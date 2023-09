Le Canada dispose des communications de diplomates indiens dans le cadre d’une enquête sur un meurtre explosif (sources)

Le gouvernement canadien a rassemblé des renseignements humains et électromagnétiques au cours d’une enquête de plusieurs mois sur la mort d’un militant sikh qui a enflammé les relations avec l’Inde, ont indiqué des sources à CBC News.

Ces renseignements comprennent des communications impliquant des responsables indiens eux-mêmes, y compris des diplomates indiens présents au Canada, affirment des sources gouvernementales canadiennes.

Les renseignements ne provenaient pas uniquement du Canada. Une partie a été fournie par un allié anonyme de l’alliance de renseignement Five Eyes.

Dans le cadre d’une crise diplomatique qui s’est progressivement développée en coulisses, des responsables canadiens se sont rendus en Inde à plusieurs reprises pour demander leur coopération à l’enquête sur la mort de Hardeep Singh Nijjar.

Le chef sikh a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin et aurait été averti par le Service canadien du renseignement de sécurité qu’il courait un risque.

La conseillère canadienne en matière de sécurité nationale et de renseignement, Jody Thomas, était en Inde pendant quatre jours à la mi-août, puis de nouveau pendant cinq jours ce mois-ci.

Cette dernière visite a chevauché une rencontre tendue entre le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre indien Narendra Modi.

Le premier ministre Justin Trudeau, à gauche, passe devant le premier ministre indien Narendra Modi alors qu’ils participent à une cérémonie de dépôt de couronnes à Raj Ghat, le site de crémation du Mahatma Gandhi, lors du sommet du G20 à New Delhi le dimanche 10 septembre 2023. (Sean Kilpatrick/Associated Press)

Des sources canadiennes affirment que, interrogés à huis clos, aucun responsable indien n’a nié l’allégation explosive au cœur de cette affaire, à savoir qu’il existe des preuves suggérant l’implication du gouvernement indien dans l’assassinat d’un citoyen canadien sur le sol canadien.

« Je peux vous assurer que la décision de partager ces allégations à la Chambre des communes… n’a pas été prise à la légère », a déclaré Trudeau jeudi à New York après avoir assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Cela a été fait avec le plus grand sérieux. »

Le gouvernement canadien n’a pas divulgué ses preuves et a suggéré qu’elles pourraient émerger lors d’une éventuelle procédure judiciaire.

L’Inde accuse le Canada d’abriter des terroristes

Le différend a empoisonné les relations du Canada avec l’Inde, une puissance internationale croissante, au moment même où les États-Unis la courtisent comme allié potentiel.

Le gouvernement indien est furieux contre le Canada parce qu’il abrite, selon lui, des séparatistes sikhs, dont Nijjar, qu’il a qualifié de terroriste.

La querelle croissante a déjà entraîné l’expulsion de diplomates du Canada et de l’Inde. La situation s’est aggravée jeudi lorsque l’Inde a cessé de traiter les visas de visiteur au Canada.

Le Canada envisage des représailles mais n’a pas encore pris de décision, ont indiqué des sources gouvernementales à Ottawa. Trudeau a esquivé cette question jeudi.

Interrogée sur les rapports des services de renseignement, la vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter sans risquer l’enquête et les obligations du Canada envers ses partenaires Five Eyes.

« Ce partenariat repose en grande partie sur la confidentialité de ces conversations en matière de renseignement », a-t-elle déclaré à l’animateur Power & Politics de CBC News Network, David Cochrane.

Lorsqu’on lui a demandé si Ottawa envisageait de riposter en suspendant le traitement des visas pour les visiteurs indiens, Freeland a répondu que le gouvernement se concentrait sur la poursuite des assassins en justice.

« Il ne s’agit pas de géopolitique. Il s’agit du Canada, de la sécurité des Canadiens au Canada. Il s’agit de la primauté du droit », a-t-elle déclaré.

REGARDER | L’Inde considère le Canada comme un refuge pour les extrémistes : L’Inde affirme que le Canada a la réputation d’être un « refuge » pour les terroristes et les criminels Un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, répondant aux questions après que le premier ministre Justin Trudeau a accusé l’Inde d’être liée au meurtre d’un dirigeant sikh en Colombie-Britannique, a déclaré que le Canada avait une réputation croissante de refuge pour les « terroristes, les extrémistes et les groupes organisés ». crime.’

Aucune exemption pour les alliés pour des « actions comme celle-ci » (États-Unis)

L’histoire a eu un retentissement international, notamment à Washington. Plusieurs questions ont été posées à ce sujet lors du briefing quotidien de la Maison Blanche.

Le gouvernement américain n’a ni confirmé ni nié que c’était l’allié des Five Eyes qui avait fourni une partie des renseignements électromagnétiques.

Mais l’un des plus hauts responsables du gouvernement américain a confirmé que les États-Unis étaient en contact fréquent avec le Canada sur cette question.

REGARDER | Les États-Unis prennent les allégations du Canada au sérieux, déclare le conseiller à la sécurité nationale : Les allégations du Canada sur l’Inde sont « quelque chose que nous prenons au sérieux », selon la Maison Blanche Les États-Unis ont été en contact avec des responsables indiens « à haut niveau » au sujet des allégations du Premier ministre Justin Trudeau selon lesquelles le gouvernement indien pourrait avoir été impliqué dans l’assassinat d’un dirigeant sikh canadien, a déclaré jeudi aux journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Le responsable, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a révélé que les États-Unis avaient également discuté de la question avec les plus hauts niveaux du gouvernement indien.

Il a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés et souhaitaient que l’enquête se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice.

Il a insisté sur le fait que l’intérêt des États-Unis dans cette affaire ne disparaîtrait pas simplement parce qu’elle implique l’Inde, une puissante démocratie avec laquelle ils aspirent à des liens plus étroits.

« C’est quelque chose que nous prenons au sérieux. C’est quelque chose sur lequel nous continuerons à travailler. Et nous le ferons quel que soit le pays », a déclaré Sullivan.

« Il n’y a pas d’exemption spéciale pour des actions comme celle-ci. Quel que soit le pays, nous nous lèverons et défendrons nos principes fondamentaux. »

Il a également repoussé de manière agressive les informations des médias suggérant que les États-Unis avaient refusé de défendre le Canada sur cette question.

« J’ai vu dans la presse des efforts visant à creuser un fossé entre les États-Unis et le Canada sur cette question. Je rejette fermement l’idée qu’il existe un fossé entre les États-Unis et le Canada », a-t-il déclaré.

Le Financial Times a rapporté jeudi soir que le président américain Joe Biden et d’autres membres du groupe Five Eyes avaient évoqué le meurtre directement avec Modi lors du récent sommet du G20. Le rapport cite trois sources proches des discussions.

Le gouvernement canadien a refusé de discuter de la connaissance de Modi de cette affaire ou de son implication dans cette affaire. Le gouvernement indien n’a pas répondu aux demandes de commentaires de la SRC.

L’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae. (Eduardo Muñoz/Reuters)

Lorsqu’on lui a demandé jusqu’où la responsabilité pouvait aller et si Ottawa s’attendait à des répercussions juridiques pour les personnes haut placées dans le gouvernement indien, l’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU a évité la question.

« Je préfère ne pas y aller. Je ne pense pas que ce soit intelligent de ma part de faire ça », a répondu Bob Rae lors d’une conférence de presse.

« J’aime mon travail. Je préfère ne pas le perdre. »

Il a ajouté que le meurtre d’un Canadien, sur le sol canadien, constitue un affront à la fois à la victime et à la souveraineté nationale du Canada, à son territoire et à une compréhension internationale commune des frontières.