Le Canada doit offrir des incitatifs aux véhicules électriques pour soutenir la concurrence : GM

La présidente de General Motors Canada dit qu’elle aimerait voir les gouvernements provinciaux et fédéral offrir des incitatifs plus cohérents aux personnes souhaitant acheter des véhicules électriques pour concurrencer les options aux États-Unis, et augmenter le taux d’adoption de ces types de véhicules .

Marissa West a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une entrevue diffusée dimanche, que bien que les différents paliers de gouvernement aient été très collaboratifs avec les fabricants de véhicules électriques, il doit y avoir un mécanisme cohérent en place pour que le Canada puisse « suivre le rythme » avec le États-Unis.

Le gouvernement fédéral – ainsi que certains gouvernements provinciaux, comme l’Ontario et le Québec – ont promis des milliards de dollars à des entreprises comme General Motors et Volkswagen dans le but d’attirer des entreprises et de sécuriser la chaîne d’approvisionnement des batteries de véhicules électriques au Canada.

Plus tôt cette année, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont annoncé un accord avec Volkswagen pour que l’entreprise construise sa première usine de fabrication de batteries à l’étranger dans le sud-ouest de l’Ontario, à hauteur de plus de 13 milliards de dollars en subventions.

Pendant ce temps, un récent sondage de Nanos Research montre que la plupart des Canadiens soutiennent que le gouvernement offre des incitatifs aux constructeurs automobiles étrangers, plus de la moitié des répondants disant qu’ils le soutiennent ou le soutiennent quelque peu.

La poussée économique est conforme aux objectifs ambitieux du gouvernement fédéral en matière de ventes de véhicules zéro émission : 20 % des ventes de véhicules seront électriques d’ici 2026, 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.

Selon Statistique Canada, 7,2 % des véhicules légers neufs vendus au premier semestre de 2022 étaient électriques.

West a déclaré que GM « partage la vision du gouvernement » selon laquelle tous les véhicules légers seront électriques d’ici 2035, ajoutant que la société s’efforce de s’assurer qu’il existe des options à différents niveaux de prix pour les rendre plus accessibles aux consommateurs.

«C’est un voyage, et il va falloir continuer à travailler avec le gouvernement pour avoir un certain soutien, comme nous le voyons aux États-Unis, et comme nous le voyons à un certain niveau avec des incitatifs pour les consommateurs pendant que nous en sommes aux premières phases pour soutenir notre Canadien clients dans l’équation de l’abordabilité », a déclaré West.

« Certes, c’est en partie à nous en tant que (fabricant) d’avoir des véhicules abordables, mais nous apprécions également la collaboration avec le gouvernement pour créer certaines de ces opportunités, avec certaines des incitations, pour soutenir également la transition », dit-elle aussi.

West a déclaré qu’elle espérait que ces incitations proviendraient d’une combinaison des gouvernements fédéral et provinciaux, en particulier parce que les subventions «cumulables» des deux niveaux de gouvernement sont «vraiment significatives».

« Cela nous amène vraiment au niveau que nous voyons aux États-Unis, et cela a été très convaincant pour les clients d’envisager des véhicules électriques et de soutenir le taux d’adoption », a-t-elle déclaré.

West a ajouté qu’il existe encore des obstacles auxquels les consommateurs sont confrontés, à savoir ce qu’elle a appelé une «situation de la poule ou de l’œuf» en ce qui concerne la «disponibilité» et la «robustesse» de l’infrastructure de recharge, en particulier en ce qui concerne les trajets routiers et l’autoroute. scénarios.

Le Canada est en concurrence avec l’Inflation Reduction Act des États-Unis, qui offre des milliards de dollars en incitatifs énergétiques au sud de la frontière, y compris pour les véhicules électriques.

Lorsque l’IRA a été adoptée en août 2022, le Canada a pu obtenir une exclusion pour les véhicules électriques, étendant essentiellement les incitations de l’Amérique à l’Amérique du Nord.

«Nous sommes donc vraiment impatients que le Canada continue de suivre le rythme et de continuer à créer un environnement qui est convaincant pour faire les investissements… pour créer ces emplois et aussi pour soutenir les consommateurs afin qu’ils aient la confiance nécessaire pour acheter les véhicules électriques, », a déclaré West.

«Ce dont nous avons besoin, c’est d’un mécanisme convaincant sur lequel nous pouvons compter et qui offre un certain niveau de cohérence, puis nous pouvons continuer à investir en toute confiance au Canada et nous assurer que le Canada reste à l’avant-plan de l’industrie automobile ici grâce à cette transformation.»

West a déclaré qu’elle pensait que l’Amérique du Nord se trouvait à un « point d’inflexion » dans sa stratégie globale pour les véhicules électriques, et que GM était « en bonne voie vers cet avenir tout électrique ».



Avec des fichiers de Stephanie Ha, productrice principale de la période des questions de CTV