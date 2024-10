Le Canada envisage « sérieusement » une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Toronto et Québec, selon le ministre

Le gouvernement fédéral envisage « sérieusement » de construire la première liaison ferroviaire à grande vitesse au pays entre Québec et Toronto, a déclaré le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos.

Ottawa a annoncé en 2021 son intention de construire ce qu’il a appelé un corridor ferroviaire « à haute fréquence » (HFR) avec des arrêts à Toronto, Peterborough, Ottawa, Montréal, Trois-Rivières, Laval et Québec. Le gouvernement avait alors estimé le coût entre 6 et 12 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral a identifié trois soumissionnaires qualifiés pour le projet l’année dernière. Un porte-parole de VIA HFR, la filiale de VIA Rail créée pour superviser le projet, a déclaré que les soumissionnaires ont été invités à proposer au gouvernement deux options : un réseau ferroviaire « conventionnel » avec des trains atteignant des vitesses de 200 km/h, et un réseau avec des trains atteignant des vitesses « comparables à celles des trains européens ».

Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le train à grande vitesse était « une option sérieusement envisagée ». (LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld)

Duclos a déclaré lundi que le gouvernement prévoyait de nommer bientôt le soumissionnaire retenu et de divulguer plus d’informations sur le fonctionnement du nouveau corridor ferroviaire. Ses commentaires sont intervenus après le Le Toronto Star a rapporté le cabinet fédéral envisage d’installer un train à grande vitesse dans le corridor, c’est-à-dire des trains qui rouleraient à plus de 200 km/h.

« Parce que les modèles qui fonctionnent le mieux (pour le HFR) sont assez proches d’un train à grande vitesse… vous pouvez obtenir des trains assez rapides même avec des trains à haute fréquence », a déclaré Duclos.

« La prochaine étape consiste à passer à un train à grande vitesse et c’est une option qui est sérieusement envisagée. »

Les trains Via Rail circulent à des vitesses de 60 à 120 km/h, selon le segment ferroviaire. Ses trains partagent la voie avec les wagons de marchandises, qui ont la priorité. La nouvelle liaison ferroviaire fonctionnerait sur ses propres voies, accélérant ainsi les temps de trajet.

« Il s’agirait d’un projet transformateur pour les Canadiens, unissant près de la moitié de la population totale du Canada, car nous parlons du corridor entre Québec et Toronto, et environ 18 millions de personnes vivent dans cette région », a déclaré Duclos.

Duclos a reconnu qu’il faudra un certain temps avant que les voyageurs puissent acheter des billets ; une estimation suggère que la liaison ne serait pas opérationnelle avant le milieu des années 2030.

Le projet serait développé par étapes et ferait probablement l’objet d’une évaluation fédérale de l’impact environnemental et d’autres examens réglementaires. Une fois ces évaluations terminées et une proposition de projet finalisée, le gouvernement du Canada prendrait une décision finale d’investissement.

Des journalistes et des dignitaires inspectent mardi l’un des nouveaux trains de voyageurs de VIA Rail à la gare de London, en Ontario, dans le cadre de l’offre de plusieurs millions de dollars de la société d’État visant à moderniser sa flotte. (Colin Butler/CBC News)

Le Canada est le seul pays du G7 sans train à grande vitesse. Durant la campagne électorale de 2011, le chef libéral Michael Ignatieff et le chef néo-démocrate Jack Layton se sont tous deux engagés dans le mégaprojet.

VIA HFR a je signale depuis l’été qu’il veut le type de train à grande vitesse utilisé dans une grande partie de l’Europe et ailleurs.

« Notre projet a débuté sous la forme d’un projet ferroviaire à haute fréquence. Il a considérablement évolué depuis », a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de VIA HFR. « Nous nous concentrons donc désormais sur la vitesse et la fréquence.

« Et la vitesse signifie les kilomètres par heure et la durée totale du trajet. »

Les plus de 1 000 kilomètres du corridor seraient en grande partie électrifiés – une option de déplacement à faibles émissions qui pourrait retirer des milliers de voitures de la route. Le service passerait par Ottawa et Montréal, et le gouvernement envisage d’étendre le service à London et Windsor.