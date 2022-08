Ceci est le dernier d’une série en trois parties sur un groupe de travailleurs étrangers temporaires travaillant dans une entreprise agricole de l’Île-du-Prince-Édouard.

Selon le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, des histoires de problèmes dans une entreprise agricole de l’Île-du-Prince-Édouard indiquent que le Programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada avait besoin de changements.

CBC News a appris qu’au moins 22 travailleurs étrangers temporaires d’une seule entreprise agricole ont obtenu des permis de travail ouverts et a parlé directement à deux d’entre eux. Le programme de permis de travail ouvert a été lancé en 2019 pour permettre aux travailleurs de quitter leur employeur parrain s’ils se trouvent dans une situation abusive.

Fraser a déclaré que les employeurs utilisant le programme doivent être tenus responsables s’ils ne se comportent pas correctement.

“Si cet employeur ne traite pas l’employé avec dignité et respect, nous devons absolument nous assurer que cet employé a accès au travail pour d’autres employeurs”, a-t-il déclaré.

Service Canada effectue des inspections des lieux de travail qui emploient des travailleurs étrangers temporaires, y compris les fermes, mais aucune ferme de l’Île-du-Prince-Édouard n’a jamais échoué à l’inspection. (Radio-Canada)

“Nous ne pouvons pas créer une situation qui permette à des employeurs, en toute impunité, de voir leurs travailleurs se retrouver dans la misère alors qu’ils sont à la solde d’un employeur en particulier.”

L’octroi de permis de travail ouverts aux personnes parrainées pour travailler dans l’entreprise agricole de l’Île-du-Prince-Édouard remonte à 2020, selon des défenseurs qui y ont aidé des travailleurs, mais rien n’indique que l’entreprise ait subi des répercussions du fait que tant de travailleurs ont obtenu l’autorisation. quitter.

Service Canada publie une liste des lieux de travail dont les inspections ont échoué. La dernière inspection ratée à l’Île-du-Prince-Édouard, chez un fabricant de produits pharmaceutiques vétérinaires, a été répertoriée en 2018.

Les allégations d’infractions graves font l’objet d’une enquête par l’Agence des services frontaliers du Canada, ou l’ASFC.

L’Agence des services frontaliers du Canada a le pouvoir de mener des enquêtes criminelles dans certaines circonstances. (Radio-Canada)

Dans un courriel à CBC News, l’ASFC a déclaré que l’agence n’avait pas pour pratique de confirmer ou de nier les détails des enquêtes en cours.

“Ce que je peux vous dire, c’est que, selon les preuves disponibles et d’autres facteurs, y compris l’intérêt public, l’ASFC peut mener des enquêtes criminelles lorsqu’il est établi que des employeurs et/ou des organisateurs ont délibérément contourné les [Immigration and Refugee Protection Act]”, a déclaré l’e-mail.

“Des exemples de telles infractions peuvent inclure l’emploi illégal de ressortissants étrangers ou le conseil de fausses déclarations.”

Modifications de l’application

Fraser a reconnu qu’il y avait des problèmes avec le Programme des travailleurs étrangers temporaires, mais il a dit que le gouvernement s’efforçait de les résoudre.

Dans un rapport de décembre portant sur l’application des protocoles en cas de pandémie pour les travailleurs étrangers temporaires, la vérificatrice générale Karen Hogan a constaté de graves lacunes dans le régime d’inspection des entreprises qui utilisent le programme. La réponse du gouvernement, a déclaré Fraser, est de renforcer les inspections des lieux de travail pour toutes les facettes du programme.

Cela se fait “non seulement pour accélérer le processus, mais pour s’assurer que cela se passe avec beaucoup plus de cohérence”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a répondu aux préoccupations soulevées par la vérificatrice générale Karen Hogan, dit Sean Fraser. (Radio-Canada)

Les changements apportés à l’application comprennent une formation et des conseils améliorés pour les inspecteurs. Un processus d’escalade a également été créé pour garantir que des mesures seront prises dans les 48 heures dans les cas où la santé et la sécurité des travailleurs pourraient être en danger.

