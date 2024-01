Le Canada enquête sur le rôle de l’Inde dans l’influence des élections | Nouvelles de l’Inde

du Canada Commission sur l’ingérence étrangère qui a été créée pour enquêter sur l’implication de la Chine dans l’influence des élections fédérales canadiennes de 2019 et 2021, veut enquêter ingérence indienne présumée aussi. Le commissaire de l’enquête lancée en septembre de l’année dernière a maintenant demandé au gouvernement canadien de fournir des documents relatifs à l’ingérence présumée de l’Inde.

Cette évolution survient à un moment où les relations entre l’Inde et le Canada sont mises à rude épreuve en raison d’allégations selon lesquelles l’Inde aurait orchestré l’assassinat du séparatiste sikh Hardeep Nijjar dans la région de Vancouver l’année dernière. Selon le gouvernement indien, l’Inde a expulsé 41 diplomates canadiens, affirmant qu’ils s’ingéraient dans les affaires intérieures de l’Inde.

Le Canada a créé la Commission sur l’ingérence étrangère pour répondre aux préoccupations concernant l’ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

« La Commission examinera également le flux d’informations au sein du gouvernement fédéral en relation avec ces questions, évaluera les mesures prises en réponse, évaluera la capacité du gouvernement fédéral à détecter, dissuader et contrer l’ingérence étrangère et formulera des recommandations sur ces questions. La Commission achèvera un rapport intermédiaire attendu d’ici le 3 mai 2024 et rendra son rapport final d’ici le 31 décembre 2024 », a-t-elle déclaré mercredi dans un communiqué.

La Commission enquête également sur l’implication présumée de la Russie et de l’Iran. Les sondages ont vu les libéraux dirigés par Justin Trudeau être réélus. La Chine aurait soutenu les libéraux contre les conservateurs. Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, souhaitait cependant que l’enquête examine également le rôle de l’Inde dans l’influence des résultats de ces élections. Il avait déclaré avoir écrit à Trudeau pour lui demander d’inclure l’Inde dans la liste des pays dont le rôle était étudié.

La Commission devrait également tenir prochainement des audiences publiques sur cette affaire. Il a déclaré qu’il entreprendrait son travail en deux phases et que la première phase se concentrerait sur l’ingérence dans laquelle la Chine, la Russie et d’autres acteurs étrangers auraient pu se livrer, et sur tout impact que cela pourrait avoir sur les élections fédérales de 2019 et 2021. La Commission examinera et évaluera également le « flux d’informations au sein du gouvernement fédéral » en relation avec ces questions, et évaluera les mesures prises en réponse.

« Au cours de la deuxième phase, la Commission examinera la capacité des ministères, agences, structures institutionnelles et processus de gouvernance fédéraux à permettre au gouvernement du Canada de détecter, de dissuader et de contrer une telle ingérence », avait-elle déclaré plus tôt.