Le Canada devrait repenser ses relations avec les États-Unis alors que le « recul » démocratique s’aggrave, selon des experts en sécurité

La communauté canadienne du renseignement devra faire face à l’influence croissante des forces antidémocratiques aux États-Unis – y compris la menace posée par les médias conservateurs comme Fox News – selon un nouveau rapport d’un groupe de travail d’experts du renseignement.

“Les États-Unis sont et resteront notre allié le plus proche, mais ils pourraient aussi devenir une source de menace et d’instabilité”, indique un rapport récemment publié rédigé par un groupe de travail composé d’anciens conseillers à la sécurité nationale, anciens directeurs du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). , anciens sous-ministres, anciens ambassadeurs et universitaires.

Il est maintenant temps pour le gouvernement fédéral de repenser son approche de la sécurité nationale, conclut le rapport.

Les auteurs – dont certains ont eu accès aux secrets les plus précieux du Canada et ont informé le Cabinet des menaces émergentes – affirment que le Canada est devenu complaisant dans ses stratégies de sécurité nationale et qu’il n’est pas prêt à faire face à des menaces comme l’espionnage russe et chinois, le « recul démocratique » dans le Aux États-Unis, une recrudescence des cyberattaques et le changement climatique.

“Nous pensons que les menaces sont assez sérieuses pour le moment, qu’elles ont un impact sur le Canada”, a déclaré le co-auteur du rapport, Vincent Rigby, qui était jusqu’à il y a quelques mois conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau.

“Nous ne voulons pas qu’il faille une crise pour [the] gouvernement du Canada à se réveiller.

Le rapport qu’il a aidé à rédiger indique qu’un domaine nécessitant un pivot politique est la relation du Canada avec les États-Unis.

Le spécialiste controversé de Fox News, Tucker Carlson, s’est emparé des manifestations du convoi pour accuser le premier ministre Justin Trudeau d’avoir déclaré une “dictature”. (Capture d’écran/FoxNews.com)

Thomas Juneau, codirecteur du groupe de travail et professeur agrégé à l’École des affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, a déclaré que même si l’extrémisme de droite au Canada est d’origine locale, les liens transfrontaliers entre les groupes extrémistes sont alarmants.

“Il y a des liens transnationaux croissants entre les extrémistes de droite ici et aux États-Unis, le mouvement des fonds, le mouvement des personnes, le mouvement des idées, l’encouragement, le soutien des médias, tels que Fox News et d’autres médias conservateurs”, il a dit.

Le convoi était un “réveil”, déclare un conseiller

Il a souligné la récente victoire du sénateur Doug Mastriano à la primaire républicaine pour le poste de gouverneur de Pennsylvanie. Mastriano est un partisan bien connu du mensonge selon lequel la fraude électorale a causé la perte de l’ancien président Donald Trump en 2020.

“Il existe de sérieux risques de recul démocratique aux États-Unis et à ce stade, ce n’est pas un risque théorique”, a déclaré Juneau.

“Donc, tout cela constitue une menace sérieuse pour notre souveraineté, pour notre sécurité et, dans certains cas, pour nos institutions démocratiques … Nous devons repenser notre relation avec les États-Unis.”

Le rapport fait état de la manifestation du convoi qui a occupé le centre-ville d’Ottawa en février et des blocages associés dans une poignée de villes frontalières plus tôt cet hiver. Ce qui a commencé comme une vaste protestation contre les restrictions du COVID-19 s’est transformé en un rassemblement encore plus large contre l’autorité gouvernementale elle-même, certains manifestants appelant au renversement du gouvernement élu.

La GRC a déclaré que sur le site de la manifestation près de Coutts, en Alberta, ils ont saisi une cache d’armes ; quatre personnes font maintenant face à une accusation de complot en vue d’assassiner.

Cela “devrait être un signal d’alarme”, a déclaré Rigby.

“Nous avons potentiellement esquivé une balle là-bas. Nous l’avons vraiment fait. Et nous espérons que le gouvernement et … d’autres niveaux de gouvernement ont tiré des leçons.”

