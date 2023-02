Le Canada enverra 10 millions de dollars «initiaux» pour l’aide au tremblement de terre alors que la Turquie déclare l’urgence – National

Le Canada envoie 10 millions de dollars d’aide pour aider à répondre aux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

Au moins 5 000 personnes sont mortes et des milliers d’autres ont été blessées après le tremblement de terre de magnitude 7,8 – et un tremblement de terre ultérieur de force presque égale – qui ont réduit en décombres des maisons et d’autres bâtiments de la région.

“Après les tremblements de terre dévastateurs d’hier, nous fournissons une aide immédiate de 10 millions de dollars aux habitants de la Turquie et de la Syrie – et nous continuerons à fournir un soutien à mesure que la situation évolue”, a déclaré Trudeau. dans un tweet publié mardi mating.

“Nos partenaires distribuent déjà de la nourriture, du carburant d’urgence et des articles pour les abris.”

En savoir plus: Tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : le nombre de morts dépasse les 7 700 alors que la recherche de survivants se poursuit

Le Canada procède actuellement à une “évaluation des besoins” pour déterminer quelles devraient être les prochaines étapes, a déclaré le ministre du Développement international Harjit Sajjan alors qu’il quittait une réunion du cabinet à Ottawa mardi, et le chiffre de 10 millions de dollars représente une réponse “initiale”.

“Nous examinons également diverses autres options – équipes médicales, recherche et sauvetage urbains lourds – et je sais que le ministre Anand étudie également des options pour l’équipe d’intervention en cas de catastrophe (Disaster Assistance Response Team) DART”, a déclaré Sajjan.

À l’heure actuelle, cependant, aucune équipe canadienne n’a été envoyée – mais «rien» n’est sur la table, a déclaré le ministre.

Le “soutien moral” du Canada sur la question est “très fort”, a déclaré Kerim Uras, l’ambassadeur de Turquie au Canada, à Global News après l’annonce.

“Le soutien est vraiment très réconfortant”, a-t-il déclaré. « Mais nous avons besoin de plus d’aide et le froid travaille contre nous.

En savoir plus: Le tremblement de terre meurtrier en Turquie expose les dangers des principales lignes de faille ci-dessous

L’annonce est une « bonne nouvelle », déclare Dalia Al-Awqati, responsable des affaires humanitaires chez Save the Children Canada.

Mais, faisant écho à Uras, elle a déclaré que les efforts de secours “vont probablement devoir en voir plus” du Canada.

À la mode maintenant Ottawa présente un plan de santé d'une valeur de 196 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, avec 46 milliards de dollars de nouvelles dépenses

Le PDG de Cineplex déclare que l’entreprise est ouverte aux “expériences” avec des billets moins chers

“L’ampleur de la catastrophe n’est pas connue pour le moment. Le nombre de victimes a plus que doublé au cours des dernières 24 heures », a déclaré Al-Awqati.

« Nous attendons avec impatience l’engagement et le soutien continus du gouvernement du Canada pour veiller à ce que les deux efforts de secours – les efforts de secours immédiats et d’autres aides à court et à long terme – soient fournis aux peuples de la Turquie et de la Syrie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le nombre total de morts en Turquie avait dépassé les 3 500, avec quelque 22 000 blessés. Il a déclaré un état d’urgence de trois mois dans les 10 provinces du sud du pays touchées par le séisme.





4:26

Réponse de Médecins Sans Frontières aux tremblements de terre en Syrie et en Turquie



Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien s’est élevé à plus de 800, avec quelque 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé. Le nord-ouest du pays, tenu par les rebelles, a également vu au moins 800 morts, selon les Casques blancs, l’organisation d’urgence menant les opérations de sauvetage, avec plus de 2 200 blessés.

Mais la catastrophe « se déroule toujours sous nos yeux », a déclaré Uras – et le temps n’est pas de leur côté.

“S’il y a des gens sous les décombres, ils peuvent tenir le coup pendant un temps limité”, a-t-il déclaré.

“Nous ne les abandonnons pas.”





2:47

Tremblement de terre en Turquie: Erdogan déclare l’état d’urgence de 3 mois alors que les sauvetages se poursuivent



La région se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre tout aussi puissants qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

Le US Geological Survey a mesuré le tremblement de terre de lundi à 7,8, avec une profondeur de 18 kilomètres (11 miles). Quelques heures plus tard, un autre séisme, probablement déclenché par le premier, a frappé à plus de 100 kilomètres (60 miles) avec une magnitude de 7,5.

Corus Entertainment, la société mère de Global News, soutient le Coalition humanitaire dans son appel à venir en aide aux victimes du tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie.