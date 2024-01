Le Canada envisage de plafonner les admissions d’étudiants étrangers

il y a 4 heures

M. Miller a prévenu que la réduction du nombre d’étudiants admis au Canada n’est pas une solution universelle à la crise du logement, qui, selon lui, est également motivée par la pénurie, les problèmes d’abordabilité et la hausse des taux d’intérêt.

“Ce ne sont pas les immigrants qui ont augmenté les taux d’intérêt, mais le volume est le volume et c’est quelque chose que nous devons examiner”, a-t-il déclaré dans une interview accordée à CBC, la chaîne publique canadienne.

Il s’agit d’un exercice d’équilibre délicat, car le plafonnement des admissions pose un défi aux collèges et universités canadiens, qui dépendent des frais de scolarité plus élevés facturés aux étudiants internationaux pour leurs revenus.

Le nombre d’étudiants étrangers admis au Canada a grimpé en flèche ces dernières années, augmentant de plus de 193 % entre 2012 et 2022, selon les données publiées par le ministère canadien de l’Immigration.

En plus de ces étudiants, le Canada avait précédemment fixé un objectif ambitieux de 1,5 million de nouveaux immigrants d’ici 2025.

Dans le même temps, il est devenu de plus en plus difficile pour beaucoup de se loger. La Société canadienne d’hypothèques et de logement – ​​une agence nationale de logement – ​​estime que le pays aura besoin de 3,5 millions de logements supplémentaires d’ici 2030 pour rétablir l’abordabilité.