Le Canada élabore une norme sur l’électricité propre. Hawaï a-t-il des leçons pour nous ?

Que sur terre22:00Apprendre de la transformation des énergies renouvelables à Hawaï Le Canada élabore de nouvelles réglementations pour réduire les émissions électriques, mais les experts mettent en garde contre les lacunes. Que peut nous apprendre l’expérience d’Hawaï ?

Le Canada n’a que 13 ans pour accomplir une tâche formidable : pratiquement effacer ses émissions électriques tout en agrandissant le réseau pour remplacer les combustibles fossiles qui alimentent ses voitures, ses maisons et ses usines.

C’est une double contrainte qui appelle une action sans précédent. Et le Canada élabore un outil de réglementation pour y parvenir – une norme d’électricité propre, une étape majeure dans l’objectif du gouvernement d’atteindre un réseau électrique net zéro d’ici 2035.

« Si cette politique est efficace, elle peut envoyer un signal très clair à l’industrie, ainsi qu’aux investisseurs, afin que nous assistions réellement à une augmentation des investissements dans l’énergie propre dans le réseau canadien », a déclaré Binnu Jeyakumar, directeur du programme d’électricité à la Pembina. Institut.

Le règlement à venir agira comme un jeu de limbes pour les émissions électriques, fixant une barre sur la quantité que chaque service public peut produire pour chaque unité d’énergie générée, et idéalement, a déclaré Jeyakumar, en l’abaissant au fil du temps.

Si les émissions d’un service public sont trop élevées lorsque la réglementation entre en vigueur, il sera obligé d’acheter des compensations ou de fermer – et ces conséquences pourraient pousser les énergies renouvelables non émettrices comme l’éolien et le solaire vers le haut.

Le Canada n’est pas la première juridiction à élaborer un tel règlement. Sous diverses formes, la réglementation de l’électricité a contribué à stimuler le développement des énergies renouvelables aux États-Unis depuis la fin des années 90 et s’étend désormais à 30 États. En tête de peloton se trouve Hawaï, dont l’objectif d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2045 a contribué à accélérer leur transition des combustibles fossiles importés. L’État produit maintenant environ six fois plus d’énergie renouvelable que le Canada.

La norme d’Hawaï a été “instrumentale” dans ce changement, a déclaré Isaac Moriwake, avocat général au bureau Mid-Pacific d’Earthjustice à Honolulu.

“Cela crée un effet d’accélération où, en pointant dans cette direction et en se préparant, cela devient une prophétie auto-réalisatrice”, a-t-il déclaré.

Le plan du Canada sous examen

Contrairement aux normes d’État aux États-Unis, la nouvelle norme nationale du Canada pourrait jouer un rôle unificateur dans un pays où l’électricité est contrôlée par les provinces.

Jeyakumar pense que le signal politique est particulièrement important pour soutenir construire la transmission interprovinciale harmoniser la capacité d’énergie renouvelable des régions. “Les investissements nécessaires pour faire quelque chose comme ça nécessitent un effort au niveau national”, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, Environnement et Changement climatique Canada a fourni une première fenêtre dans le futur règlement, un projet devant être publié d’ici la fin de l’année.

Binnu Jeyakumar est le directeur du programme d’électricité à l’Institut Pembina. (Institut Pembina) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, l’a qualifié de « élément clé du plan de notre gouvernement pour un environnement sain et une économie saine » dans un communiqué de presse

Mais le Pembina Institute de Jeyakumar et d’autres organisations environnementales soulèvent des inquiétudes.

“Beaucoup de choses doivent changer”, a déclaré Stephen Thomas, analyste des politiques de solutions climatiques à la Fondation David Suzuki. “Ces règlements proposés ne permettront probablement pas d’atteindre l’objectif principal d’un réseau électrique net zéro partout au Canada d’ici 2035.”

“Extensions, exemptions et échappatoires” pour le gaz

Le gaz naturel constitue une menace importante pour les objectifs de zéro net du Canada, suggère Jeyakumar.

Bien que la majorité de l’électricité du Canada provienne d’hydroélectricité non polluante, la demande future pourrait modifier cet équilibre. Sans norme réglementaire en place, Jeyakumar a déclaré que le pays pourrait voir une augmentation de 70 % de la consommation de gaz d’ici 2035.

Et tandis que la norme fait des efforts pour minimiser les émissions de l’électricité au gaz, Jeyakumar souligne les lacunes qui subsistent.

Premièrement, la réglementation devrait entrer en vigueur en 2035, laissant plus d’une décennie sans réglementation en place. “Attendre aussi longtemps, et compte tenu de toutes les incertitudes politiques des 13 prochaines années, affaiblit vraiment le signal envoyé aux investisseurs”, a déclaré Jeyakumar. Que sur terre hôte Laura Lynch.

