Le Canada doit adopter une ligne plus dure à l’égard des «régimes autoritaires pervers» comme la Chine: sénateur

À la suite d’allégations selon lesquelles des agents chinois se sont ingérés dans les récentes élections canadiennes et ont volé des secrets industriels à Hydro-Québec, le sénateur conservateur Leo Housakos appelle le gouvernement canadien à adopter une ligne beaucoup plus dure contre la Chine, un pays qu’il décrit comme « un régime autoritaire diabolique ». “

Housakos a présenté un projet de loi, S-237, qui établirait un registre d’influence étrangère au Canada – un système qui obligerait les agents travaillant pour le compte d’un gouvernement étranger à enregistrer leurs interactions avec des fonctionnaires au Canada ou à encourir des sanctions pénales.

En vertu de ce projet de loi, tout agent soutenu par l’étranger qui omet de déclarer toute interaction avec un “titulaire d’une charge publique” – comme un ministre, un député, un sénateur ou un haut fonctionnaire – pourrait être accusé d’un crime et encourir de lourdes amendes. et jusqu’à deux ans de prison.

Bien que le registre soit censé avoir un effet dissuasif, il permettrait également à la police d’inculper des personnes pour des choses qui ne sont pas nécessairement criminelles en vertu de la loi actuelle.

Le registre proposé est similaire aux registres qui existent ailleurs dans l’alliance de partage de renseignements Five Eyes (composée du Canada, des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni).

Aux États-Unis, par exemple, la loi FARA (Foreign Agents Registration Act) oblige les personnes travaillant pour un « principal étranger » à divulguer publiquement leurs activités.

Un certain nombre de membres du personnel de l’ancien président américain Donald Trump ont été inculpés en vertu de la loi après avoir promu des intérêts étrangers aux États-Unis.

La loi de 1938 a été promulguée en réponse aux préoccupations concernant la propagande nazie et communiste aux États-Unis.

Housakos a déclaré que le Canada avait besoin de ce type de loi maintenant pour faire face à une menace différente – une Chine « de plus en plus belliqueuse ».

Le Canada a une longue liste de griefs contre Pékin qui exigent une sorte de réponse, a-t-il ajouté.

La Chine a été accusée d’ingérence dans les élections canadiennes. Un ressortissant chinois a été mystérieusement licencié du Laboratoire national de microbiologie du Canada. Un ressortissant chinois travaillant chez Hydro-Québec a été accusé au criminel d’espionnage économique présumé. L’ambassadeur de Chine a menacé les députés et les sénateurs de “mesures énergiques” en guise de récompense pour le Parlement, décrivant le traitement par la Chine de sa minorité ouïghoure comme un génocide. Et Pékin a détenu arbitrairement deux Canadiens pendant plus de 1 000 jours.

Des régimes « pervers » essaient de nous manipuler, selon un sénateur

“Il ne fait aucun doute que des pays comme la Chine, l’Iran, la Russie, pour ne citer que quelques-uns des régimes autoritaires diaboliques, tentent d’influencer nos institutions, nos lois”, a déclaré Housakos à CBC News.

“Tous ces régimes sont très actifs au Canada et nous avons un premier ministre et un gouvernement qui refusent de prendre des mesures concrètes.”

Le projet de loi S-237 représente “un pas petit mais important” vers la réduction de cette ingérence, a-t-il ajouté.

Le sénateur conservateur Leo Housakos a présenté un projet de loi visant à établir un registre des étrangers au Canada, un système qui obligerait les agents travaillant pour le compte de gouvernements étrangers à enregistrer leurs interactions avec des fonctionnaires au Canada. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

« Le Canada a été assiégé par des régimes comme Pékin, comme Moscou, comme Téhéran, et maintenant nous devons intervenir et prendre des mesures pour protéger la sécurité de nos institutions. Nous devons avertir ces nations que si vous allez mettre en place des opérations d’espionnage ou des activités policières pour intimider les Canadiens, il y aura des conséquences », a déclaré Housakos, faisant référence à des informations selon lesquelles la Chine a établi des « postes de police » au Canada et ailleurs pour garder un œil sur les ressortissants chinois vivant à l’étranger.

