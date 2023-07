Le Canada éliminé de la Coupe du monde féminine après une défaite écrasante contre l’Australie

L’Australie a mis fin à la campagne canadienne de la Coupe du monde féminine de la FIFA avec une victoire déséquilibrée de 4-0 lundi, mettant la championne olympique canadienne à l’épée.

Ce n’était pas joli, sauf si vous étiez australien. Les Matildas, classées 10e, devaient gagner pour être sûres de passer à la ronde à élimination directe du tournoi et elles n’ont pas perdu de temps pour faire le travail.

C’était un trafic à sens unique dès le départ. Et frottant le sel dans la plaie, Steph Catley a marqué sur une pénalité de temps d’arrêt après que l’examen vidéo a confirmé une faute contre la Canadienne Jessie Fleming sur le bord de la surface.

Un match nul ou une victoire aurait propulsé les Canadiens au septième rang vers les huitièmes de finale. Mais ils se sont rapidement retrouvés avec une montagne à gravir devant une foule partisane annoncée à 27 706.

Et maintenant, ils rentrent chez eux après trois matchs, terminant troisième d’un groupe B difficile avec un 1-1-1.

C’est le pire résultat du Canada à la Coupe du monde féminine depuis qu’il a été sans victoire en 2011 et qu’il a terminé dernier. C’est probablement aussi le pire match des Canadiennes au cours des dernières années.

Les joueurs canadiens réagissent après le deuxième but de l’Australie dans une défaite de 4-0 lundi. (Scott Barbour/Presse canadienne)

Et c’est un autre coup dur pour Canada Soccer dans une année gâchée par un conflit de travail amer.

Hayley Raso a marqué deux fois pour les coorganisateurs du tournoi alors que la défensive tant vantée du Canada a été ouverte en première demie. Cela aurait pu être 3-0 à la pause mais un troisième but australien a été déclaré hors-jeu.

Les Canadiens n’ont pas réussi à mettre un tir cadré dans une première mi-temps au cours de laquelle ils semblaient ébranlés.

La situation s’est rapidement aggravée lorsque Mary Fowler a porté le score à 3-0 à la 58e minute.

La talismanique capitaine canadienne Christine Sinclair, qui a quitté le banc lors de la victoire 2-1 de mercredi dernier contre l’Irlande, est revenue dans la formation de départ mais n’a duré qu’une mi-temps. On se demande s’il s’agit du dernier match de l’icône de 40 ans, meilleur buteur mondial de tous les temps.

Les Canadiens savaient qu’une défaite ne mettrait pas fin à leur campagne, à condition que le Nigéria, numéro 40, soit battu par l’Irlande, numéro 22, et que les bris d’égalité soient en leur faveur.

Le Nigeria et l’Irlande ont fait match nul 0-0, étouffant ce scénario.

L’Australie (2-1-0) remporte le groupe avec le Nigeria (1-0-2) qui progresse également. L’Irlande (0-2-1) termine quatrième.

Christine Sinclair, au centre, regarde les derniers instants de la défaite du Canada contre l’Australie après avoir été remplacée en deuxième demie. (Scott Barbour/Presse canadienne)

Le stade rectangulaire de Melbourne, mieux connu sous le nom de AAMI Park, était décoré aux couleurs australiennes – avec ses sièges de couleur verte remplis de fans portant de l’or. Il était difficile de voir rouge, même s’il y avait des poches de soutien canadien.

Le président de la FFA, Gianni Infantino, était également dans la maison.

La foule n’a pas attendu longtemps pour se réjouir. Une attaque australienne à tir rapide a produit un but de Raso à la neuvième minute qui a été initialement jugé hors-jeu mais a reçu le feu vert après examen vidéo.

La gardienne Mackenzie Arnold a commencé le mouvement avec une passe rapide qui a trouvé Catlin Foord près du milieu de terrain. Elle a rapidement envoyé le ballon vers Catley, dont le centre qui a suivi a menotté Vanessa Gilles et la défense canadienne. Le ballon a traversé plusieurs corps jusqu’à Raso, qui a battu le gardien Kailen Sheridan d’un tir bas.

L’arrière Jayde Riviere et Kadeisha Buchanan n’ont pas réussi à contenir la poussée australienne sur le flanc.

Raso, qui quitte Manchester City pour le Real Madrid, a presque fait 2-0 quatre minutes plus tard, mais un Sheridan plongeant a fait un superbe arrêt à une main pour parer le ballon.

