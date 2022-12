Le Canada devrait suspendre l’AMM pour les personnes atteintes de troubles mentaux: psychiatres

Le Canada n’est pas prêt à étendre l’aide médicale à mourir aux personnes atteintes de troubles mentaux, laissant les psychiatres de tout le pays «incroyablement préoccupés» par le fait que les patients ont besoin d’un meilleur accès aux soins, y compris pour les services de toxicomanie, selon un groupe représentant les spécialistes de tout le pays.

L’Association des présidents de psychiatrie du Canada, qui comprend les chefs des départements de psychiatrie des 17 facultés de médecine, a publié jeudi une déclaration appelant à une pause dans le changement qui devrait être mis en œuvre à la mi-mars.

Le manque d’éducation du public sur la prévention du suicide ainsi qu’une définition convenue de l’irrémédiabilité, ou à quel moment une personne ne pourra pas se rétablir, sont également des problèmes importants et non résolus, indique le communiqué.

« En tant qu’organisation collective, nous reconnaissons que beaucoup de travail est fait au Canada sur cette question », a déclaré la Dre Valerie Taylor, qui dirige le groupe, dans le communiqué.

« Il faut plus de temps pour accroître la sensibilisation à ce changement et établir des lignes directrices et des normes auxquelles les cliniciens, les patients et le public peuvent se tourner pour plus d’éducation et d’information », a déclaré Taylor, qui est également président du département de psychiatrie de l’Université de Calgary. .

Une déclaration du bureau du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, indique que le Canada s’est engagé à mettre en œuvre l’AMM pour les personnes atteintes de troubles mentaux en gardant leur sécurité au premier plan.

«Nous continuerons d’écouter les experts, y compris ceux qui sont en première ligne et ceux qui ont une expérience vécue, et de collaborer avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour nous assurer qu’un cadre solide est en place pour guider les évaluateurs et les fournisseurs de l’AMM avant que l’AMM ne soit disponible pour ceux pour qui les troubles mentaux sont la seule condition sous-jacente.

Le bureau n’a pas précisé si la mise en œuvre attendue le 17 mars serait retardée.

Le Dr Jitender Sareen, chef du département de psychiatrie de l’Université du Manitoba, a déclaré que de nombreuses questions controversées avaient été discutées lors de la réunion annuelle du groupe en octobre concernant les patients atteints de troubles mentaux qui pourraient être éligibles à l’AMM, sept ans après la légalisation de la pratique en Canada pour les personnes souffrant d’une maladie physique.

« Si une personne veut l’AMM uniquement pour des problèmes de santé mentale, nous n’avons pas de normes claires concernant les définitions des personnes éligibles. De combien d’évaluations et de quels types d’évaluations auraient-ils réellement besoin ? » il a dit.

Sareen a également appelé à ce que la formation des prestataires de santé effectuant les évaluations commence plus tôt que son déploiement prévu à l’automne prochain. Les psychiatres veulent des éclaircissements sur ce qui pourrait être une demande de suicide par rapport à l’AMM, leur laissant le soin de déterminer une voie vers un traitement ou une euthanasie, a-t-il ajouté.

«Il y a encore une controverse à ce sujet entre les fournisseurs. Certaines personnes croient que le suicide est impulsif et autodestructeur. Mais ce n’est pas nécessairement le cas. Les gens peuvent avoir des pensées suicidaires sans problème de santé mentale, un état actif comme la dépression ou la schizophrénie.

Les patients des communautés rurales peuvent ne pas avoir accès aux soins de santé mentale, et ceux aux prises avec une dépendance qui n’ont que peu ou pas accès aux services de réduction des méfaits comme les sites d’injection supervisée pourraient également souffrir jusqu’à ce qu’ils essaient de demander l’AMM comme solution, a déclaré Sareen , qui se spécialise dans les services aux toxicomanes.

« Nous sommes au milieu d’une épidémie d’opioïdes. Et nous sommes au milieu d’une pandémie de santé mentale. Après la COVID, les temps d’attente pour l’accès au traitement sont les plus élevés de tous les temps », a-t-il déclaré.

«En tant que groupe de chefs de département du pays responsables de la formation médicale des psychiatres et des résidents, nous disons:« Écoutez, laissons de côté les choses quant à savoir si nous sommes d’accord ou non avec ce changement de loi. Nous craignons simplement de ne pas être prêts pour mars.

Le comité parlementaire fédéral chargé d’examiner la loi visant à étendre l’AMM aux personnes atteintes de troubles mentaux a publié un rapport provisoire en juin et devrait publier un rapport final en octobre. Cependant, il a été reporté à février.

Le rapport final d’un groupe d’experts a été publié en mai avec 19 recommandations, y compris une formation pour les médecins et les infirmières praticiennes évaluant les demandes d’AMM pour aborder des sujets tels que l’impact de la race, le statut socio-économique et la sensibilité culturelle.

Le rapport indique également que l’expansion de l’AMM soulève des défis supplémentaires impliquant les personnes âgées, souffrant de troubles neurodéveloppementaux ou intellectuels et les personnes en prison, où la prévalence des troubles mentaux est élevée par rapport à la population générale.

Le panel s’est appuyé sur des preuves de la Belgique et des Pays-Bas, qui, selon lui, disposent de l’ensemble le plus complet de garanties, de protocoles et d’orientations.

Le Dr Derryck Smith, psychiatre à Vancouver et ancien membre du conseil d’administration de Dying With Dignity, a déclaré que même s’il ne fait aucun doute que l’AMM est un sujet de division parmi ses pairs à travers le Canada, il croit qu’il faut attendre le comité parlementaire spécial rapport final « avant d’essayer de ralentir le processus ».

Smith a déclaré que le manque d’accès aux soins pour la santé mentale n’est pas différent de celui pour les maladies physiques, de sorte que tout retard dans la mise en œuvre de la nouvelle loi est une base de discrimination.

“Le système de soins de santé s’effondre autour de nous, mais c’est une tout autre affaire”, a-t-il déclaré. « Ce qui me préoccupe aussi, c’est ce qu’il y a de si spécial dans la maladie psychiatrique ? Pourquoi stigmatisons-nous les maladies psychiatriques ? »

L’Association canadienne pour la santé mentale a déclaré qu’elle se concentrait sur l’accès des Canadiens à des soins de santé mentale universels avec des soutiens entièrement intégrés au système public et disponibles gratuitement.

“Cela comprend la reconnaissance des déterminants sociaux qui sont des conditions préalables à une bonne santé mentale en fournissant un logement et des soutiens au revenu et à l’alimentation qui aident à garder les gens en bonne santé, en sécurité et hors de la pauvreté, et qui créent des conditions qui peuvent atténuer les demandes d’AMM”, a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.

—Camille Bains, La Presse canadienne

