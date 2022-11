Le Canada éliminé de la Coupe du monde par le vétéran croate

AL RAYYAN, Qatar – Le Canada est absent de la Coupe du monde après une défaite de 4-1 contre la Croatie au Khalifa International Stadium dimanche.

La star du Bayern Munich, Alphonso Davies, a marqué le premier but du Canada en Coupe du monde après seulement 67 secondes, mais la Croatie a effectué un retour impressionnant grâce à deux buts d’Andrej Kramaric, un autre de Marko Livaja et un dernier quatrième de Lovro Majer pour s’asseoir en tête du groupe F avec un tour de jeux restant à jouer. La Croatie cherchera à réserver la première place lorsqu’elle affrontera le Maroc, mais le Canada se retirera après son match contre la Belgique.

Réaction rapide

1. Le Canada inscrit son premier but en Coupe du monde, mais il rentre tôt à la maison

Cela a si bien commencé pour le Canada quand Alphonso Davies a inscrit son tout premier but en équipe nationale masculine lors d’une Coupe du monde après seulement 67 secondes, mais après avoir été progressivement écarté par la Croatie, ils rentrent tôt chez eux.

Le Canada est divertissant et a affronté deux bonnes équipes en Belgique et en Croatie pendant de longues périodes, mais il ressemblait aussi à une équipe jouant sa première Coupe du monde depuis 1986. Il faut du temps pour s’habituer à ce niveau. Après avoir échoué à marquer lors de leur seule apparition précédente en Coupe du monde à Mexico 86, Davies a envoyé les fans canadiens déchaînés dans leur coin du stade international de Khalifa avec le but le plus rapide du tournoi jusqu’à présent, décochant une tête du centre parfait de Tajon Buchanan.

Mais à la mi-temps, les blocs de chemises rouges se sont effondrés sur leurs sièges après que des buts d’Andrej Kramaric et Marko Livaja aient mis la Croatie 2-1. Les présentations de Jonathan Osorio et Ismael Kone à la pause ont donné un nouvel élan au Canada, mais lorsque Kramaric a obtenu son deuxième sur 70 minutes, ils savaient qu’ils pouvaient commencer à faire leurs valises. Le quatrième à la pause du remplaçant Lovro Majer a ajouté l’insulte à la blessure.

Le Canada sera de retour en 2026 chez les coorganisateurs, bien sûr, tandis que le noyau expérimenté de la Croatie composé de Luka Modric, Dejan Lovren et Ivan Perisic tracera une dernière course improbable.

Le but de Davies a été un moment électrique pour les joueurs et les partisans du Canada, mais le match s’est rapidement détérioré à partir de là. BIJOU SAMAD/AFP via Getty Images

2. La Croatie de retour dans son rôle de tournoi familier

Malgré leur parcours remarquable jusqu’à la finale de la Coupe du monde en 2018, personne ne savait vraiment à quoi s’attendre de la Croatie au Qatar, mais c’est peut-être comme ça qu’ils l’aiment. C’est une équipe prise entre une génération dorée vieillissante – dirigée par Modric – et une vague de nouveaux talents comme le défenseur central du RB Leipzig, Josko Gvardiol, 20 ans, et c’est fait pour des performances incohérentes.

Ils ont prouvé qu’ils pouvaient encore rivaliser avec n’importe qui avec une victoire 1-0 contre la France à Paris en juin, mais ils ont été médiocres contre le Maroc lors de leur premier match de groupe et ont été facilement coupés par le Canada pour le premier but de Davies. Même lors de leur parcours vers la finale en 2018, ils avaient besoin de pénalités pour battre le Danemark et la Russie lors des huitièmes de finale.

Mais même avec leurs lacunes évidentes en tant qu’équipe – en particulier à l’arrière – ils savent exactement ce qu’il faut pour progresser dans les grands tournois et s’ils s’échappent du groupe F, personne ne voudra les affronter en huitièmes de finale. . Leur course en Russie consistait à trouver un moyen de passer et il pourrait en être de même au Qatar. Tu as été prévenu.

3. Déception pour le Canada, mais expérience précieuse avant 2026

Le Canada était la meilleure équipe contre la Belgique lors de son match d’ouverture et était partout en Croatie pendant les 20 premières minutes ici et bien que l’équipe de John Herdman ait gagné beaucoup de fans, elle occupe le bas du groupe F avec deux défaites sur deux.

