pourraient chacune connaître des déclins économiques importants d’ici la fin de l’année prochaine. Selon Veall, il est probable que si les États-Unis sont frappés par une récession économique, le Canada en verra une aussi, compte tenu du lien étroit entre l’économie de chaque pays et celle de l’autre.

En plus de cela, il est également important de tenir compte de l’impact des facteurs internationaux sur l’économie canadienne. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, par exemple, alimente une hausse des prix de l’essence partout au Canada qui contribue à l’inflation, a déclaré Macdonald. L’incertitude quant à la façon dont la crise continuera d’avoir un impact sur l’économie canadienne signifie que la possibilité de faire face à une future récession ne peut être entièrement exclue, a déclaré Veall.

« Il y a de fortes chances que nous n’ayons pas de récession … dans les 18 prochains mois », a déclaré Veall. « Mais vous ne pouvez pas écarter la possibilité. »

FAITES ATTENTION ET EXPLOREZ VOS OPTIONS

Pour ceux qui pourraient s’inquiéter de faire face à une récession potentielle dans les mois ou les années à venir, Veall recommande d’être plus prudent avec les finances personnelles et d’examiner attentivement si des achats importants peuvent être effectués si une personne devait perdre son emploi, par exemple.

« Cela dépendra en partie de la précarité de son emploi, des actifs et des économies dont on dispose, [and] quel type d’achat [they’re making]», a déclaré Veall. « Il est toujours sage d’essayer d’être en mesure de surmonter les malheurs économiques. »

De plus, le moment est venu de demander une augmentation de salaire ou de changer d’emploi si quelqu’un est à la recherche d’un salaire plus élevé, a déclaré Macdonald, plutôt que d’attendre de le faire dans six mois ou un an. Si le Canada devait entrer en récession, les travailleurs pourraient être découragés de demander des augmentations de salaire par crainte de perdre leur emploi en conséquence, a déclaré Macdonald.

« C’est l’un des dangers d’une récession, c’est qu’elle bloque les salaires réels inférieurs à la suite de cette poussée inflationniste », a déclaré Macdonald. « C’est le moment de demander de meilleures conditions [and] meilleurs salaires. Verrouillez-les maintenant, avant le risque d’une autre récession.

Quiconque cherche à faire des achats importants, comme l’achat d’une maison, est invité à s’assurer qu’il peut respecter ses paiements mensuels, plutôt que de rester à l’extrême limite de ce qu’il peut se permettre, a déclaré Macdonald. De plus, à mesure que les taux d’intérêt augmentent, les propriétaires qui renouvelleront bientôt leur hypothèque peuvent gérer les paiements en prolongeant leur période d’amortissement, ce qui leur donne plus de temps pour rembourser leur hypothèque afin de maintenir les paiements bas, a-t-il déclaré.

« À long terme, vous paieriez l’hypothèque plus longtemps et vous paieriez plus d’intérêts sur la durée de l’hypothèque, mais ce ne sont pas des changements ingérables », a déclaré Macdonald.

Les Canadiens peuvent également s’attendre à voir le marché de l’habitation se refroidir encore plus au fil de l’année, a déclaré Marple. Des taux d’intérêt plus élevés contribueront à de nouvelles baisses du prix moyen des maisons d’un mois à l’autre, a-t-il dit, ce qui peut être avantageux pour les Canadiens qui cherchent à acheter une propriété.

« Cela transforme de plus en plus ce qui était avant tout un marché de vendeurs en ce qui pourrait très bien devenir un marché d’acheteurs », a déclaré Marple. « Nous nous attendons à voir une légère baisse des prix des maisons au cours des prochaines années. »