“Nous avons besoin de lois avec des dents.”

Un porte-parole du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que “la protection de la démocratie canadienne est une responsabilité” que le gouvernement prend “extrêmement au sérieux”.

Le porte-parole a déclaré que le SCRS et la GRC enquêtent régulièrement sur des allégations d’ingérence étrangère.

Le porte-parole n’a pas répondu aux questions quant à savoir si le gouvernement adopterait un registre étranger.

Margaret McCuaig-Johnston est chercheuse principale à l’Institut des sciences, de la société et des politiques publiques de l’Université d’Ottawa et spécialiste de la Chine.

Elle a déclaré que l’ingérence présumée de la Chine dans notre démocratie – à travers ce que Global News a décrit comme un “réseau clandestin” de candidats aux élections de 2019 – est “extrêmement grave”.

Citant des sources anonymes, Global News a rapporté la semaine dernière que la Chine était derrière « une vaste campagne d’inférence étrangère » dans la politique canadienne, y compris des tentatives de « coopter et de corrompre d’anciens responsables canadiens pour gagner de l’influence à Ottawa » et une campagne pour « punir les Canadiens politiciens que la République populaire de Chine considère comme des menaces pour ses intérêts. »

McCuaig-Johnston a déclaré que la police canadienne doit se mobiliser pour enquêter sur ces allégations. Elle a dit qu’elle soutenait également l’idée d’un registre étranger dans le sens de ce que propose Housakos.

Elle a également souligné que le dernier parlementaire à avoir proposé un tel registre pourrait avoir été ciblé par le gouvernement chinois lui-même.

L’ancien député conservateur Kenny Chiu à la Chambre des communes le 13 avril 2021. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

L’ancien député conservateur Kenny Chiu a accusé le gouvernement chinois de l’avoir ciblé avec une campagne de désinformation lors des dernières élections fédérales parce qu’il a présenté une législation pour promulguer un registre étranger. Chiu a finalement perdu son siège dans une circonscription comptant un grand nombre d’électeurs sino-canadiens.

“Ce devrait vraiment être le gouvernement qui introduit ce registre”, a déclaré McCuaig-Johnston, ajoutant que l’état des relations Canada-Chine laisse Ottawa avec peu à perdre.

“Le Canada est toujours dans le congélateur. Nous sommes toujours punis pour Meng”, a-t-elle déclaré, faisant référence à l’arrestation par le Canada en 2018 du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, sur mandat américain.

“Nous devons mettre toute pression de côté et dire : ‘Nous allons faire ce qui est bon pour le Canada’, et cela inclut une loi sur le registre étranger.”

“Cela ne devrait pas être une question partisane”

Dans une entrevue avec CBC Radio La maisonDan Stanton, un officier du renseignement du SCRS à la retraite et directeur de la sécurité nationale à l’Institut de développement professionnel de l’Université d’Ottawa, a déclaré que l’action contre la Chine doit être au-dessus de la politique quotidienne des partis.

Pour commencer, a déclaré Stanton, le Canada doit modifier la Loi sur le SCRS existante pour habiliter les agences de sécurité nationale à faire face à “l’influence étrangère”, et pas seulement à “l’ingérence” étrangère de style guerre froide.

“Cela ne devrait pas être une question partisane. Il doit y avoir une approche d’Équipe Canada. Ce ne devrait pas être une question nous contre eux. Il doit être multipartite, car toutes les parties sont vulnérables”, a-t-il déclaré.

Bien que le Canada n’ait pas fait grand-chose pour contrer la Chine jusqu’à présent, Stanton a déclaré qu’il pensait qu’il y avait maintenant une “fenêtre d’opportunité” pour que le gouvernement libéral prenne des mesures législatives pour protéger les intérêts du Canada.

Il s’est dit encouragé par le fait que le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre des Communes (PROC) enquêtera sur ces allégations d’ingérence électorale dans les semaines à venir.

“Le gouvernement comprend. Ils le font vraiment. Et je pense qu’ils veulent vraiment repousser. Il y a une bonne occasion d’obtenir des changements législatifs”, a-t-il déclaré.