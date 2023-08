Le Canada enregistre la première température de 40°C de 2023 à Lytton, alors que la vague de chaleur en Colombie-Britannique commence

Les dernières nouvelles sur la canicule :

Au moins 16 records de chaleur sont tombés lundi.

Lytton a enregistré un maximum de 41,4 °C – la température la plus élevée au Canada cette année.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur le long de la côte sud de la Colombie-Britannique.

Plusieurs villes de la région métropolitaine de Vancouver et de la vallée du Fraser ont ouvert des centres de refroidissement intérieurs dédiés.

Une répétition du dôme chauffant de 2021 n’est pas prévue, mais les responsables de la santé suggèrent aux gens de rester à l’écart de la chaleur, de boire beaucoup d’eau et de limiter leurs activités cette semaine.

Les défenseurs appellent les municipalités à envisager de fixer une température maximale pour les logements locatifs.

Lytton, en Colombie-Britannique, a enregistré la température la plus élevée de toutes les villes du Canada jusqu’à présent en 2023 lorsque le mercure a grimpé à 41,4 ° C lundi après-midi.

Il s’agissait de l’un des au moins 16 records de température quotidiens à tomber dans la province alors qu’une importante vague de chaleur s’abattait sur la moitié sud de la province, amenant les autorités provinciales à exhorter le public à prendre des précautions.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur et des bulletins météorologiques spéciaux pour une grande partie du sud de la Colombie-Britannique, indiquant que les températures devraient atteindre des sommets allant jusqu’à 34 °C dans le sud-ouest et jusqu’à 39 °C plus à l’est.

Le ministère de la Gestion des urgences a déclaré qu’une répétition du dôme chauffant de 2021, qui a fait plus de 600 morts, n’est pas prévue, mais avertit les gens de prendre des précautions pour rester à l’écart de la chaleur, boire de l’eau et limiter les activités.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré dimanche dans un communiqué que le temps chaud devrait durer jusqu’à samedi.

REGARDER | Accolades de la Colombie-Britannique pour la vague de chaleur d’août :

La Colombie-Britannique se prépare à la chaleur extrême de l’été Des températures extrêmes se dirigent vers la Colombie-Britannique cette semaine et beaucoup se sentent mieux préparés qu’il y a deux ans, lorsque des centaines de personnes sont mortes au milieu de températures record.

Avertissements de chaleur

Environnement Canada prévoit des températures aussi élevées que 39 °C à Kamloops, tandis qu’à Port Alberni, les températures devraient rester dans les 30 °C toute la semaine.

Il indique que Vancouver, la vallée du Fraser et la baie Howe verront des températures atteignant 32-37 ° C entre dimanche et mercredi, avec des minimums nocturnes proches de 17 ° C. Les températures devraient se refroidir de quelques degrés jeudi.

L’est de l’île de Vancouver et la Sunshine Coast devraient connaître des températures diurnes de 29 à 34 °C jusqu’à mercredi, avec des minimums nocturnes proches de 16 °C.

Un avertissement émis dimanche pour les régions de South Thompson et du sud du canyon du Fraser prévoit des températures diurnes allant jusqu’à 39 ° C et des minimums nocturnes de 18 ° C.

Des avertissements de chaleur distincts ont été émis pour le lac Kootenay, où les températures devraient grimper à 36-38 °C entre lundi et jeudi, et la North Thompson, où des sommets de 29 °C sont attendus.

Les températures saisonnières devraient revenir vendredi, a indiqué l’agence météorologique.

REGARDER | Agent de santé provincial sur la façon de se préparer aux températures élevées :

Le meilleur médecin de la Colombie-Britannique explique comment rester au frais pendant la canicule Avec des températures élevées prévues pour une grande partie de la Colombie-Britannique, l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry, offre des conseils sur la façon de combattre la chaleur.

Comment rester au frais

Fraser Health et Vancouver Coastal Health disent que cela peut prendre des heures pour que le corps des gens se refroidisse et que la tension physiologique diminue après avoir enduré des températures élevées.

« La chaleur peut nous surprendre, alors je veux que les gens soient préparés et conscients et s’assurent que nous faisons des choses qui nous protègent et regardent les autres qui sont plus vulnérables à la chaleur », a déclaré le Dr. , a déclaré Bonnie Henry lundi.

La province offre les conseils suivants pour aider à combattre la chaleur :

Identifiez les zones fraîches à l’intérieur de votre maison ou à proximité, comme un emplacement extérieur ombragé ou un espace climatisé.

Envisagez de passer du temps dans des espaces intérieurs plus frais comme les bibliothèques, les centres communautaires, les espaces religieux, les cinémas ou les centres commerciaux.

Fermez les fenêtres et fermez les rideaux ou les stores pendant la chaleur de la journée. Ouvrez les portes et les fenêtres et utilisez des ventilateurs lorsqu’il fait plus frais à l’extérieur pour déplacer l’air plus frais à l’intérieur.

Rafraîchissez-vous en appliquant des chiffons froids et en buvant beaucoup d’eau.

Il appelle également les gens à vérifier les membres vulnérables de la famille et les voisins.

En réponse à la vague de chaleur prolongée, les municipalités de la Colombie-Britannique — de Saanich sur l’île de Vancouver à Kamloops dans l’intérieur central – ont ouvert des centres de refroidissement à partir de dimanche.

Une liste complète et une carte avec les centres de refroidissement peut être trouvé à EmergencyMapBCqui est maintenu par EmergencyInfoBC.

La Colombie-Britannique aujourd’hui48:44Conseils pour la canicule à venir en Colombie-Britannique ; et vos réponses à vos questions sur vos amis félins Nous entendons Upkar Singh-Tatlay, directeur exécutif, Engaged Communities Canada Society et Sarah B. Henderson, directrice scientifique, Services de santé environnementale, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, nous donner des conseils pour faire face à la prochaine vague de chaleur. Nous avons également reçu d’excellents conseils de la part des appelants. Et dans le deuxième segment, nous répondons à vos questions sur les chats avec notre invitée Julie Posluns, Associate Certified Applied Animal Behaviorist, créatrice de Cat School.

Appel à des limites de chaleur dans les maisons de location

Les défenseurs des locataires demandent aux municipalités d’envisager de fixer une température maximale que les logements locatifs devraient être autorisés à atteindre.

Emily Rogers, directrice des opérations de la Victoria’s Together Against Poverty Society, affirme que les locataires sont souvent les plus vulnérables en cas de chaleur accablante.

Des règles pour les températures minimales existent déjà et elle dit que fixer une température maximale est une prochaine étape raisonnable.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, affirme que la ville a presque terminé une étude pluriannuelle sur la chaleur intérieure qui pourrait entraîner des changements au code du bâtiment ou aux règlements municipaux.

Vérifier la Tableau de bord climatique de CBC News pour des mises à jour en direct sur la chaleur extrême à travers le pays. Définissez votre emplacement pour obtenir des informations sur la qualité de l’air et pour savoir comment les températures d’aujourd’hui se comparent aux tendances historiques.