La GRC de l’Alberta a soumis cette photo de ce qu’ils disent être une cache d’armes à feu et de munitions trouvées dans trois remorques près d’un blocus de protestation de la frontière canado-américaine à Coutts, en Alberta. (GRC)

Les manifestations canadiennes ont attiré le soutien de politiciens américains et de médias conservateurs, dont Fox News, indique le rapport.

“Cela n’a peut-être pas représenté une ingérence étrangère au sens conventionnel, car ce n’était pas le résultat d’actions d’un gouvernement étranger. Mais cela représentait, sans doute, une plus grande menace pour la démocratie canadienne que les actions de tout État autre que les États-Unis. “, indique le rapport.

“Ce sera un défi important pour nos agences de sécurité nationale et de renseignement de surveiller cette menace, car elle émane du même pays qui est de loin notre plus grande source de renseignements.”

Pendant la manifestation du convoi, l’animateur de Fox, Tucker Carlson – dont l’émission attire des millions de téléspectateurs chaque soir – a qualifié Trudeau de “dictateur stalinien” à l’antenne et l’a accusé d’avoir “suspendu la démocratie et déclaré le Canada une dictature”.

Carlson lui-même a récemment été attaqué pour avoir poussé le concept de théorie du remplacement – ​​un concept raciste qui prétend que les Américains blancs sont délibérément remplacés par l’immigration.

La théorie a été citée dans le manifeste de l’homme de 18 ans accusé dans la fusillade de masse dans un quartier à prédominance noire à Buffalo, NY plus tôt ce mois-ci.

La théorie du complot a également été liée à des fusillades de masse antérieures, y compris les fusillades de la mosquée de 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Appel à une nouvelle stratégie de sécurité nationale

« Lorsque nous pensons aux menaces contre le Canada, nous pensons à la menace militaire soviétique, nous pensons à al-Qaïda, nous pensons à la montée de la Chine, nous pensons à la guerre en Ukraine. Tout cela est vrai. menace croissante pour le Canada que représentent les États-Unis », a déclaré Juneau.

“C’est complètement nouveau. Cela appelle une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de gérer notre relation avec les États-Unis”

Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec le président russe Vladimir Poutine. Le rapport indique qu’une Russie de plus en plus agressive n’est qu’une des nombreuses menaces à la sécurité nationale du Canada. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

La conversation avec les États-Unis ne doit pas être inconfortable, mais elle doit avoir lieu, a déclaré Rigby.

“Ce ne serait certainement pas formulé de la manière suivante : ‘Vous êtes la source de nos problèmes.’ Ce ne serait pas la conversation. La conversation serait : ‘Comment pouvons-nous nous entraider ?'”, a-t-il déclaré.

“Nous avons eu ces conversations pendant le mandat du président Trump et les affaires continuent. Est-ce que cela devient un peu plus difficile quand vous avez un président comme M. Trump ? Absolument, sans aucun doute. Mais nous sommes toujours des alliés proches.”

C’est pourquoi Rigby et Juneau espèrent que le rapport incitera le gouvernement à lancer un nouvel examen de la stratégie de sécurité nationale – quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 2004.

“Je sais qu’il y a un certain cynisme autour de la production de ces stratégies … un autre rapport volumineux qui va finir sur une étagère et prendre la poussière”, a déclaré Rigby.

“Mais si elles sont faites correctement, elles sont faites rapidement et elles sont faites de manière efficace et efficiente – et nos alliés les ont faites – elles peuvent fonctionner et elles sont importantes.”

Le rapport formule un certain nombre de recommandations. Il veut un examen de la loi habilitante du SCRS, une utilisation accrue des renseignements de source ouverte et des efforts pour renforcer la cybersécurité. Il exhorte également les agences de renseignement normalement secrètes à être plus ouvertes avec le public en divulguant davantage de renseignements et en publiant des évaluations annuelles des menaces.

“Il y a une nouvelle définition élargie de la sécurité nationale. Ce n’est pas la sécurité nationale de vos grands-parents”, a déclaré Rigby.

“Il est temps de sortir de l’ombre et d’intensifier et de relever ces défis.”