Le Canada envoie des missiles de défense aérienne en Ukraine

OTTAWA –

Le Canada se joint à un partenariat vieux de trois mois avec plusieurs alliés clés pour envoyer des missiles de défense aérienne en Ukraine.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, est au Royaume-Uni aujourd’hui et a annoncé une contribution de 33 millions de dollars du Canada lors d’une visite aux soldats canadiens qui aident à former des recrues ukrainiennes au camp d’entraînement militaire de Lydd.

L’argent provient du fonds de 500 millions de dollars annoncé par le premier ministre Justin Trudeau en juin 2023 pour l’assistance militaire à l’Ukraine.

Le même mois, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas et les États-Unis se sont associés pour livrer des centaines de missiles de défense aérienne à courte et moyenne portée afin d’aider l’Ukraine à se protéger contre les attaques de missiles et de drones russes.

Depuis un peu plus d’un an, le personnel des Forces armées canadiennes a dispensé à Lydd des cours de formation à environ 2 600 recrues ukrainiennes sur le maniement des armes, les premiers soins sur le champ de bataille et les tactiques de patrouille.

Le Canada a versé 8 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine au cours de la dernière année et demie, dont 1,8 milliard de dollars en aide militaire, notamment pour des armes, des munitions, des véhicules militaires, des caméras de drones et des vêtements d’hiver.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2023.