Et on ne sait pas combien d’installations électriques seront réglementées par la nouvelle norme. Selon la proposition actuelle, toute installation alimentée au gaz existante – et toute installation construite au cours des trois prochaines années – ne serait pas assujettie à la norme en 2035 et serait plutôt autorisée à fonctionner au-dessus du plafond d’émissions jusqu’à la « fin de la durée de vie prescrite » de l’installation. .” Le gouvernement n’a pas indiqué combien de temps durerait ce cycle de vie.

Certains critiques disent que le plan du Canada pour une norme d’électricité propre laisse trop de portes dérobées pour que le gaz naturel demeure une source de secours. (Robert Jones/CBC)

La norme proposée laisse également de la place pour du gaz naturel comme “secours” pour les énergies renouvelables – une tentative de rattraper les moments où le vent ne souffle pas et le soleil ne brille pas.

Le cadre suggère également que le gaz illimité peut également rester sur le réseau dans des “circonstances d’urgence”.

« Les extensions, les exemptions et les lacunes de ces règlements proposés laissent la porte grande ouverte à une énorme augmentation des émissions de gaz naturel dans de nombreuses provinces », a déclaré M. Thomas.

Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique n’a pas répondu à la demande de commentaires de la CBC avant le temps de presse.

La transition énergétique d’Hawaï

Hawaï est peut-être un petit État insulaire, mais sa propre transformation de l’électricité a d’importants avantages pour le Canada.

Il y a à peine 15 ans, presque toute l’électricité de l’État provenait de combustibles fossiles. Lorsque les prix du pétrole ont grimpé en flèche après la crise financière de 2008, la région a sérieusement décidé de passer aux énergies renouvelables. “Le véritable moteur à Hawaï était le coût des combustibles fossiles”, a déclaré Moriwake.

C’est alors que l’État a établi une norme d’électricité ambitieuse, visant 40 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. Sept ans plus tard, en 2015, il a fixé son objectif de 100 % d’énergies renouvelables. Contrairement à la norme canadienne, qui est basée sur l’intensité des émissions, la réglementation d’Hawaï se concentre sur le pourcentage d’énergies renouvelables comme l’éolien, le solaire et la géothermie qui traversent le réseau.

Les conséquences réglementaires sont claires : si les services publics ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable, ils sont obligés de payer des pénalités qui doivent être couvertes par les actionnaires des entreprises, plutôt que par les contribuables. Et contrairement à la norme proposée par le Canada, toutes les centrales électriques d’Hawaï, quelle que soit leur date de construction, devront respecter la barre.

Avec près de 40 % d’énergie renouvelable dans tout l’État, Hawaï est en bonne voie pour atteindre son objectif de 2030. (Matt Mallams/Earthjustice)

Jusqu’à présent, la norme a fonctionné.

“Nous n’avons failli échouer sur aucun des objectifs que nous nous sommes fixés jusqu’à présent”, a déclaré Moriwake. “Une fois que vous avez défini l’objectif, vous lancez l’utilitaire, et nous avons dépassé ces objectifs très rapidement.”

Avec près de 40 % d’énergie renouvelable dans tout l’État, Hawaï atteindra bientôt son objectif de 2030. L’une de ses îles, Kauai, a presque dépassé son objectif 2040 de 70 % d’énergies renouvelables.

Mais pour atteindre leur objectif de 100 %, des défis subsistent. En tant que l’une des régions les plus reculées du monde avec une masse terrestre limitée, les décisions sur l’emplacement des panneaux solaires et des parcs éoliens seront cruciales dans les années à venir.

En 2019, 55 personnes ont été arrêté pour avoir protesté contre un parc éolien construit à côté du village de Kahuku.

Moriwake pense que les grands projets à grande échelle développés sans le consentement de la communauté pourraient devenir une relique dans ce qu’il décrit comme la “décennie communautaire” à venir.

Un autre outil majeur pour renforcer le soutien communautaire ? Les énergies renouvelables distribuées, comme l’énergie solaire sur les toits, qui représentent désormais près de la moitié du réseau renouvelable d’Hawaï.

Moriwake suggère que l’adoption de l’énergie solaire sur les toits a été “un moteur essentiel pour amener les gens à faire le saut vers le vert, mais aussi pour créer une mentalité selon laquelle il y avait une alternative”.

À Hawaï, le solaire distribué agit comme une batterie géante, permettant aux utilisateurs de stocker de l’énergie supplémentaire, mais aussi le vendre à la grille aux heures de pointe, aidant à équilibrer la consommation d’énergie. Cela aide à réduire la dépendance à d’autres sauvegardes comme le gaz.

“Quand les gens disent, ‘vous ne pouvez pas équilibrer une grille [or] vous ne pouvez pas avoir un réseau fiable avec l’énergie solaire »— nous sommes là. Nous le faisons déjà », a déclaré Scott Glenn, directeur de l’énergie pour le bureau de l’énergie de l’État d’Hawaï.

Lorsqu’on lui a demandé de donner des conseils pour la tentative du Canada d’établir sa propre norme, Moriwake est franc.

“Faites-le simplement”, a-t-il dit. “Cela se conduit de lui-même une fois que vous avez défini l’objectif ou le mandat. Et Hawaï en est la preuve parfaite.”