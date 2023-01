Le Canada envisage d’envoyer 4 chars Leopard en Ukraine : sources

Le Canada envisage de fournir quatre chars Leopard 2 à l’Ukraine, ont déclaré des sources de haut niveau à CBC News, mais aucune décision n’a été prise.

Le gouvernement pourrait annoncer le don de chars dès jeudi, ont indiqué les sources.

CBC News n’identifie pas les sources confidentielles car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement.

Une source a déclaré que le Canada enverrait probablement à l’Ukraine la variante A4 du char, la plus ancienne de l’inventaire de l’armée canadienne. Le Canada a acheté les A4 aux Pays-Bas pendant la guerre en Afghanistan.

Le Globe and Mail a d’abord rapporté le nombre de chars que le Canada pourrait envoyer à l’effort de guerre de l’Ukraine.

REGARDER | Le Canada pourrait probablement fournir 50 chars à l’Ukraine : général à la retraite

Le Canada pourrait probablement fournir 50 chars à l’Ukraine : général à la retraite “Beaucoup de chars sont en mauvais état, mais nous pouvons nous assurer qu’ils sont opérationnels, prêts à partir pour les Ukrainiens”, a déclaré mercredi à Power & Politics le général canadien à la retraite Rick Hillier. “Cela nous coûterait des efforts, certes, mais j’aimerais que cela se produise.”

Plus tôt mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement fournirait davantage de soutien à l’Ukraine, mais a refusé de se joindre à ses alliés pour annoncer un don de chars de fabrication allemande pour repousser les forces russes.

Un expert militaire a déclaré que l’annonce par l’Allemagne de l’envoi de chars Leopard 2 en Ukraine met la pression sur Trudeau pour qu’il emboîte le pas.

“Nous continuerons d’être là pour apporter tout le soutien possible à l’Ukraine”, a déclaré Trudeau. “Je ne ferai pas d’annonce aujourd’hui, mais je peux vous dire que nous examinons de très très près ce que nous pouvons faire de plus pour soutenir l’Ukraine.”

Trudeau a fait ces remarques à Hamilton, en Ontario, où il assiste à une retraite du cabinet avant le retour du Parlement.

Depuis des semaines, l’Ukraine demande à ses alliés de lui fournir jusqu’à 300 chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande. Plusieurs alliés ont ces chars dans leurs inventaires mais n’ont pas pu les donner à moins que l’Allemagne n’ait donné son approbation pour que les véhicules soient transférés à un tiers.

Plus tôt mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que son pays fournirait à l’Ukraine 14 chars Leopard 2 de sa propre armée.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que l’Allemagne avait informé plusieurs alliés de son plan avant l’annonce, dont le Canada.

“L’Allemagne sera toujours à l’avant-garde lorsqu’il s’agira de soutenir l’Ukraine”, a déclaré Scholz plus tard dans un discours aux législateurs du parlement fédéral allemand.

Les alliés intensifient

L’Allemagne a fait cette annonce le même jour. Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes à Washington que les États-Unis enverraient 31 chars M1 Abrams à l’Ukraine.

L’Allemagne, qui hésitait à s’attirer seule la colère de la Russie en envoyant des chars, avait déclaré que les Léopards ne seraient envoyés que si les États-Unis mettaient leurs Abrams sur la table.

Le Royaume-Uni a annoncé la semaine dernière qu’il enverrait 14 chars Challenger 2 en Ukraine.

Reuters a rapporté mercredi que le ministre norvégien de la Défense avait annoncé que son pays ferait également don de chars Leopard 2 à l’Ukraine, rejoignant ainsi la Pologne, la Finlande, l’Espagne et les Pays-Bas.

L’un des anciens véhicules blindés soviétiques que les soldats ukrainiens utilisent sur le terrain. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Walter Dorn, professeur d’études de la défense au Collège militaire royal, a déclaré que les dons annoncés par d’autres pays ont intensifié la pression sur le Canada pour qu’il fasse de même.

“Je pense qu’il y aura des pressions de la part des États-Unis pour que le Canada s’empare des chars Leopard-2, car les Leopard-2 seront le pilier des forces blindées ukrainiennes”, a-t-il déclaré.

Dorn a déclaré que les chars Abrams sont très différents des chars Leopard-2 et que les alliés souhaitent probablement que l’Ukraine dispose d’une flotte de véhicules plus uniforme pour s’assurer qu’ils peuvent être soutenus avec des pièces et des réparations sur le champ de bataille.

Défis d’entretien

Dorn a déclaré que l’annonce allemande est importante car elle permet à l’Ukraine de contrer les avancées russes en Ukraine et de lancer ses propres attaques.

