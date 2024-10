Le Canada doit agir maintenant pour se préparer à la prochaine urgence sanitaire, prévient un nouveau rapport sur la pandémie

Le Canada doit tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 et agir avant que la prochaine urgence sanitaire ne survienne, affirme un groupe d’experts composé de médecins et de chercheurs dans un nouveau rapport indépendant.

« La plupart des scientifiques estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que nous soyons confrontés à quelque chose de similaire à ce que nous avons vécu ces cinq dernières années », a déclaré le Dr Fahad Razak, l’un des six experts qui ont contribué au rapport examinant la manière dont les avis scientifiques ont été élaborés et comment la recherche a été coordonnée.

« Une grande partie de ce que nous avons vu à l’échelle mondiale lorsque nous avons comparé [pandemic] » Les réponses suggèrent que la préparation est la partie critique. «

Le rapport du panel, intitulé « Il est temps d’agir« , affirme que la surveillance des maladies, les données sur les hospitalisations et les résultats de la recherche doivent être communiqué beaucoup plus efficacement entre les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral.

« La nature fragmentée de la façon dont nous gouvernons ce pays, avec des décisions distinctes prises dans les provinces et territoires et ce qui se fait au gouvernement fédéral [level]a eu un impact très important sur la façon dont nous avons répondu à la pandémie », a déclaré Razak, spécialiste en médecine interne à l’hôpital St. Michael’s de Toronto et directeur scientifique de la Table consultative scientifique de l’Ontario sur la COVID-19.

REGARDER | Une enquête nationale sur les échecs du Covid est nécessaire, estiment les experts : Le Canada a besoin d’une enquête nationale sur les échecs du COVID, disent les experts Une série de nouveaux rapports parus dans le British Medical Journal affirme que le Canada était « mal préparé » et « manquait de coordination » face à la pandémie de COVID-19. Les auteurs du rapport affirment qu’il est temps d’enquêter sur ce qui s’est passé et d’apprendre comment se préparer à la prochaine pandémie.

La disponibilité des données sur la santé a varié à travers le pays pendant la pandémie, ce qui a rendu « très difficile pour nous d’avoir une image nationale de ce qui se passait », a-t-il déclaré mardi dans une interview.

Le rapport indique également que le Canada doit créer un groupe consultatif scientifique unique et permanent – ​​ce qui a été fait au Royaume-Uni – au lieu d’essayer de rassembler cette expertise au milieu d’une épidémie.

« En pleine crise, on ne peut pas faire grand-chose. Les gens sont désespérés, les infrastructures ne fonctionnent pas aussi bien en cas de crise », a déclaré Razak.

Le rapport indique que « l’absence de protocoles d’urgence préexistants pour les avis scientifiques au Canada a causé des retards importants » et qu’une meilleure coordination était nécessaire « au sein et entre tous les niveaux de gouvernement ».

Le fait que les groupes consultatifs scientifiques aux niveaux fédéral et provincial communiquent séparément « a donné lieu à de multiples flux de conseils », indique le rapport publié jeudi par l’agence. Cela avait été demandé par Santé Canada en août dernier.

Le rapport recommandait également que évolution des informations sur la santé devraient être partagés beaucoup plus rapidement avec le public.

REGARDER | Les Canadiens recevront-ils des vaccins COVID mis à jour cette année ? Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 sont déployés — mais les Canadiens retrousseront-ils leurs manches ? Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 sont déployés partout au pays, avec un accès prioritaire aux personnes de plus de 65 ans et à celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents, mais convaincre les Canadiens de retrousser leurs manches une fois de plus pourrait être un défi.

« Je pense que la pandémie est un parfait exemple du fait que si vous ne divulguez pas ces informations publiquement, cela engendre la méfiance et la désinformation », a déclaré Razak.

« [The scientific advisory group’s] les communications destinées au gouvernement devraient être rendues publiques presque aussi rapidement que vous les avez générées », a-t-il déclaré.

« Vous voulez le public être confiant qu’ils reçoivent également les meilleures preuves scientifiques disponibles.

Un rapport souligne le rôle des inégalités

Le rapport indique que le Canada doit également s’attaquer aux inégalités parmi les personnes les plus durement touchées en cas d’urgence, notamment les personnes racialisées, les peuples autochtones, les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes sans abri et les résidents des foyers de soins de longue durée.

« Une concentration et des investissements plus importants sont nécessaires pour soutenir la recherche transdisciplinaire afin d’identifier les meilleurs moyens de mettre en œuvre des interventions de santé publique et d’autres interventions pour lutter contre des inégalités bien documentées », indique-t-il.

Cela comprend davantage de financement pour la recherche dirigée par les Autochtones, indique le rapport.

La Dre Shannon McDonald, une autre experte du comité, a déclaré que les organismes de financement devraient soutenir différents types d’études menées par des Autochtones, y compris des recherches examinant comment des facteurs tels que la colonisation, les expériences de traumatisme et les situations économiques affectent la santé sous-jacente, ce qui pourrait à son tour affecter le risque de développer une maladie. être touchés de manière disproportionnée par les situations d’urgence.

Un meilleur partage de données entre les gouvernements et les communautés des Premières Nations, métisses et inuites est également important, a déclaré McDonald, qui est Métis/Anishinaabe et ancien médecin-chef de la First Nations Health Authority en Colombie-Britannique, dans une entrevue mercredi.

Cela nécessite des partenariats à long terme, a-t-elle déclaré.

« Quand nous commençons à parler d’engagement significatif [with] Peuples autochtones, cela ne peut pas se faire de la manière ad hoc que des milliards de comités ont été formés lorsque la COVID a été déclarée urgence de santé publique à l’échelle mondiale », a déclaré McDonald.

« Il s’agit vraiment d’une relation qui se développe au fil du temps et qui soutient les stratégies et les progrès en matière de données sur la santé. »

Certaines provinces, dont l’Ontario, ont réduit considérablement leurs programmes de surveillance des eaux usées. (Mac Lai/École de médecine et de dentisterie Schulich)

Malgré ces lacunes, Razak a déclaré qu’il y avait de nombreux aspects dont le Canada pouvait être fier de la gestion de la pandémie de COVID-19, notamment l’utilisation de la surveillance des eaux usées pour détecter la quantité de virus présente dans les communautés.

« Nous étions l’un des pays pionniers et nous avons certainement progressé à une échelle supérieure à ce que de nombreux autres pays ont pu réaliser », a-t-il déclaré.

Mais certaines provinces, dont l’Ontario, ont maintenant réduit considérablement leurs programmes de surveillance des eaux usées, laissant de nombreuses communautés « presque sans données », a déclaré Razak.

La couverture santé de la Presse Canadienne reçoit le soutien d’un partenariat avec l’Association médicale canadienne. Le CP est seul responsable de ce contenu.