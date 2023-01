Le Canada espère être le futur chef de file des lancements spatiaux commerciaux

Longueuil, Qué. –

Le Canada espère tirer parti de sa vaste expertise géographique et spatiale pour se positionner comme le prochain acteur mondial des lancements spatiaux commerciaux.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement fédéral élaborera les exigences réglementaires, les normes de sécurité et les conditions de licence nécessaires pour autoriser les lancements commerciaux de satellites spatiaux depuis le Canada au cours des trois prochaines années.

Il a déclaré aux journalistes au siège de l’Agence spatiale canadienne à Longueuil, au Québec, que le pays était également prêt à approuver les lancements dans la période intérimaire au cas par cas, et il a invité les entreprises privées à proposer des projets.

A l’heure où le fonctionnement du transport aérien dans ce pays reste un défi, Transport Min. Alghabra annonce largement « l’intention du gouvernement fédéral de soutenir les activités de lancement spatial commercial au Canada » et mettra à jour le cadre réglementaire en conséquence. #cdnpoli – Rachel Aiello (@rachaiello) 20 janvier 2023

Le député de la région de Montréal et ancien astronaute Marc Garneau a déclaré que le Canada possède un certain nombre d’avantages géographiques en ce qui concerne les emplacements de lancement de satellites, notamment un vaste territoire peu peuplé et un large éventail de possibilités d’orbites à forte inclinaison.

Il a dit que bien que le Canada ait déjà lancé des fusées suborbitales – qui montent dans l’espace et retombent – ​​il n’a pas encore lancé de vol spatial orbital.

Alghabra dit qu’un certain nombre d’entreprises ont exprimé leur intérêt pour le lancement depuis le Canada, y compris Maritime Launch, qui prévoit de construire le premier port spatial du pays dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 janvier 2023.