Le Canada donne le feu vert au jab Moderna pour les nourrissons – News 24

Près de 2 millions d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans sont désormais éligibles pour recevoir un vaccin contre le coronavirus

L’organisme canadien de réglementation des médicaments a approuvé le vaccin contre le coronavirus de Moderna pour les bébés, les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire, le premier vaccin à recevoir une autorisation pour le groupe des jeunes.

L’Agence de la santé publique du Canada a annoncé la décision jeudi, affirmant qu’elle avait approuvé une série de vaccins à deux doses pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans “après un examen scientifique approfondi et indépendant des preuves.”

Le Comité consultatif national de l’immunisation a recommandé des doses plus faibles pour les enfants, à peine le quart de la quantité approuvée pour les adultes, citant les résultats des essais de phase trois pour le vaccin Moderna.

Les vaccins doivent être administrés à environ huit semaines d’intervalle, en particulier pour ceux qui ont actuellement le virus, bien que les patients immunodéprimés puissent recevoir des doses à un intervalle de seulement quatre semaines, a-t-il ajouté.

Alors que l’agence de santé a reconnu “la plupart des enfants” qui contractent le Covid-19 ont “pas de symptômes ou symptômes légers” il a noté que “certains, y compris des enfants auparavant en bonne santé, peuvent tomber très malades et nécessiter une hospitalisation”, suggérant que la vaccination pourrait éviter de tels résultats.

Santé Canada a averti qu’en raison d’un manque de données à long terme sur le vaccin, il existe actuellement peu d’informations sur les effets secondaires graves tels que la myocardite – une maladie cardiaque potentiellement mortelle observée chez certains receveurs plus âgés – pour le groupe d’âge. Cependant, il a déclaré qu’il n’avait constaté aucune réaction indésirable grave lors des essais de Moderna.

Les États-Unis ont approuvé l’utilisation des injections de coronavirus de Pfizer et Moderna pour le même groupe d’âge de 6 mois à 5 ans le mois dernier, et ont depuis inoculé quelque 267 000 enfants au 8 juillet, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.