Le Canada enquête sur des informations selon lesquelles la Chine aurait payé des pilotes de chasse étrangers pour former l’armée de l’air

Le ministère de la Défense nationale du Canada a déclaré qu’il enquêtait sur des informations selon lesquelles la Chine aurait tenté d’utiliser des paiements lucratifs pour attirer d’anciens pilotes militaires britanniques, canadiens et d’autres anciens pilotes militaires afin de former son armée de l’air.

“Le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes et leurs membres sont déterminés à préserver la sécurité nationale”, a déclaré un porte-parole de la Défense nationale à CTVNews.ca. “Nous sommes au courant de ces rapports, et nous étudions cela plus en détail avec nos partenaires fédéraux.”

En octobre, la BBC et d’autres ont rapporté que pas moins de 30 anciens pilotes militaires britanniques avaient voyagé pour former des membres de l’Armée populaire de libération de Chine. D’anciens militaires d’autres pays alliés, dont l’Australie et le Canada, seraient également ciblés par des intermédiaires avec des offres pouvant inclure des paiements à six chiffres. La BBC indique que des pilotes d’avions de chasse, d’hélicoptères et d’autres pilotes sont recherchés pour aider l’armée chinoise à comprendre le fonctionnement des forces britanniques et alliées, des informations qui pourraient s’avérer vitales dans un conflit potentiel, comme celui de Taïwan.

“Lorsque d’anciens pilotes militaires britanniques dispensent une formation à l’Armée populaire de libération de Chine, cela érode clairement l’avantage de la défense du Royaume-Uni”, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans une déclaration du 18 octobre. “Nous prenons des mesures immédiates pour dissuader et pénaliser cette activité.”

Au Canada, une source militaire à la retraite a déclaré à CTVNews.ca qu’ils savaient que d’anciens membres de l’Aviation royale canadienne avaient été approchés et avaient refusé des offres de formation de pilotes militaires en Chine. Ils ne savaient pas si d’autres avaient accepté et ont affirmé avoir été informés de ces activités pour la première fois lors d’un briefing en 2014.

Bien qu’il ne soit pas clair si des Canadiens ont accepté une offre, selon The Globe and Mail, plusieurs anciens pilotes de l’Aviation royale canadienne sont actuellement employés par une école de pilotage sud-africaine qui formerait également des pilotes militaires chinois.

“La Loi sur la sécurité de l’information s’applique aux membres actuels et anciens, et le non-respect de la loi pourrait entraîner de graves conséquences”, a déclaré le porte-parole de la Défense canadienne, faisant référence à la législation qui affecte les personnes titulaires d’une habilitation de sécurité fédérale.

Les conséquences d’une violation de la loi sur la sécurité de l’information peuvent inclure jusqu’à 14 ans d’emprisonnement sur mise en accusation pour “communication non autorisée d’informations opérationnelles spéciales”.

“En tant qu’institution qui défend les principes démocratiques et l’état de droit, nous avons confiance et attendons des [Canadian Armed Forces] membres à adhérer aux valeurs de l’institution », a ajouté le porte-parole de la Défense nationale. « Tout comportement susceptible de nuire aux intérêts nationaux canadiens constitue une violation de cette confiance et sera traité de manière appropriée. Alors que notre travail sur cette question se poursuit, il ne serait pas approprié de commenter davantage.”

Lors d’une réunion du comité de la défense jeudi, les députés ont été informés par un général de brigade que l’application de la loi sur la sécurité de l’information incombe au ministère de la Justice, auquel l’affaire a été renvoyée.

Le porte-parole de l’opposition en matière de défense, James Bezan, a déclaré que les conservateurs s’attendent à ce que le gouvernement fédéral enquête en profondeur sur ces rapports et tienne responsable toute personne qui a enfreint la loi canadienne.

“C’est très déconcertant d’apprendre que d’anciens membres de l’ARC forment potentiellement des pilotes de chasse pour le régime communiste à Pékin”, a déclaré le député manitobain à CTVNews.ca. “Non seulement c’est antipatriotique, mais cela pourrait saper la sécurité nationale du Canada et de nos alliés.”

Selon Reuters, un ancien pilote militaire américain et instructeur de vol qui travaillait en Chine a été arrêté en Australie en octobre sur des accusations non divulguées, à la suite d’une demande américaine. Les autorités australiennes ont déclaré qu’elles enquêtaient également sur des informations selon lesquelles leurs pilotes auraient été approchés.

La BBC déclare que le Royaume-Uni a pris connaissance du recrutement de pilotes en 2019 et que les efforts ont maintenant augmenté avec l’assouplissement des restrictions de voyage liées à la pandémie.



Avec des fichiers de Reuters