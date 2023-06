Le Canada doit accroître son influence mondiale : Joly

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada devait renforcer son influence sur la scène mondiale, en particulier face à un contexte mondial changeant, avec la guerre en Ukraine et une relation complexe avec la Chine.

Joly a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview de grande envergure diffusée dimanche, qu’elle travaille au niveau national pour s’assurer que les diplomates canadiens « sont bien équipés pour faire leur travail », tout en se concentrant également sur les questions clés à l’étranger, notamment en ce qui concerne l’Ukraine. , la région Indo-Pacifique et l’Arctique.

« Ce que nous voyons, c’est que les structures de pouvoir du monde bougent, et donc nous devons être là pour défendre nos intérêts sans compromettre nos valeurs, et nous devons accroître notre influence », a déclaré Joly.

Elle a également déclaré qu’une grande partie de cette structure de pouvoir fluctuante provenait de la Chine et de la région indo-pacifique.

Bien que ni Joly, ni l’ambassadrice du Canada en Chine, Jennifer May, n’aient déclaré qu’ils considéreraient la Chine et l’adversaire – les deux décrivant plutôt la relation comme «complexe» – les allégations d’ingérence chinoise dans la politique canadienne au cours des derniers mois ont mis les deux pays en désaccord.

De nombreux pays dans le monde se demandent également comment ils envisagent de traiter avec la Chine, y compris l’allié le plus proche du Canada, les États-Unis.

Ce n’est que très récemment que les responsables américains ont déclaré vouloir rétablir la relation par la diplomatie. Dans cette veine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu à Pékin la semaine dernière, après qu’un voyage en février ait été reporté en raison de l’incident du ballon chinois.

Joly n’a pas voulu dire si un voyage similaire était en préparation pour elle, affirmant plutôt qu’il y avait «certains problèmes clés» qui devaient d’abord être réglés, comme les allégations d’ingérence de Pékin dans la démocratie canadienne.

Mais le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’il y avait d’autres sujets sur lesquels le Canada et la Chine étaient d’accord, comme l’environnement, et qu’ils devaient donc maintenir une relation diplomatique.

« Il s’agit de s’assurer que nous augmentons l’influence du Canada sur le monde », a-t-elle dit. « Si nous sommes capables de protéger plus d’intérêts, en nous assurant que nous poussons nos valeurs, nous gagnerons, mais nous devons nous engager dans une série de conversations diplomatiques, être à différentes tables diplomatiques, pour pouvoir avoir cette influence. »

Joly a souligné la stratégie indo-pacifique du gouvernement fédéral, publiée l’automne dernier, comme un guide sur la façon dont le Canada prévoit de faire face à la superpuissance à l’avenir.

« Je pense que notre stratégie indo-pacifique a changé la donne dans le sens où je pense que pendant longtemps, le Canada n’a pas nécessairement été considéré comme un partenaire fiable dans la région, par la région elle-même », a déclaré Joly. « Nous y étions parfois et repartons ensuite, et maintenant nous avons engagé 2,3 milliards de dollars, ce qui est un très gros investissement. »

« Nous avons clairement entendu de nombreuses personnes dans la région et à Washington que c’est une très bonne stratégie », a-t-elle ajouté.

Joly a dit que la diplomatie faisait partie de « l’architecture de sécurité » du Canada et l’a comparée à la médecine préventive.

« Il y a de vraies tensions dans le monde en ce moment », a-t-elle déclaré. « Nous devons nous assurer que nous investissons dans la diplomatie, et la diplomatie ne consiste pas seulement à parler à vos amis, c’est en fait avoir ces conversations difficiles, mais à la fin, cela calme les choses. »

«Mon objectif est certainement de pouvoir avoir ces lignes de communication ouvertes, mais je sais que les Canadiens sont préoccupés, ils sont frustrés aussi», a-t-elle également déclaré. « Et je fais le point là-dessus, mais mon travail consiste à m’assurer qu’à court, moyen et long terme, je protège les intérêts du pays, et c’est ce que je ferai en ce qui concerne notre approche de la Chine. .”

Lorsqu’on lui a demandé si le fait de ne pas atteindre les objectifs de dépenses de défense établis par les alliances dont le Canada fait partie – à savoir l’OTAN – entrave la capacité du pays à poursuivre sa politique étrangère et à accroître son influence, Joly a déclaré qu’il était important de reconnaître le travail que fait le Canada. dans d’autres pays et régions, pas seulement avec les membres de l’OTAN.

Le Canada est depuis longtemps appelé à augmenter ses engagements en matière de dépenses de défense pour atteindre 2% du PIB – l’objectif convenu par l’OTAN dans le cadre de la déclaration du sommet du Pays de Galles en 2014 – mais le Washington Post a rapporté en avril que Trudeau avait déclaré en privé aux membres de l’alliance que le Canada n’atteindra jamais l’objectif.

Cet engagement de 10 ans devant expirer l’année prochaine, la renégociation de l’objectif de dépenses est également à l’ordre du jour lors de la réunion de l’OTAN le mois prochain, et le secrétaire général Jens Stoltenberg a signalé que l’objectif de 2 % deviendrait le plancher, par opposition à un plafond. , ajoutant de la pression sur le Canada pour qu’il engage davantage de fonds.

Joly a déclaré que s’il est important de travailler avec des alliés européens et américains par le biais de groupes comme l’OTAN, le Canada travaille également au niveau diplomatique et humanitaire avec d’autres pays.

« Je pense que la réputation du Canada dans le monde est très positive », a déclaré Joly.