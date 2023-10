Le Canada envisage de divulguer les noms des nazis ukrainiens — RT World News

Les appels ont été renouvelés pour déclassifier les conclusions de la Commission Deschenes des années 1980 après qu’un vétéran SS ait été honoré au Parlement

Le gouvernement canadien rouvre la question controversée des sections classifiées d’un rapport des années 1980 concernant les anciens combattants nazis vivant dans le pays à la suite d’une ovation debout récemment donnée à l’un de ces vétérans au Parlement, selon le Premier ministre Justin Trudeau.

« Nous avons veillé à ce que de hauts fonctionnaires examinent la question très attentivement, notamment en fouillant dans les archives, et qu’ils fassent des recommandations aux ministres concernés », a-t-il ajouté. Trudeau a déclaré aux journalistes mercredi.

Il faisait référence au contenu de la Commission d’enquête sur les criminels de guerre, présidée par le juge Jules Deschênes. En 1985, ce comité était chargé d’enquêter sur la présence de criminels de guerre réfugiés au Canada et rendait ses conclusions dans un rapport l’année suivante.

Selon le Centre Simon Wiesenthal, Ottawa avait accueilli après la guerre plus de 2 000 anciens membres de la 14e division Waffen SS Galicia, composés pour la plupart de volontaires ukrainiens. Les soldats nazis se sont fait passer pour des réfugiés et des combattants de la liberté antisoviétiques pour être admis, et les autorités britanniques ont facilité leur évasion d’Europe, selon des archives déclassifiées révélées par la suite.















La Commission Deschenes, qui a examiné plus de 800 individus, a pris une décision controversée selon laquelle les vétérans de l’unité nazie « ne devrait pas être inculpé en tant que groupe. » Cela contraste avec les procès de Nuremberg, qui ont déclaré criminelle l’ensemble de l’organisation SS. De grandes parties du rapport final de la commission et la plupart de ses conclusions ont été expurgées.

Le mois dernier, Yaroslav Hunka, un vétéran de la division Galicia âgé de 98 ans, a été invité au Parlement canadien pour être honoré en tant que « Héros canadien » qui s’est battu, qui a combattu « pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes » pendant la Seconde Guerre mondiale.

Suite à la révélation de l’affiliation nazie de Hunka, Anthony Rota, alors président de la Chambre des communes, a pris la responsabilité de lancer l’invitation et a par la suite démissionné de son poste de direction.

Des organisations juives, telles que B’nai Brith Canada et les Amis du Centre Simon Wiesenthal, ont renouvelé leurs demandes pour la publication complète des conclusions de la Commission Deschênes à la lumière du scandale.

Le député libéral du Québec Anthony Housefather, qui est juif, a déclaré que même si le gouvernement ne voulait pas « apporter de la douleur » à « Communautés d’Europe de l’Est » les Canadiens « Nous devons reconnaître que nous avons un passé horrible avec les criminels de guerre nazis. »

« Nous avons ouvert notre pays aux gens après la guerre d’une manière qui a rendu plus facile l’arrivée d’un nazi que d’un juif. » il a dit.

Le député conservateur du Québec Gérard Deltell s’est opposé à l’idée de publier le rapport. « en ce moment, » en faisant valoir que « L’histoire est l’histoire. » Cependant, il a reconnu que son défunt père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, serait probablement perturbé par l’incident de Hunka.