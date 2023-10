Le Canada envoie davantage d’obus d’artillerie et de bombes aériennes en Ukraine, selon le ministre de la Défense

Le Canada envoie davantage de munitions en Ukraine, notamment des obus d’artillerie et des bombes aériennes, a annoncé mercredi le ministre de la Défense Bill Blair à Bruxelles.

Le nouveau paquet a été dévoilé au début de la réunion régulière des alliés qui ont aidé à armer ce pays d’Europe de l’Est pour résister à l’invasion à grande échelle des forces russes.

Le don comprend 2 000 cartouches d’artillerie de 155 millimètres ainsi que 955 cartouches d’obus fumigènes, destinés à être tirés par les mêmes obusiers.

Des militaires ukrainiens tirent des obus d’artillerie de 155 millimètres sur des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, le 15 juin. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

En outre, 277 bombes de 1 000 livres seront utilisées dans les missions d’appui aérien rapproché par les avions militaires du pays.

Les munitions proviennent des stocks existants de l’armée canadienne.

Au cours des dernières semaines, un comité de la Chambre des communes a entendu parler du fait que les stocks de munitions au Canada et dans les pays alliés s’épuisent et que la production n’a pas augmenté pour compenser ce qui est donné.

Les forces ukrainiennes tirent chaque jour jusqu’à 5 000 obus d’artillerie de différents calibres. Les États-Unis produisent plus de 20 000 obus neufs par mois, tandis que le Canada produit un peu plus de 3 000 obus de 155 millimètres, le type le plus couramment utilisé dans les gros obusiers.

Ce dernier don signifie que le Canada a fourni à l’Ukraine 10 000 cartouches de 155 millimètres, en plus de 10 000 obus de 105 millimètres et environ deux millions de cartouches pour armes légères de 7,62 mm.

Le programme annoncé mercredi comprend également 25 millions de dollars de vêtements et d’équipements d’hiver pour l’Ukraine, notamment des bottes, des couches thermiques et des sacs de couchage d’hiver.

En outre, le gouvernement fédéral envisage d’acheter 2 000 ensembles d’uniformes militaires à motifs pour les soldats ukrainiens. Les uniformes seront fabriqués au Canada.

Depuis février 2022, le Canada a engagé plus de 2,4 milliards de dollars en aide militaire à l’Ukraine, notamment huit chars de combat principaux Leopard 2 et d’autres véhicules blindés.