Cependant, il n’y a actuellement aucun plan pour des inspections surprises des lieux de travail, a déclaré Fraser.

Travailleurs libérés rapidement, les conséquences prennent du temps

Les défenseurs des droits des travailleurs étrangers temporaires craignent que les entreprises reçoivent actuellement un préavis de la plupart des inspections et puissent ainsi se préparer à passer.

Fraser a déclaré que le système est mis en place pour sortir rapidement les travailleurs des situations problématiques, mais qu’il faut plus de temps pour organiser des inspections et imposer des sanctions à la suite de ce qui est trouvé sur le chantier.

“Il y aurait un décalage entre le moment où le travailleur se trouverait dans une situation où il peut subvenir à ses besoins et avant qu’il y ait une enquête appropriée, un mécanisme d’exécution contre l’employeur”, a déclaré Fraser.

En revanche, les décisions concernant les permis de travail ouverts sont prises rapidement, souvent en une semaine, a-t-il noté.

Lacunes permanentes, travailleurs temporaires

Bien que des changements spécifiques soient apportés, une approche plus large de la réforme est également nécessaire, a déclaré Fraser.

Cela inclut des changements en matière de recrutement d’employés étrangers, a-t-il déclaré.

Au fil du temps, c’est devenu un programme pour combler les lacunes permanentes de la main-d’œuvre avec des travailleurs temporaires. Je pense que nous pouvons faire mieux. -Sean Fraser

« Le Programme des travailleurs étrangers temporaires, à sa création, a été conçu pour faire venir des travailleurs afin de combler les lacunes temporaires de la main-d’œuvre. Au fil du temps, il est devenu un programme visant à combler les lacunes permanentes de la main-d’œuvre avec des travailleurs temporaires », a-t-il déclaré.

“Je pense que nous pouvons faire mieux.”

En juin, Fraser a annoncé que son ministère développait de nouvelles voies vers la résidence permanente pour les personnes au Canada en vertu d’un permis temporaire. L’annonce d’un nouveau programme est attendue dès le mois prochain.

Eliza MacLauchlan du Cooper Institute, qui a aidé de nombreux travailleurs étrangers temporaires à se détacher de l’entreprise agricole de l’Île-du-Prince-Édouard, convient qu’un changement fondamental est nécessaire.

Mais elle ne pense pas qu’une meilleure application de la loi résoudra un problème au cœur du programme des travailleurs étrangers temporaires : le fait de lier les travailleurs à un employeur en particulier.

Lier les travailleurs à un seul employeur les rend vulnérables, dit Eliza MacLauchlan du Cooper Institute. (Rick Gibbs/CBC)

« Nous avons affaire à des gens qui sont très isolés et… assez dépendants de leur employeur. Ils vivent dans des régions rurales », a déclaré MacLauchlan.

“Parfois, leur seul contact sur l’île est avec l’employeur pour lequel ils travaillent.”

Programme coûteux pour les employeurs

Cet aspect particulier du programme est difficile à changer, a déclaré Fraser, car il est au cœur de son fonctionnement.

Les employeurs doivent investir beaucoup de temps et d’argent pour faire venir des travailleurs étrangers temporaires, notamment en remplissant une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), en payant des frais pour ce processus et en engageant des dépenses pour recruter des travailleurs et les faire venir au Canada.

Les travailleurs doivent également bénéficier d’un logement à un coût minimal.

Aux termes du programme fédéral, les employeurs doivent payer le salaire local en vigueur aux travailleurs étrangers recrutés pour venir au Canada et prendre les dispositions nécessaires pour le transport et l’hébergement. (Nouvelles de Radio-Canada)

“Lorsqu’un employeur passe par ce processus, il veut avoir la certitude qu’il aura accès au travailleur à la fin de la journée, afin qu’il n’encoure pas de coûts élevés et ne dépense pas beaucoup d’énergie pour apporter un travailleur ici, qui traverse la rue et travaille pour une entreprise concurrente », a déclaré Fraser.

