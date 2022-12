Le Canada embrasse ses vedettes immigrantes du soccer. Où est le soutien aux droits des migrants ?

Cette chronique est l’opinion de Sarah Adjekum, travailleuse sociale, éducatrice et candidate au doctorat basée à Hamilton. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Cette Coupe du monde a placé la question des migrants sur le devant de la scène. Des diverses équipes nationales composées d’athlètes ayant des antécédents de migrants aux préoccupations des droits de l’homme au Qatar, pour les téléspectateurs, les problèmes ont été inévitables.

Les Canadiens en particulier ont considéré le tournoi avec des émotions mitigées. Les controverses au Qatar n’ont pas pu complètement atténuer l’excitation du retour du Canada à la Coupe du monde pour la première fois en 36 ans.

Mais au milieu des célébrations, il y avait des appels à une diplomatie boycotter comme ce qui s’était produit aux Jeux olympiques de Pékin plusieurs mois auparavant.

En tant que pays avec un colon, un passé colonial et une relation compliquée avec les migrants, les problèmes qui se sont déroulés récemment au Qatar doivent faire réfléchir les Canadiens alors que nous nous préparons à coorganiser notre propre Coupe du monde en 2026.

La controverse autour du Qatar est pas sans précédent. La candidature réussie du pays s’est rapidement enlisée dans allégations de corruption souvent suintant de Islamophobie et orientalisme .

Et pourtant, les rapports sur les décès de migrants ont été surprenants. Dans les années qui ont suivi la désignation du Qatar comme hôte de la Coupe du monde, il est allégué que plus de 6 750 travailleurs migrants sont morts en construisant une infrastructure de tournoi.

Le Qatar avait nié que le nombre de victimes était supérieur à 37 jusqu’à récemment, lorsque Hassan Al-Thawadi, secrétaire général du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage, a affirmé dans une interview télévisée que le nombre se situait entre 400 et 500. Malgré les appels au boycott diplomatique , le ministre canadien du Développement international, Harjit Sajjan, s’est rendu au Qatar pour soutenir la Coupe du monde.

Les Canadiens doivent se replier sur eux-mêmes

Les pertes en vies humaines survenues au Qatar sont alarmantes. Mais le traitement réservé par le Canada aux migrants laisse peu de place à la réprimande.

Au cours des dernières années, le Canada a normalisé l’incarcération massive de migrants par la pratique de la détention arbitraire. Entre 2019 et 2020, environ 9 000 migrants languissaient dans les prisons provinciales en attendant les audiences administratives. Dans un cas inhabituel, un homme s’est retrouvé dans un vide juridique et passé sept ans en prison.

C’est un contraste frappant avec la perception que le Canada a dans la communauté internationale en tant que pays d’immigrants et ardent défenseur des droits de la personne.

À bien des égards, l’équipe canadienne de la FIFA incarne notre image pro-diversité. Il met en vedette plusieurs Canadiens d’origine internationale, dont un gardien de but vétéran Milan Borjan et Alphonse Davies , qui sont venus à Hamilton et à Edmonton, respectivement, en tant que réfugiés. De plus, il y a aussi un certain nombre de nouveaux arrivants de première génération comme Ismaël Koné de Montréal et immigrants de deuxième génération Jonathan Osori de Brampton, Ont.

Indéniablement, ces athlètes de classe mondiale ont réalisé quelque chose d’historique. Mais, plutôt que d’améliorer les opportunités pour les migrants, comme celles qui ont mis la Coupe du monde à notre portée, nous avons vu le Canada reculer et saper droits des migrants à la maison.

Un enjeu international

Le Canada n’est pas unique dans la diversité de son équipe. Qui peut oublier l’ancien Spectacle quotidien la blague de Trevor Noah sur les vainqueurs de la Coupe du monde 2018, France. Son commentaire sur l’équipe de France étant principalement d’origine africaine a dessiné contrecoup et l’ire de l’ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud.

Des travailleurs migrants regardent le match Qatar contre Équateur à Doha le 20 novembre 2022. (Marko Djurica/Reuters)

Mais la réponse de Noah a mis en évidence une cause souvent négligée de la migration : le colonialisme. Alors que des pays comme le Canada, la France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Allemagne et les États-Unis peuvent vanter la diversité de leurs équipes comme un reflet de leur éthos national, les migrants des nations colonisées ne peuvent ignorer le rôle qu’ils ont joué dans la perturbation et le déplacement de leur des pays. Pire encore, les barrières que ces pays imposent désormais aux populations cherchant refuge sur leurs côtes.

Ce contexte est apparu douloureusement au fur et à mesure du déroulement du tournoi. Certaines équipes sont allées jusqu’à organiser des manifestations contre colonialisme et violations des droits humains . Et blagues en ligne sur les pays qui affrontent leurs colonisateurs ont dit à haute voix la partie calme ; pour beaucoup, les histoires géopolitiques et coloniales ont été une partie tangible des matchs.

Et c’est peut-être la possibilité que nous offre le sport. L’occasion d’affronter des histoires compliquées sur le terrain.

Mais alors que le tournoi touche à sa fin avec peu de reconnaissance du bilan humain de la part des organisateurs, cela rappelle qu’il y a certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans un match de compétition ; qui nous obligent à faire plus que rester assis et regarder.