À certains égards, il est remarquable qu’ils aient réussi après avoir été classés aussi bas que 122e par la FIFA peu de temps après la Coupe du monde 2014. Mais ils auront appris de précieuses leçons avant 2026 lorsqu’ils partageront les tâches d’hébergement avec les États-Unis et le Mexique. Chez Davies et David, en particulier, ils ont des joueurs avec du talent et de la capacité mais pour prospérer à ce niveau, il faut aussi de l’expérience et du savoir-faire pour gérer les moments clés d’un match, ce qui leur manquait peut-être lors de cette campagne de Coupe du monde.

La Croatie a bien fait de minimiser les dégâts lorsque le Canada était en tête dès le début, mais lorsque c’est au tour de la Croatie de baisser le pied, le Canada a concédé deux fois dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Si le Canada avait été capable de ralentir les choses et de se rendre à la mi-temps à 1-1, cela aurait pu être une autre histoire.

Notes des joueurs

Croatie: Dominik Livakovic 6; Josip Juranovic 5, Dejan Lovren 6, Josko Gvardiol 7, Borna Sosa 6 ; Luka Modric 7, Marcelo Brozovic 6, Mateo Kovacic 8 ; Andrej Kramaric 8, Marko Livaja 7, Ivan Perisic 7.

Sous-titres : Bruno Petkovic 6, Nikola Vlasic 6, Mario Pasalic 6, Mislav Orsic 6, Lovro Majer 6.

Canada: Milan Borjan 8; Alistair Johnston 6, Steven Vitoria 6, Kamal Miller 5, Richie Laryea 6 ; Tajon Buchanan 7 ans, Atiba Hutchinson 5 ans, Stephen Eustaquio 6 ans, Alphonso Davies 7 ans ; Jonathan David 6, Cyle Larin 6.

Sous-titres : Jonathan Osorio 6, Ismael Kone 6, Junior Hoilett 6, Lucas Cavallini 6, Samuel Adekugbe 6.

Les deux buts de Kramaric ont aidé à stabiliser la Croatie après un départ chancelant alors qu’elle s’éloignait à la fin pour une victoire complète. ANTONIN THUILLIER/AFP via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Milan Borjan, Canada

Le vétéran gardien de but du Canada a effectué une série d’arrêts pour réduire le score.

PIRE : Josip Juranovic, Croatie

Davies a complètement perdu pour le premier but du Canada et a eu la chance de s’en tirer avec une autre mauvaise erreur peu de temps après.

Faits saillants et moments marquants

Même si le résultat n’était pas ce que les partisans du Canada souhaitaient, le premier but de Davies pour l’équipe nationale masculine lors d’une Coupe du monde a certainement été un délice.

LE CANADA A MARQUÉ SON PREMIER BUT EN COUPE DU MONDE DE LA FIFA 🇨🇦 pic.twitter.com/aF2CBvGUFz – Football FOX (@FOXSoccer) 27 novembre 2022

À en juger par les célébrations à Vancouver, où Davies a commencé son parcours de football professionnel, ils l’ont apprécié presque autant que lui.

LE PREMIER BUT DU CANADA PAR NUL AUTRE QUE PHONZIE!!! #VWFC | #CANMNT pic.twitter.com/JVbtr48Y70 — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) 27 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Alphonso Davies : son but après 1 minute et sept secondes a été le but le plus rapide de sa carrière toutes compétitions confondues. Son précédent plus rapide était de 4:08 en 2017 contre le Red Bull de New York avec Vancouver.

La Croatie n’a jamais perdu en Coupe du monde alors qu’elle menait à la mi-temps : 5-0-0 (WLD).

Andrej Kramaric rejoint Mario Mandzukic (2014 GS vs Cameroun) en tant que seuls joueurs croates avec des matchs à plusieurs buts à la Coupe du monde.

Ivan Perisic est le premier joueur croate avec 2 passes décisives en un seul match de Coupe du monde.

Suivant

Croatie: Les leaders du groupe F affronteront ensuite la Belgique au stade Ahmad bin Ali dans un match qui pourrait voir l’une ou l’autre équipe avancer ou être éliminée en fonction du résultat.

Canada: Avec leur sortie de la Coupe du monde confirmée dimanche, ils jouent pour la fierté – et, espérons-le, quelques buts de plus – contre le Maroc jeudi au stade Al Thumama.