Le Canada est en tête du G7 pour le nombre de diplômés universitaires et collégiaux en âge de travailler : recensement

Le Canada compte plus de diplômés collégiaux ou universitaires en âge de travailler que tout autre pays du G7 grâce à un plus grand nombre d’adultes qui étudient pour obtenir un diplôme et à l’afflux constant d’immigrants hautement scolarisés, selon les données du recensement récemment publiées.

Parmi les Canadiens en âge de travailler âgés de 25 à 64 ans, environ 57,5 ​​% détiennent un diplôme universitaire ou collégial, le taux le plus élevé du G7.

Les données publiées dans le cadre du recensement de 2021 indiquent que le classement est dû en partie au fait qu’un Canadien sur quatre en âge de travailler possède un diplôme d’études collégiales ou un certificat.

En ce qui concerne le pourcentage de Canadiens en âge de travailler titulaires d’un diplôme universitaire, le Canada occupe la quatrième place du G7 à 32,9 %, après le Royaume-Uni à 41,3 %, les États-Unis à 39,5 % et le Japon à 34,2 %. cent.

Le recensement indique également que si la population est relativement bien éduquée, ne pas reconnaître les qualifications des travailleurs formés à l’étranger “laisse le talent sur la table”.

