Le Canada entre dans la Coupe du monde masculine en force après sa victoire à la dernière seconde sur le Japon lors du dernier match de mise au point

Au football, l’expérience raconte. Le Japon est sur le point de disputer sa septième Coupe du monde masculine consécutive. Le Canada est sur le point de jouer sa première en 36 ans. Les bonnes équipes, les bons joueurs, ont le flair pour l’insécurité, l’incertitude, la faiblesse.

Le Japon a eu besoin de huit minutes pour le trouver au Canada.

Les Canadiennes avaient besoin du reste du match pour montrer qu’elles avaient aussi des forces.

La victoire 2-1 du Canada jeudi à Dubaï — une dernière mise au point pour les deux équipes avant qu’elles ne se lancent dans leurs campagnes de Coupe du monde au Qatar — ne s’est pas exactement déroulée dans un chaudron. Il y avait peut-être 1 000 fans au stade Al Maktoum. L’air du soir était chaud et calme plutôt qu’électrique.

Même en l’absence de nerfs ou de pression, les innombrables fossés minuscules qui existent entre les meilleurs joueurs du Canada et les meilleurs au monde ont commencé à s’ouvrir.

Milan Borjan, le gardien de but qui a guidé le Canada tout au long de sa course de qualification épique avec ses arrêts stellaires et son leadership charismatique, a un défaut fondamental. Il n’est pas doué de ses pieds. Il a 35 ans, et il n’y a pas de solution à ce dur fait. Il est qui il est.

Avant que les Canadiens n’aient vraiment eu la chance de trouver leur rythme, il a réussi le dégagement d’un ballon assez facile, échouant à le botter à moitié. L’entraîneur-chef John Herdman, arpentant la ligne de touche comme un homme attendant le retour d’un appel téléphonique important, a arrêté son mouvement perpétuel pour dire à Borjan de se calmer.

Les Japonais, tant repérés sur le terrain, avaient déjà monté leur compteur de précision à ce moment-là. Ils ont coupé au milieu du terrain et Yuki Soma a soigneusement manipulé un long ballon et l’a rentré à la maison.

Yuki Soma du Japon célèbre après avoir marqué contre le gardien canadien Milan Borjan lors d’un match amical jeudi. (Christopher Pike/Associated Press)

C’est comme ça que le jeu fonctionne à ce niveau. Il est conçu pour vous exposer à tout ce que vous êtes.

Y compris la taille de votre cœur. Les Canadiennes ont montré une partie de leur courage admirable et se sont regroupées, répondant au coup précoce de la 21e minute. Steven Vitória a dirigé à la maison un corner qui n’a pas été dégagé de manière inhabituelle par les Japonais.

Tout le monde fait des erreurs.

REGARDER | Soccer North : Le Canada peut-il sortir de la phase de groupes ?

Soccer North : Le Canada peut-il sortir de la phase de groupes au Qatar ? L’animateur Andi Petrillo vous tient au courant des plus grandes nouvelles des équipes nationales masculines et féminines du Canada.

Et dans les dernières secondes de la seconde mi-temps, au plus profond du temps additionnel, les Japonais en ont fait un de plus. Richie Laryea a été abattu dans la surface de réparation et les Canadiens ont écopé d’un penalty.

Lucas Cavallini s’est aligné pour le prendre. Il a eu de la chance que le gardien japonais tombe juste assez pour son Panenka mal avisé, le ballon s’échappant de son gant et tombant dans le filet.

C’était une fin improbable et heureuse d’un match bâclé – et le résultat ne devrait pas masquer les défauts qui ont été exposés.

OBJECTIF! Steven Vitória égalise sur corner ! 🍁 Atiba accueille #CANMNT avec une aide 👊#WeCANphoto. twitter.com/qHBxVx1EPO —@CanadaSoccerFR

À la 35e minute, Borjan a de nouveau fait un cadeau au Japonais, cette fois en jouant un ballon court et en se faisant un peu embrouiller avec Kamal Miller. Dans ce cas, Miller a bloqué le tir dangereux qui en a résulté, et le cadeau est resté impuni.

De retour au Qatar, des notes étaient encore prises : Renvoyez le ballon à Borjan, puis reprenez-le-lui.

C’était déjà le scénario lorsque le Canada a disputé un match amical contre l’Uruguay en septembre. Il était pressé sans relâche.

Cette fois, le Canada a perdu 2-0. Après, un récit optimiste a été construit par de nombreux observateurs, plus particulièrement Herdman. Il a affirmé que le match était à la portée de son équipe. Si seulement les Canadiens avaient mis fin à leurs occasions, ils avaient une chance de gagner.

L’entraîneur-chef australien Graham Arnold crie lors d’un match de football amical entre le Canada et le Japon à Dubaï, le jeudi 17 novembre 2022. (AP Photo/) (Christopher Pike/Associated Press)

Ils ne l’ont pas fait. C’est la différence entre bon et excellent, entre parvenu et vétéran.

Mais parfois dans la vie, la chance comble l’écart.

Ce ne devrait pas être une surprise si les Canadiens sont un peu à court contre les équipes les plus vantées qui les attendent. La Belgique et la Croatie en particulier — ces équipes sont censé gagner contre le Canada. Ils sont meilleurs à tous égards. Ils finiront presque certainement ce que le Japon n’a pas pu.

Cela ne signifie pas que le groupe d’hommes inspirés et inspirants du Canada ne devrait pas profiter de chaque instant au soleil qu’ils ont mérité, y compris la victoire chanceuse de jeudi soir.

La seule tragédie sera si le Canada ne saisit pas la seule occasion qu’il sait qui lui sera offerte au cours des jours et des semaines à venir : se tenir aux côtés des plus grands joueurs de la planète, être honnête quant à la façon dont ils sont spéciaux et résoudre que la prochaine fois, nous compterons moins sur la bonne fortune et plus sur nous-mêmes.

L’épisode 4 de Soccer North débarque vendredi Gemme de Radio-CanadaCBCSports.ca et le Chaîne YouTube de CBC Sports.