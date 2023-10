Le Canada envoie une équipe masculine de gymnastique aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 2008

Les gymnastes masculins sont les derniers athlètes canadiens à décrocher une place par équipe pour les Jeux olympiques de Paris l’été prochain.

Ayant besoin d’un classement parmi les 12 premiers lors de la ronde de qualification de dimanche aux Championnats du monde artistiques, le Canada a récolté 249,26 points dans six disciplines pour se qualifier quatrième pour la finale par équipe de mardi à Anvers, en Belgique, qui sera diffusée en direct à 13 h 30 HE sur CBCSports.ca. l’application CBC Sports et CBC Gem.

Le Canada n’a pas envoyé d’équipe masculine de gymnastique aux Jeux d’été depuis 2008 à Pékin.

« Mission accomplie », a déclaré René Cournoyer, le seul membre de l’équipe masculine à avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo il y a trois ans, à Gymnastique Canada. « Cette quatrième place a tellement d’importance et je suis très fier de mes coéquipiers. »

Felix Dolci, de Saint-Eustache, au Québec, a également excellé lors des qualifications par équipe, se classant huitième à la barre horizontale avec une note de 14,133. Jeune et féroce compétiteur, le joueur de 21 ans a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 et a été champion du monde junior l’année suivante.

Équipe Canada célèbre après la routine au sol de Félix 🇨🇦😭 ILS L’ONT FAIT pic.twitter.com/qDGAa6s5HQ —@emardsrings

Gymnastique Canada a également déclaré que Zachary Clay, de Langley, en Colombie-Britannique, qui a participé à sept championnats du monde, a joué un rôle central dans l’exploit de dimanche en démontrant ses prouesses au cheval d’arçons.

Jayson Rampersad, William Émard et Yanni Chronopoulos sont les autres membres de l’équipe.

« Quelle compétition — l’atmosphère, l’émotion, l’esprit d’équipe. Incroyable », a déclaré Ed Van Hoof, entraîneur-chef de l’équipe nationale du Canada, dans un communiqué publié par Gymnastique Canada. « Ce résultat en dit long sur le travail d’équipe qui nous a amené à ce poste.

« Cette équipe a répondu à l’adversité au cours des dernières années et s’est montrée à la hauteur. L’équipe était bien préparée et confiante au départ et a produit un résultat historique. Espérons que cela inspirera la prochaine génération. »

OH, le Canada ! Ils vont se battre jusqu’au bout pour mériter cette place dans l’équipe olympique ! #ARTWorlds2023 pic.twitter.com/JNydYCmHnF —@Gymnastique_Maintenant

Le Japon s’est qualifié premier pour la finale par équipe masculine de mardi avec 258,22 points, suivi par les États-Unis avec 254,62.

Aux Mondiaux de l’année dernière, les Canadiennes sont entrées dans l’histoire.

Les triples olympiennes Ellie Black, Laurie Denommee, Denelle Pedrick, Emma Spence et Sydney Turner ont remporté le bronze dans l’épreuve par équipe pour assurer une place pour Paris, la toute première médaille mondiale du Canada dans l’épreuve par équipe.