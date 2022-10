Le Canada dit que les États-Unis détiennent le programme de voyage NEXUS « en otage »

Exit les vieux irritants, place aux nouveaux dans les relations canado-américaines.

Un désaccord est apparu dans un moment de calme relatif dans les affaires transfrontalières, avec un désaccord commercial maintenant résolu et règles de voyage en cas de pandémie assoupli .

Ce nouveau différend mijote tranquillement depuis des mois et a débordé sur une scène publique jeudi.

Il s’agit d’un dysfonctionnement dans une relation Canada-États-Unis programme pour les voyageurs de confiance présélectionnés, qui peuvent traverser la frontière plus rapidement grâce à ce qu’on appelle une carte NEXUS.

Les États-Unis ont fermé des bureaux au Canada qui traitent les demandes de ces cartes pendant qu’ils demandent des modifications au programme.

Une responsable canadienne a clairement exprimé le mécontentement de son pays dans une évaluation inhabituellement sèche devant un public de haut niveau à Washington.

“Je vais être super peu diplomatique et directe ici parce que je pense que c’est parfois important pour des amis”, a déclaré Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis.

“La [NEXUS] programme est pris en otage. … C’est décevant et frustrant pour nous.

Elle a exprimé ces sentiments en présence de nombreux représentants du gouvernement et de l’industrie lors d’une conférence accueilli à l’ambassade du Canada et organisé par la Future Borders Coalition. Le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Chris Magnus, était assis au premier rang, à quelques mètres de là.

Les États-Unis veulent que leurs employés dans les bureaux de NEXUS jouissent de l’immunité contre les poursuites au Canada, comme les diplomates et comme les agents des douanes, que l’on voit ici, qui travaillent dans les aéroports canadiens. (Elaine Thompson/Associated Press)

La fermeture des installations découle d’un désaccord sur l’immunité de poursuites – un peu comme le protections pour les diplomates .

Le gouvernement américain soutient que ses employés dans les bureaux de NEXUS méritent une immunité similaire contre les poursuites canadiennes lorsqu’ils font leur travail au Canada.

Ces protections existe déjà pour les agents frontaliers américains dans les aéroports canadiens travaillant dans les sites de prédédouanement; de l’avis des États-Unis, certains de ces bureaux NEXUS sont situés au même endroit et cela n’a aucun sens que des règles différentes s’appliquent dans différentes parties du bureau.

Point de vue des États-Unis : le Canada a eu des années pour effectuer ce changement

Les États-Unis disent avoir informé le Canada à plusieurs reprises depuis plusieurs années que c’était une priorité. Et il y a apparemment eu peu de progrès.

“Ce n’est pas nouveau”, a déclaré jeudi un porte-parole de l’ambassade américaine à Ottawa.

“Les États-Unis sont prêts à rouvrir les centres NEXUS au Canada une fois que le Canada aura répondu à ces préoccupations.”

Les deux pays ont fermé leurs centres de traitement pendant la pandémie. Ce printemps, les bureaux aux États-Unis ont rouvert; mais ceux du Canada sont restés fermés parce que les Américains ont refusé de les doter en personnel.

Hillman a déclaré que le Canada était prêt à trouver une solution. Mais elle a dit que c’est une question compliquée et peut-être même impossible en vertu de la loi canadienne.

C’est l’approche dure des États-Unis qu’elle dit détester.

“Ce que je remets en question, ce sont les tactiques, pour être honnête avec vous : je pense que les tactiques sont lourdes et ne reflètent pas la relation que nous avons”, a déclaré Hillman.

Dans une interview accordée plus tard à CBC News, elle a ajouté: “Ce n’est pas comme ça que les amis font des affaires. C’est inacceptable. Nous sommes de plus en plus frustrés. Je pense qu’il est important de le dire.”

Les entretiens en ligne pourraient-ils résoudre l’impasse ?

Il y a maintenant un arriéré de plus de 334 000 personnes en attente de cartes NEXUS et Hillman a déclaré que cela empirait de jour en jour.

Elle a contesté les reportages qui indiquaient que le principal irritant était de savoir si les responsables américains pouvaient porter des armes sur le sol canadien.

Hillman a déclaré à CBC News que ce n’était pas le problème: “Ils ne demandent pas le droit de porter des armes à feu. Ils ne le font pas.” Elle a déclaré que le problème était que les Américains voulaient l’immunité contre les poursuites pour des actes commis par des Américains alors qu’ils travaillaient dans un bureau basé au Canada.

Elle a dit que c’est compliqué et que ces bureaux ne sont pas comme les installations de précontrôle des aéroports, car certains sont situés dans des villes canadiennes.

Elle a dit qu’elle avait discuté de la question avec le chef du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et qu’il était engagé dans le programme NEXUS.

Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada parle avec un voyageur au bureau Nexus à l’aéroport d’Ottawa sur cette photo de 2012. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Un prédécesseur de Mayorkas qui occupait le poste dans l’administration Trump a déclaré que le problème avait déjà commencé à bouillonner lorsqu’il était en fonction.

Kevin McAleenan a déclaré qu’il ne souhaitait pas faire beaucoup de commentaires et s’en est remis à l’administration actuelle sur la question.

Mais le chef de l’ère Trump de l’agence américaine de protection des frontières et chef par intérim du département de la Sécurité intérieure a suggéré une solution à plus long terme : tout déplacer en ligne.

“Je leur recommanderais d’envisager des solutions à distance pour combler cet écart”, a déclaré McAleenan à CBC News. “Nous avons fait cela dans d’autres contextes.”

Le responsable des frontières de l’ère Trump, Kevin McAleenan, a déclaré que les sessions en ligne pourraient résoudre le problème. Il est également fan de l’application ArriveCan. (José Cabezas/Reuters)

Fonctionnaire de Trump : j’adore ArriveCan

Parlant de processus de déplacement en ligne, McAleenan et plusieurs autres intervenants à la conférence ont donné leur avis sur l’application controversée ArriveCan.

Plusieurs ont défendu l’application très critiquée et ont regretté qu’elle soit considérée par le public comme un programme lié à la pandémie.

Un participant l’a décrit comme un moyen de numériser le processus douanier et l’a qualifié d’étape vers un objectif à long terme : éliminer complètement les kiosques de douane physiques des aéroports, ce qui simplifie les déplacements.

“Je suis un fan de l’application ArriveCAN”, a déclaré McAleenan à un panel.

“Nous n’avons pas cela aux États-Unis. Nous aurions dû avoir cela avant la pandémie.”

S’exprimant sur le même panel, son ancien homologue canadien a regretté la façon dont l’application a été décriée.

L’utilisation d’ArriveCan est désormais facultative, après un contrecoup public.

“C’était une opportunité super importante pour nous et je suis déçu de la façon dont une minorité vocale lui a donné une si mauvaise réputation en très peu de temps”, a déclaré John Ossowski, l’ancien président de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Il a déclaré que le programme était devenu une affiche pour la résistance contre les mandats de vaccination, alors qu’il s’agissait en réalité d’une tentative de construire un système douanier de nouvelle génération.