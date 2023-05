Le Canada devrait suivre l’appel des États-Unis pour dépister le cancer du sein à 40 ans, selon les médecins et les patients

Les médecins et les survivantes du cancer du sein exhortent le Canada à suivre l’exemple d’un groupe de travail américain et à abaisser l’âge recommandé pour les mammographies de dépistage régulières à 40 ans.

Le projet de recommandation du groupe de travail américain sur les services préventifs publié mardi, affirme que « une science nouvelle et plus inclusive » l’a amenée à demander des mammographies de dépistage tous les deux ans pour les femmes âgées de 40 à 74 ans. Auparavant, le dépistage des patientes à risque moyen était recommandé à partir de 50 ans.

« C’est la bonne décision », a déclaré le Dr Mojola Omole, chirurgien oncologue au Scarborough Health Network à Toronto.

Elle a dit qu’elle aimerait voir le Canada aller plus loin que les Américains et recommander un dépistage annuel à partir de 40 ans, en particulier pour les patients noirs, hispaniques et asiatiques.

« Nous savons que les femmes noires et les femmes asiatiques, leur incidence maximale [of breast cancer] est en fait 10 ans plus tôt que ses homologues caucasiens », a déclaré Omole.

La Dre Mojola Omole, oncologue chirurgicale au Scarborough Health Network à Toronto, dit qu’elle aimerait voir des mammographies de dépistage annuelles à partir de 40 ans. (Matin d’information – N.-É. avec Portia Clark)

Elle a noté que les femmes noires en particulier sont plus susceptibles de développer des cancers agressifs à un plus jeune âge. Elles sont également 40% plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein que les femmes blanches, selon le groupe de travail américain, qui a appelé à davantage de recherches sur la manière de mieux protéger ces patientes.

Actuellement au Canada, la mammographie de dépistage régulière n’est recommandée que pour les patientes âgées de 50 à 74 ans.

Les directives de dépistage varient d’un bout à l’autre du pays. L’Alberta a récemment décidé d’inclure des femmes aussi jeunes que 45 ans, et dans certaines autres provinces, les femmes dans la quarantaine sont acceptées si elles sont référées par un médecin ou même par auto-référence. Mais les mammographies ne sont disponibles que pour les personnes de plus de 50 ans en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

La patiente albertaine Natalie Kwadrans a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher de se demander comment sa vie aurait changé si les mammographies de dépistage étaient disponibles pour les patientes plus jeunes lorsqu’elle a été diagnostiquée en 2019. Elle a découvert une grosseur au sein à 46 ans et vit avec un terminal diagnostic de cancer de stade 4 depuis lors.

« Quand j’y pense, je suis un peu en colère, car si l’âge avait été de 40 ou même de 45 ans… j’aurais attrapé ce cancer », a déclaré Kwadrans.

« C’est une pilule amère à avaler que j’étais trop jeune pour passer une mammographie. »

Risque de surdiagnostic et de faux positifs

Le directives de dépistage actuelles du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs remontent à 2018. Ils citent des préoccupations concernant le surdiagnostic lorsque les patients sont dépistés à un plus jeune âge, ce qui entraîne un traitement inutile du cancer qui n’aurait pas causé de maladie.

La coprésidente du groupe de travail, la Dre Guylène Thériault, a déclaré que les patients doivent être conscients des risques d’un dépistage précoce, qui peut également inclure des faux positifs.

« Vous devez être informé des avantages et des inconvénients, puis décider par vous-même avec vos valeurs, vos préférences, où vous en êtes dans votre vie, si le dépistage en vaut la peine ou est quelque chose auquel vous allez renoncer », a-t-elle déclaré. a dit.

Cependant, a ajouté Thériault, le groupe de travail étudie les mises à jour possibles des lignes directrices du Canada.

Les lignes directrices actuelles du Canada sur les mammographies de dépistage reflètent les préoccupations concernant le surdiagnostic et les faux positifs chez les patientes plus jeunes. (Enrique Castro-Mendivil/Reuters)

La Dre Paula Gordon, oncologue de Vancouver et professeure à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que les inquiétudes concernant les faux positifs et les surdiagnostics sont exagérées.

« Les femmes ne pensent pas que ce soit un gros problème. Elles préféreraient de loin se faire dépister et avoir la possibilité d’un diagnostic précoce », a-t-elle déclaré.

« Si vous utilisez cela comme une raison pour ne pas faire de dépistage, vous allez manquer tous ces cancers précoces que vous auriez pu trouver et des vies que vous auriez pu sauver. »

Une détection plus précoce signifie que le cancer pourrait être traité par l’ablation de la tumeur, et non du sein entier, et que les patientes pourraient être épargnées des effets secondaires pénibles de la chimiothérapie, a déclaré Gordon.

La Dre Paula Gordon, oncologue de Vancouver et professeure à l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que les inquiétudes concernant les faux positifs et le surdiagnostic avec des mammographies antérieures sont exagérées. (Doug Kerr/CBC)

Elle a accepté l’appel d’Omole pour un dépistage annuel pour les personnes dans la quarantaine.

« Les cancers chez les jeunes femmes ont tendance à se développer plus rapidement, et vous ne pouvez donc pas laisser passer deux ans entre les dépistages », a déclaré Gordon.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, une Canadienne sur huit on s’attend à ce qu’elles développent un cancer du sein et qu’une personne sur 33 en meure.

La plupart des cas de cancer du sein – environ 83 % – surviennent chez des personnes de plus de 50 ans.