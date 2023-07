Le Canada est à la traîne alors que l’OTAN prévoit d’augmenter les objectifs de dépenses de défense

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, n’a pas caché le fait qu’il attend plus des pays membres lors du sommet des dirigeants de cette année.

Le montant exact reste encore à discuter, mais les 31 États membres de l’OTAN devraient faire une promesse plus ambitieuse qu’à ce jour.

L’objectif convenu a été que chaque pays consacre environ 2 % de son PIB à la défense.

Maintenant, on s’attend à ce que ce soit juste le minimum.

Le Canada a accepté l’objectif, mais n’a pas révélé de plan pour l’atteindre, les dépenses actuelles se situant juste en dessous de 1,3 % et les dirigeants politiques, dont le premier ministre Justin Trudeau et la ministre de la Défense Anita Anand, ignorent les suggestions que les Canadiens ne font pas leur poids.

Mais certains observateurs disent que le temps est venu pour le Canada de signaler à ses alliés qu’il est sérieux quant à l’atteinte de ses objectifs.

« Je ne pense pas que le Canada puisse simplement garder la tête basse et éviter cela », a déclaré Tim Sayle, historien de l’OTAN et professeur à l’Université de Toronto.

Sayle a déclaré que les alliés intensifieraient probablement leur pression sur des pays comme le Canada, l’Allemagne, le Danemark et la Belgique, qui sont à la traîne.

Des problèmes nationaux de longue date jouent également un rôle dans la réputation mondiale du Canada, a déclaré Stephen Saideman, professeur à l’Université Carleton.

« Ils n’ont pas corrigé les processus d’approvisionnement », a-t-il déclaré.

«Ils manquent de personnel. Ensemble, ces deux choses rendent difficile, tout simplement difficile, de dépenser de l’argent. Même si vous allouez beaucoup d’argent, il est difficile de le dépenser réellement.

Les changements attendus lors du sommet de cette année comprennent de nouveaux plans de défense européens et un plan d’action pour la production de défense, qui, selon Stoltenberg plus tôt cette semaine, « agrégeront la demande, augmenteront la capacité et augmenteront l’interopérabilité ».

Les processus d’approvisionnement en matière de défense au Canada sont notoirement longs et souvent semés de controverses, car des acteurs nationaux et étrangers se disputent des contrats lucratifs.

« À certains égards, il pourrait y avoir des solutions intéressantes pour que le Canada travaille avec d’autres alliés dans le domaine du développement et de l’approvisionnement. Le problème que nous rencontrons est que les marchés publics sont une partie si importante de la politique intérieure », a déclaré Sayle.

À l’heure actuelle, la société canadienne Bombardier s’associe à General Dynamics dans le but d’inciter le gouvernement fédéral à leur attribuer un contrat pour remplacer la flotte vieillissante d’avions de surveillance Aurora.

Le gouvernement a insisté sur le fait qu’il poursuivait un processus concurrentiel, mais il a pris des mesures pour obtenir l’approbation du département d’État des États-Unis pour acheter jusqu’à 16 avions P-8A Poseidon avancés.

Lors d’un briefing avant le sommet de l’OTAN, de hauts responsables gouvernementaux ont noté que le gouvernement fédéral avait augmenté les dépenses de défense de 70% depuis 2014. Les responsables ont fourni un briefing aux journalistes sous couvert d’anonymat.

« Il est certainement vrai que ce gouvernement a dépensé plus d’argent dans l’armée. C’est certainement vrai qu’il a essayé de dépenser plus d’argent dans l’armée », a déclaré Saideman.

Lundi, Trudeau a annoncé son intention de dépenser 2,6 milliards de dollars sur trois ans pour renforcer la présence canadienne sur le flanc est de l’OTAN en transformant un groupement tactique multinational dirigé par le Canada en Lettonie en une brigade d’ici 2026.

Son gouvernement a également promis environ 40 milliards de dollars pour la modernisation du Norad, ainsi que des milliards pour l’achat d’avions de chasse F-35 et la construction de nouveaux navires de guerre. Tout cela augmentera le montant que le pays dépense.

Plus tôt cette année, un rapport du Washington Post a cité des documents divulgués selon lesquels Trudeau avait dit en privé aux responsables américains que le Canada n’atteindrait pas l’objectif de dépenses.

« C’était en partie une question d’honnêteté quant à nos limites, et en partie les priorités de ce gouvernement », a déclaré Saideman.

« Il ne veut pas dépenser 2% pour l’armée, car cela signifierait soit augmenter les impôts, soit dépenser moins d’argent pour autre chose. »

Dans une déclaration lundi, le porte-parole du Parti conservateur en matière de défense, James Bezan, et le porte-parole en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, ont fait valoir que le rôle du Canada en tant que partenaire « digne de confiance et fiable » avait diminué.

« Nos troupes ont du mal à faire le travail que leur pays leur demande en raison de pénuries de personnel et d’un manque d’équipement », indique le communiqué.

« Le premier ministre Trudeau a l’occasion, au sommet de Vilnius, de s’engager à remédier à cette négligence.

Politique FédéraleMilitaireOTAN