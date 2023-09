Le Canada engage 33 millions de dollars pour acheter du matériel de défense aérienne pour l’Ukraine

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a annoncé dimanche que le Canada achèterait pour 33 millions de dollars d’équipement de défense aérienne à l’Ukraine, alors que ce pays poursuit sa contre-offensive contre la Russie.

La contribution canadienne fait partie d’un partenariat dirigé par le Royaume-Uni visant à sécuriser des équipements de défense aérienne pour l’Ukraine, menacée par les attaques de missiles et de drones russes.

« Le but de cette coalition est d’acquérir des équipements de défense aérienne hautement prioritaires pour l’Ukraine, notamment des centaines de missiles de défense aérienne à courte et moyenne portée. [and] systèmes associés, pour permettre à l’Ukraine de se protéger de l’agression russe », a déclaré Blair lors de l’annonce.

Le ministre a déclaré que cette contribution faisait partie de l’aide militaire de 500 millions de dollars à Kiev annoncée par le premier ministre Justin Trudeau en juin.

Le Canada, qui abrite l’une des plus grandes diasporas ukrainiennes au monde, est un fervent partisan de Kiev. Depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022, Ottawa a engagé plus de 8 milliards de dollars en aide, dont environ 1,8 milliard de dollars en assistance militaire.

Cette annonce faisait partie du premier voyage international de Blair en tant que ministre de la Défense. Pendant son séjour au Royaume-Uni, il a visité le camp d’entraînement militaire de Lydd, où sont stationnés des soldats canadiens dans le cadre de l’opération UNIFIER, la mission de formation ukrainienne.

« Le travail qu’ils accomplissent est quelque chose dont tous les Canadiens sont fiers et devraient être fiers, car, franchement, ils sauvent des vies », a déclaré Blair.

REGARDER | Des drones ukrainiens frappent en Russie : Qu’est-ce qui se cache derrière la recrudescence des attaques de drones ukrainiens en Russie ? L’Ukraine multiplie les attaques de drones contre son envahisseur russe, mais derrière les feux d’artifice, quel est le véritable impact ? Briar Stewart, de CBC, analyse l’offensive impétueuse de l’Ukraine et la manière dont elle force la Russie à réagir.

L’Ukraine poursuit une contre-offensive à grande échelle contre les forces russes occupant certaines parties du sud et de l’est. L’attaque progresse lentement, même si les responsables américains expriment désormais un certain optimisme quant à la possibilité de réaliser bientôt des progrès significatifs.

L’ancien ministre ukrainien de la Défense, Andriy Zagorodnyuk, qui est toujours conseiller auprès de l’Ukraine, a déclaré dans une interview sur Romarin Barton en direct des progrès sont en cours, même s’ils sont difficiles.

« La quantité de mines est absolument stupéfiante », a-t-il déclaré à l’animatrice Rosemary Barton.

« C’est très, très dur, cela fait de nombreuses victimes. C’est une entreprise extrêmement difficile, mais elle réussit. »

Zelensky en visite à la Maison Blanche cette semaine

Cette annonce intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait se rendre à Washington pour rencontrer le président américain Joe Biden cette semaine.

Le dirigeant ukrainien se rendra à la Maison Blanche après une apparition à l’Assemblée générale des Nations Unies, où il espère obtenir un soutien supplémentaire pour son pays en difficulté.

L’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae, a déclaré à Barton dans une interview distincte qu’il incombait à la communauté internationale de veiller à ce que l’Ukraine soit armée et capable de se défendre – bien qu’il ait déclaré que l’ONU n’était pas le principal forum pour cette discussion.

« Personne ne souhaite mieux une guerre plus courte que le président Zelensky. Le seul problème est de savoir s’il en a les moyens », a déclaré Rae. « La réalité est que les Ukrainiens ont énormément souffert de l’horrible agression des Russes, et je pense qu’ils ont fait un travail magnifique en répondant à ce conflit, à cette agression. »