Les Matildas ont semblé porter la marque à 2-0 à la 34e minute avec Fowler martelant le ballon dans le but après que les Canadiens n’aient pas réussi à dégager leurs lignes. Les joueurs australiens faisaient littéralement la queue pour tirer tandis que Buchanan était blessé sur le jeu.

La revue vidéo a cependant annulé le but, Ellie Carpenter étant déclarée hors-jeu.

L’Australie a de nouveau marqué à la 39e minute sur un corner de Kyra Cooney-Cross alors que la défensive canadienne a de nouveau été prise en défaut. La tentative de coup de poing de Sheridan a été vaine et le ballon a rebondi sur Quinn du Canada, qui porte un nom, jusqu’à Raso qui l’a poussé à bout portant.

Cette fois, ça a compté. Et les Canadiens semblaient choqués, pas pour la première fois à ce tournoi.

L’entraîneur Bev Priestman a envoyé Allysha Chapman, Sophie Schmidt, Cloe Lacasse et Deanne Rose pour ouvrir la deuxième mi-temps, prenant Riviere, Julia Grosso, Sinclair et Jordyn Huitema.

L’Australienne Hayley Raso est étreinte par sa coéquipière Katrina Gorry après avoir marqué le premier but de son équipe contre le Canada. (Getty Images)

Mais c’était plus ou moins la même chose, l’Australie ajoutant bientôt un troisième but.

Une longue balle a trouvé Foord dévalant le flanc gauche et Fowler, malgré la présence de six défenseurs canadiens dans la surface de réparation, a envoyé son centre du poteau dans le but.

La Canadienne Adriana Leon est sortie en deuxième mi-temps pour un contrôle de commotion cérébrale.

Rose a testé Arnold à la 66e minute — le premier tir cadré du Canada — mais le gardien australien a été à la hauteur. À la 76, Schmidt a décoché un tir haut.

Olivia Smith, âgée de seulement 19 ans, est entrée en jeu à la 77e minute pour sa troisième sélection. Deux minutes plus tard, l’Australie s’est rapprochée lorsque le tir de Fowler a touché le poteau.

Les Matildas cherchaient à éviter de suivre la Nouvelle-Zélande, qui est devenue dimanche la toute première équipe hôte de la Coupe du monde féminine à ne pas survivre au premier tour.

L’entraîneur australien Tony Gustavsson a qualifié le match de « moment à la croisée des chemins ».

Une grande partie de la discussion d’avant-match s’est concentrée sur la santé de l’attaquant vedette australien Sam Kerr, qui a raté les deux premiers matchs en raison d’une blessure au mollet. Kerr, le meilleur buteur australien de tous les temps avec 63 buts en 120 apparitions avant lundi, a commencé sur le banc mais n’était pas nécessaire.

Les points d’interrogation canadiens étaient Sinclair et Buchanan.

La capitaine canadienne Christine Sinclair, à gauche, affronte l’Australienne Katrina Gorry pour le ballon. (Getty Images)

Sinclair a quitté le terrain en boitant lors de la victoire 2-1 de mercredi dernier contre l’Irlande après 45 minutes percutantes en tant que remplaçant. Buchanan, aux prises avec une maladie, est sorti tard dans la première moitié du match irlandais.

Les deux étaient dans le 11 partant canadien lundi avec Evelyne Viens qui est passée au banc pour faire de la place à Sinclair, qui en était à sa 326e apparition. Les partants canadiens sont entrés dans le match avec un total combiné de 1 103 joueurs.

L’Australie affronte désormais le deuxième du groupe D tandis que le Nigeria affronte le vainqueur du groupe D en huitièmes de finale, les deux matchs étant prévus pour le 7 août.

L’Angleterre, n°4 (2-0-0), est actuellement en tête du groupe D avec le Danemark, n°13 (1-1-0), deuxième, devant la Chine, n°14 (1-1-0) sur un bris d’égalité. Les positions finales dans le groupe D seront décidées mardi lorsque l’Angleterre affrontera la Chine à Adélaïde et Haïti, sans victoire, affrontera le Danemark à Perth.

Le meilleur résultat du Canada au tournoi a été quatrième en 2003. Il y a quatre ans en France, le Canada a perdu 1-0 contre la Suède en huitièmes de finale.