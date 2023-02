Le Canada envoie des avions militaires dans le ciel d’Haïti alors que la violence des gangs s’intensifie

Le Canada a envoyé un de ses avions militaires en Haïti pour aider le pays à faire face à l’escalade de la violence.

Une déclaration conjointe aujourd’hui de la ministre de la Défense nationale Anita Anand et de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly indique que le Canada a déployé un avion CP-140 Aurora pour aider à “perturber les activités des gangs” en Haïti.

La violence des gangs est devenue une réalité pour ceux qui vivent dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince depuis l’été dernier, des centaines auraient été kidnappés et tués.

L’ONU a également déclaré que les gangs restreignaient l’accès aux produits de première nécessité comme les soins de santé et l’eau et qu’ils agressaient également sexuellement des femmes et des enfants.

La crise politique et humanitaire d’Haïti a conduit à des appels aux pays occidentaux pour qu’ils interviennent, le gouvernement canadien affirmant que le déploiement de l’avion vient en réponse directe à la demande d’aide d’Haïti.

Le gouvernement affirme que l’avion de patrouille est actuellement en Haïti et y restera “pendant plusieurs jours” pour aider aux efforts de surveillance et de renseignement.

Le déploiement de l’avion est la dernière mesure prise par le gouvernement pour aider Haïti, et n’indique pas une intervention militaire.

D’autres mesures de soutien à ce jour comprennent l’imposition de sanctions contre les personnes qu’elle considère comme responsables de la violence en Haïti.

“Le déploiement d’un avion de patrouille canadien renforcera les efforts pour lutter contre les actes criminels de violence et pour établir les conditions nécessaires à un avenir pacifique et prospère”, a déclaré Anand dans le communiqué de dimanche.

La Presse canadienne