“Une réponse complète”

Cela ne veut pas dire, cependant, que le changement n’est pas possible.

Étant donné que les travailleurs temporaires comblent désormais les lacunes permanentes du marché du travail, Fraser a déclaré que le moment était venu d’explorer de nouvelles voies vers la résidence permanente.

Il ne manque pas de façons différentes d’amener les gens ici. —Sean Fraser

“Lorsqu’ils ont la possibilité d’obtenir la résidence permanente, c’est une réponse complète pour eux de pouvoir travailler pour différents employeurs”, a déclaré Fraser.

Il souhaite également trouver de nouvelles façons de faire venir des travailleurs étrangers temporaires, au-delà du parrainage par l’employeur. Il pourrait s’agir notamment de permettre aux membres de la famille des travailleurs étrangers temporaires actuels de venir au Canada ou d’élargir la capacité des étudiants étrangers à travailler.

“Il ne manque pas de façons différentes d’amener les gens ici et d’avoir potentiellement l’opportunité [for them] travailler pour différents employeurs », a déclaré Fraser.

“Je pense que le moment est probablement venu à la fois d’alléger le fardeau des employeurs, mais aussi de créer plus de liberté de travail pour les employés.”

Les changements démographiques, y compris une population canadienne vieillissante, signifient que les pénuries de main-d’œuvre devraient se poursuivre. En réponse, Fraser a déclaré que le gouvernement fédéral devra faire preuve de créativité pour faire venir de nouveaux travailleurs de l’étranger.

Nouveaux départs pour Thi et Van

Pendant ce temps, les deux travailleurs avec lesquels CBC News s’est entretenu cet été ont depuis trouvé un nouvel emploi, grâce au processus de permis de travail ouvert.

Les travailleurs se sont exprimés à condition de ne pas être nommés. Ils craignent des représailles contre leurs familles au Vietnam de la part de l’agent vietnamien qui a organisé leur venue au Canada et ne veulent pas que les autres travailleurs de l’entreprise agricole subissent des représailles. (CBC News a mené les entretiens en vietnamien et a traduit ce qu’ils ont dit pour fournir les citations ci-dessous.)

Les employés ont dit que pendant des mois, ils ont été livrés à eux-mêmes sans les quarts de travail, la rémunération et le logement que le programme des travailleurs étrangers temporaires exige qu’un employeur leur fournisse.

Deux travailleurs étrangers temporaires qui ont parlé à CBC News de problèmes avec leur employeur ont fini par quitter l’Île-du-Prince-Édouard après avoir reçu des permis de travail ouverts. (Jane Robertson/CBC)

L’un des travailleurs, que nous appellerons Van, a quitté l’Île-du-Prince-Édouard après avoir obtenu son permis de travail ouvert. Il travaille pour un restaurant.

“La vie est meilleure maintenant”, a-t-il déclaré. “J’ai tout laissé derrière moi à l’Î.-P.-É., et maintenant je repars à zéro, j’essaie d’accumuler des heures de travail.”

L’autre travailleur, que nous appellerons Thi, a également quitté l’Île-du-Prince-Édouard après avoir obtenu la permission de le faire à la fin avril. Elle travaille maintenant comme femme de ménage.

“La vie est belle pour le moment. J’ai enfin un revenu et je peux payer un loyer maintenant”, a-t-elle déclaré. “Le travail est dur. Chaque jour, je dois nettoyer une quinzaine de pièces, mais au moins je suis payé.”

Tous deux espèrent faire une demande de résidence permanente à l’avenir, mais ont le sentiment d’avoir perdu des mois à l’Île-du-Prince-Édouard en attendant de commencer à accumuler les heures de travail dont ils ont besoin pour démarrer ce processus.