Le Canada “est devenu l’endroit où rien ne peut être fait”, a déclaré Pierre Poilievre à la foule de la Colombie-Britannique

Dans son premier discours officiel en Colombie-Britannique depuis qu’il est devenu le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre a mis l’accent sur l’impact de l’inflation sur les Canadiens lors d’un déjeuner d’affaires en Colombie-Britannique mardi (8 novembre).

S’adressant à une foule à guichets fermés lors d’un événement de la Chambre de commerce de Surrey, il a déclaré qu’un cinquième des Canadiens sautaient des repas parce qu’ils n’avaient pas les moyens de faire l’épicerie.

De plus, a-t-il dit à la foule, les jeunes adultes doivent vivre plus longtemps avec leurs parents, car ils ne peuvent pas se permettre de sortir seuls.

“Dans le pays avec, je pense, le cinquième plus grand nombre de terres par habitant de toutes les nations sur terre, nous avons plus de terres où il n’y a personne que nous avons de terres où il n’y a personne et pourtant nous ne pouvons pas trouver un moyen de loger tout le monde. notre peuple », a déclaré Poilievre, ajoutant que davantage de maisons doivent être construites partout au Canada.

Né et élevé à Calgary, Poilievre est député depuis 2004 et est devenu le chef du parti conservateur le 10 septembre 2022.

Il a dit à la foule à Surrey que le Canada est devenu «l’économie du gardien», où le gouvernement empêche les gens d’atteindre leurs objectifs. Il a déclaré qu’il fallait faire plus pour faire construire des projets et supprimer la bureaucratie.

“On a l’impression que notre pays est devenu l’endroit où rien ne peut être fait.”

Anita Huberman est présidente du Surrey Board of Trade.

« Nous avons besoin du secteur privé pour stimuler l’économie canadienne et réduire les formalités administratives », a-t-elle déclaré dans une déclaration au Maintenant-leader. “Ses objectifs autour de ces articles ont trouvé un écho auprès de la Chambre de commerce de Surrey.”

anna.burns@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Aimez-nous sur Instagram et suivez Anna sur Twitter.

Parti conservateur du CanadaSurrey