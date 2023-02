Le Canada doit construire 50 % de maisons supplémentaires malgré l’immigration : rapport

Alors que le Canada se prépare à augmenter les niveaux d’immigration, un nouveau rapport indique que le pays devra construire 50 % de logements de plus que ce qui est déjà prévu.

Le rapport, publié lundi par des économistes de Desjardins, indique que pour suivre les objectifs d’immigration du gouvernement fédéral sans entraîner d’augmentation substantielle des prix des maisons, 100 000 maisons supplémentaires doivent être construites chaque année en 2023 et 2024.

“Augmenter l’offre de logements au-delà de la réponse typique à la demande réduirait également la pression sur les prix, mais nécessite une intervention et une résolution politiques extraordinaires”, ont écrit les auteurs. “En effet, nous estimons que les mises en chantier devraient augmenter immédiatement de près de 50% à l’échelle nationale par rapport à notre scénario de référence et y rester jusqu’en 2024 pour compenser les gains de prix dus à l’augmentation de l’immigration fédérale.”

L’automne dernier, Ottawa a dévoilé des plans pour augmenter le nombre d’immigrants entrant au Canada, avec un objectif de 500 000 nouveaux arrivants par an d’ici 2025.

Le rapport note que l’objectif du gouvernement fédéral de 100 000 nouveaux logements au cours des cinq prochaines années est inférieur aux 100 000 nouveaux logements nécessaires chaque année. Cependant, le gouvernement de l’Ontario vise à faire construire 150 000 nouvelles maisons par an dans la province avec le projet de loi 23, également connu sous le nom de More Homes Built Faster Act.

L’objectif de l’Ontario de 150 000 nouvelles maisons par an est bien plus que les 100 000 par an qui, selon Desjardins, sont nécessaires dans tout le pays. Si la province peut atteindre cet objectif, le rapport indique que cela pourrait avoir un « effet compensatoire disproportionné sur le prix moyen des maisons au Canada ».

L’impact de l’immigration sur l’abordabilité du logement dépend également de l’endroit où les nouveaux arrivants décident de déménager. Si les nouveaux arrivants déménagent principalement dans les Prairies, les auteurs affirment que cela exercerait moins de pressions sur les prix des logements dans les régions où l’abordabilité est déjà tendue. Desjardins affirme également que les Prairies devraient avoir « les économies les plus performantes au Canada » et que plus d’immigrants s’installent dans ces provinces « soutiendraient une croissance économique plus élevée là-bas et à l’échelle nationale ».

Depuis 2018, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont accueilli la plus grande part d’immigrants, bien qu’elles soient également les deux provinces où le logement est le moins abordable. Si ces provinces continuent d’accueillir le plus d’immigrants, les auteurs du rapport affirment que cela pourrait “faire grimper les prix et éroder l’abordabilité là-bas et à l’échelle nationale”.

Réduire les niveaux d’immigration à ce qu’ils étaient de 2018 à 2021 réduirait l’impact sur les prix des maisons, ajoute le rapport. Cependant, les auteurs soulignent que des niveaux d’immigration plus élevés sont encore désespérément nécessaires pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre et qu’il est “erroné” de blâmer l’immigration comme la principale cause de la hausse des prix des maisons.

“Plutôt que d’être considérée comme une raison de freiner l’immigration, elle devrait plutôt être un catalyseur pour réduire les obstacles à la construction de logements. La contribution des immigrants à l’économie canadienne l’emporte largement sur leur impact sur le marché du logement”, indique le rapport.