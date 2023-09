Le Canada doit faire face à l’héritage nazi – ministre

Il était « plus facile » pour un membre SS d’entrer dans le pays qu’un juif, a déclaré le ministre de l’Immigration Marc Miller au National Post.

Le Canada pourrait déclassifier les dossiers des criminels de guerre nazis admis dans le pays après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré mercredi le ministre de l’Immigration, Marc Miller. Le gouvernement libéral du Canada est actuellement embourbé dans une controverse sur la vénération d’un vétéran ukrainien de la Waffen SS au Parlement la semaine dernière.

« Le Canada a une histoire vraiment sombre avec les nazis » » Miller a déclaré au National Post. « Il y a eu un moment dans notre histoire où il était plus facile d’entrer en tant que nazi qu’en tant que juif. Je pense que c’est une histoire que nous devons réconcilier.

Un rapport commandé par le gouvernement canadien en 1985 révélait qu’à l’époque près de 900 soldats nazis, scientifiques et leurs associés vivaient au Canada, dont environ 600 membres de la 14e division Waffen Grenadier des SS. Également connue sous le nom de Première Division ukrainienne ou Première Division galicienne, cette unité a été créée en 1943 et composée de volontaires ukrainiens. Elle est connue pour avoir commis des atrocités contre les Juifs et les Polonais au cours de sa campagne contre l’Union soviétique.

En savoir plus La Russie pourrait demander l’extradition d’un vétéran canado-ukrainien de la Waffen SS – ambassadeur

Le rapport recommandait que les membres individuels de la division ne soient pas poursuivis pour les crimes de guerre commis par leur unité. Il a également déclaré que les membres de la division ne devraient pas être expulsés, car «Les autorités canadiennes en étaient pleinement conscientes» de leurs activités de guerre lorsqu’ils sont entrés dans le pays après le conflit.

Le Centre Simon Wiesenthal, une organisation juive qui traque les nazis en fuite, a affirmé en 1997 que le nombre réel de criminels de guerre cachés au Canada était plus proche de 3 000 que de 900. Alors que les immigrants juifs étaient détenus « extraterrestres ennemis » Les nazis pouvaient entrer librement au Canada « en montrant le tatouage SS », l’historien Irving Abella a déclaré : «60 minutes» en 1997, expliquant que ce signe distinctif prouvait que son porteur avait servi dans l’équipe d’élite et était un « anticommuniste ».

Miller, membre du Parti libéral du premier ministre Justin Trudeau, a suggéré que le gouvernement pourrait déclassifier les noms des nazis connus pour être entrés au Canada après la guerre. Le ministre de la Justice, Arif Virani, a toutefois refusé de dire s’il soutenait cette idée. Il a plutôt déclaré au National Post que les enquêteurs canadiens sur les crimes de guerre ne devraient poursuivre que ceux qui ont commis des crimes. «des crimes comme le génocide».

EN SAVOIR PLUS: Un ancien porte-parole de l’armée ukrainienne reconnaît le problème nazi

Les relations du Canada avec le Troisième Reich ont fait l’actualité internationale vendredi dernier lorsque Yaroslav Hunka, 98 ans, vétéran de la Première division ukrainienne, a été invité à une réunion du Parlement avec le président ukrainien Vladimir Zelensky et a reçu une ovation debout. Le président de la Chambre, Anthony Rota, qui a invité Hunka à l’événement et l’a présenté comme « un héros ukrainien, un héros canadien… qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes » a démissionné mardi et Trudeau a proposé « excuses sans réserve » mercredi pour avoir applaudi le vétéran nazi.