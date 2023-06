Le Canada enquête sur les raisons de l’implosion d’un submersible à destination du Titanic

La Garde côtière a dirigé la mission initiale de recherche et de sauvetage, un effort international massif qui a probablement coûté des millions de dollars.

OceanGate Titan prêt pour une expédition sur le Titanic en 2022. Crédit:

Il n’était pas tout à fait clair qui aurait le pouvoir de mener ce qui sera certainement une enquête complexe impliquant plusieurs pays. OceanGate Expeditions, la société qui possédait et exploitait le Titan, est basée aux États-Unis, mais le submersible était immatriculé aux Bahamas. OceanGate est basé à Everett, Washington, mais fermé lorsque le Titan a été retrouvé. Pendant ce temps, le navire-mère du Titan, le Polar Prince, venait du Canada, et les personnes tuées venaient d’Angleterre, du Pakistan, de France et des États-Unis.

Le National Transportation Safety Board a déclaré vendredi que la Garde côtière américaine avait déclaré que la perte du submersible Titan était un « accident maritime majeur » et que la Garde côtière mènerait l’enquête.

La Garde côtière n’a pas confirmé qu’elle prendra les devants.