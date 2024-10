Le Canada émet des avis aux voyageurs pour ces destinations tropicales

Région préférée







À l’approche de l’hiver, de nombreux Canadiens songent à voyager dans les pays tropicaux.

La plupart des points chauds touristiques sont sûrs, en particulier dans les zones de villégiature, mais c’est une bonne idée de consulter les derniers avis avant de planifier un voyage.

Le gouvernement fédéral maintient une page Conseils aux voyageurs et avertissements pour aider les voyageurs à prendre des décisions éclairées et à voyager en toute sécurité à l’extérieur du Canada.

Ils analysent les tendances et les incidents affectant les voyageurs internationaux, surveillent les événements mondiaux et collectent des rapports mis à jour provenant de différentes sources.

Voici quelques pays tropicaux avec des conseils aux voyageurs mis à jour :

Costa Rica

Risques : Crime et dengue.

Raisons : La petite délinquance, comme les vols à la tire et les vols de sacs à main, est fréquente. Les touristes sont souvent des cibles de vol car ils sont perçus comme riches.

Les cambriolages de maisons, les vols de voitures et les vols de véhicules sont fréquents. Le vol de passeport est également extrêmement courant et sa fréquence augmente pendant les hautes saisons touristiques, de novembre à mai et de juillet à août.

Le Costa Rica a lancé un nouvel avertissement concernant la dengue, car de nombreux pays signalent des cas. La dengue constitue un risque dans les climats tropicaux et subtropicaux du monde entier, principalement dans les zones urbaines et semi-urbaines. Selon la destination, le risque de dengue peut changer de façon saisonnière (c’est-à-dire plus élevé pendant la saison des pluies) et varier d’une année à l’autre.

La dengue est une maladie transmise à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. Certaines personnes infectées par la dengue peuvent ne présenter aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils commencent généralement quatre à sept jours après la piqûre de moustique et durent généralement deux à sept jours.

République dominicaine

Risques: Crime et dengue.

Raisons : La criminalité est présente en République dominicaine, y compris les crimes violents, en particulier dans les grandes villes. Cependant, la plupart des incidents sont des délits opportunistes, qui constituent la menace la plus importante pour les touristes.

La petite délinquance, notamment les vols à la tire et les vols de sacs, se produit dans tout le pays. Les touristes sont des cibles fréquentes pour les vols. La criminalité a tendance à augmenter pendant les périodes de vacances. Les sites touristiques tels que les plages, les aéroports et les stations balnéaires sont ciblés.

La République dominicaine a lancé un nouvel avertissement concernant la dengue, car de nombreux pays signalent des cas. La dengue est une maladie transmise à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. Certaines personnes infectées par la dengue peuvent ne présenter aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils commencent généralement quatre à sept jours après la piqûre de moustique et durent généralement deux à sept jours.

Cap-Vert

Risques : Crime et dengue.

Raisons : Des délits mineurs, tels que les vols à la tire et les vols de sacs, se produisent. Les vols se produisent fréquemment lors de festivals et de foires de rue, sur les plages, dans les escaliers à flanc de colline reliant les quartiers et sur les marchés extérieurs bondés.

Cabo Verde a également lancé un nouvel avertissement concernant la dengue, car de nombreux pays signalent des cas. La dengue est une maladie transmise à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. Certaines personnes infectées par la dengue peuvent ne présenter aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils commencent généralement quatre à sept jours après la piqûre de moustique et durent généralement deux à sept jours.

Trinité-et-Tobago

Risques : Crime violent.

Raisons : Les crimes violents à Trinité-et-Tobago comprennent les vols à main armée, les détournements de voitures, les agressions, les agressions sexuelles, les enlèvements, les meurtres et les invasions de domicile.

Des attaques liées aux gangs, des violences armées et des crimes liés à la drogue se produisent à Trinité-et-Tobago. Des armes ont été utilisées contre des victimes qui refusaient de coopérer.

Il existe un risque de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et d’être victime de tirs croisés liés aux armes à feu dans tout le pays, même pendant la journée. La réponse des services d’urgence peut varier.

Honduras

Risques : Crime et dengue.

Raisons : Les autorités locales déclarent périodiquement l’état d’urgence dans diverses municipalités pour lutter contre la criminalité et l’extorsion liées aux gangs. Le 14 août, les autorités de la ville de La Ceiba ont déclaré l’état d’urgence en raison de la montée de la criminalité et de la violence.

Les délits mineurs, tels que les vols à la tire et les vols de sacs, se produisent fréquemment dans les zones touristiques populaires, les gares routières et les aéroports, les centres commerciaux et les halls d’hôtel, ainsi que les restaurants, y compris les terrasses.

Le Honduras a également émis un nouvel avertissement concernant la dengue, car de nombreux pays signalent des cas. La dengue est une maladie transmise à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. Certaines personnes infectées par la dengue peuvent ne présenter aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils commencent généralement quatre à sept jours après la piqûre de moustique et durent généralement deux à sept jours.

Pour une liste complète des avis et de plus amples informations, consultez le site Web ici.

Photo principale du Honduras : Samson Bush