“Cela change potentiellement la donne, car cela ajoute beaucoup plus de punch aux forces ukrainiennes”, a déclaré Dorn à CBC News. “Ils sont une génération entière meilleurs.

“Les armes occidentales sont plus lourdes, elles ont un meilleur blindage, elles peuvent avoir plus de punch, elles ont la capacité de prendre du territoire plus facilement. Vraiment, le [Russian] Les T-72 n’ont aucune chance contre ces armes plus modernes.”

Dorn a déclaré que bien que l’Ukraine ait demandé 300 chars, le fait d’avoir seulement 100 de ces véhicules ferait une différence significative sur le champ de bataille.

L’Allemagne a déclaré que les chars ne seraient pas prêts au combat avant plusieurs mois.

Dorn a déclaré qu’il faudra du temps pour former les équipages et construire les installations de maintenance nécessaires pour maintenir les réservoirs opérationnels.

Les Forces armées canadiennes ont 112 Leopard 2 dans leur inventaire. Ils comprennent 82 conçus pour le combat et 30 utilisés à des fins d’ingénierie et de récupération de véhicules en panne. Beaucoup ne sont pas prêts au combat en raison de problèmes de maintenance.

Selon un article publié l’an dernier par le Collège militaire royal, « le faible taux de fonctionnement des chars de combat principaux Leopard 2 est un problème endémique et une préoccupation au niveau stratégique depuis sa mise en œuvre ».

Le journal impute les problèmes de maintenance au manque d’infrastructures, de techniciens et de pièces de rechange.

Les forces ne diront pas combien de chars sont prêts au combat

Le lieutenant-général à la retraite et ancien commandant de l’Armée canadienne, Jean-Marc Lanthier, a déclaré dans une entrevue avec la Presse canadienne que tout don devra presque certainement équilibrer les besoins de l’Ukraine et l’impact potentiel sur l’armée canadienne.

“Se débarrasser de tous les chars – parce que nous en avons si peu, et si peu qui travaillent activement – aurait un impact immédiat sur le niveau de préparation de l’armée”, a déclaré Lanthier, qui a servi comme officier blindé.

“Est-ce quelque chose qui devrait nous empêcher d’envoyer des chars ? Je pense que nous avons une responsabilité morale en termes d’immédiateté des exigences des forces armées ukrainiennes et du peuple ukrainien. Ils mènent une guerre. Nous ne le faisons pas.”

Le Canada a acheté ses Léopards à l’Allemagne pendant la guerre en Afghanistan. Ils sont théoriquement divisés en escadrons de 19 chars chacun, avec deux escadrons à Edmonton et un troisième à la BFC Gagetown, N.-B. La plupart des autres sont à l’école de formation blindée à Gagetown.

REGARDER | Les chars améliorent considérablement les capacités de défense de l’Ukraine (ambassadeur d’Allemagne)

Les chars américains et allemands renforcent considérablement les capacités de défense de l’Ukraine (ambassadeur) Les États-Unis et l’Allemagne ont tous deux annoncé mercredi qu’ils fourniraient à l’Ukraine des chars de combat principaux. L’ambassadrice d’Allemagne au Canada, Sabine Sparwasser, s’est jointe à Power & Politics pour discuter de la façon dont l’Allemagne est arrivée à cette décision.

“Et normalement, vous en gardez un tas dans un dépôt prêt à être déployé, mais ce n’est pas quelque chose que nous faisons nécessairement parce que nous n’avons pas les chiffres”, a déclaré Lanthier.

Le porte-parole du ministère de la Défense nationale, Andrew McKelvey, n’a pas voulu commenter mercredi le pourcentage de Leopard 2 de l’armée qui sont actuellement prêts au combat et le nombre qui sont hors service pour maintenance ou pour d’autres raisons.

“La maintenance des réservoirs est similaire à la maintenance des avions, et l’état de la flotte à un moment donné dépend d’un calendrier complet de maintenance, de réparation et de révision, qui est lié à des exigences spécifiques en matière de formation ou d’emploi opérationnel”, a-t-il déclaré.

“Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne pouvons pas préciser combien de Leopard 2 sont entretenus à un moment donné ni donner d’indication sur leur calendrier d’entretien.”

La question à laquelle le gouvernement sera confronté sera de savoir si l’avantage d’envoyer des chars en Ukraine l’emporte sur l’impact sur l’armée, a déclaré Lanthier. Si c’est le cas, une autre question sera de savoir si ces réservoirs seront remplacés – et si oui, à quelle vitesse.