Le Canada devrait envisager de supprimer les dates de péremption: comité

Dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, un comité parlementaire recommande au gouvernement fédéral d’examiner les impacts de l’élimination des dates de péremption sur les produits d’épicerie.

Le comité de l’agriculture de la Chambre des communes – qui a entrepris un examen de quatre mois de la hausse des prix des aliments au Canada et de la façon de régler le problème – recommande au gouvernement de travailler avec les provinces et les territoires pour enquêter sur les répercussions de la suppression des dates de péremption.

La suggestion est l’une des 13 recommandations d’un nouveau rapport non contraignant du comité, qui intervient au milieu d’une attention politique accrue sur la hausse du coût des produits d’épicerie. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans.

Lori Nikkel, PDG de Second Harvest Canada, a déclaré que la suppression des dates de péremption sur les produits d’épicerie était l’une de ses trois principales recommandations sur ce que le gouvernement pourrait faire pour prévenir le gaspillage alimentaire.

«Les dates de péremption sont extrêmement mal comprises. Ce ne sont pas des dates d’expiration », a déclaré Nikkel au comité en mars. « Ils font référence au pic de fraîcheur d’un produit. Alors que les Canadiens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table, ils sont également convaincus que les dates de péremption sont une question de sécurité et jetteront des aliments parfaitement bons pour se protéger et protéger leur famille.

« L’élimination des dates de péremption empêcherait que des aliments sûrs et consommables soient jetés et ferait économiser de l’argent aux Canadiens sur leurs factures d’épicerie », a-t-elle ajouté.

Nikkel a déclaré que certains autres pays ont déjà commencé à expérimenter l’élimination des dates de péremption, notamment le Royaume-Uni et l’Australie.

« Bien sûr, (l’Agence canadienne d’inspection des aliments) doit être impliquée pour s’assurer que nous ne rendons jamais aucun aliment dangereux, mais quand vous voyez une date de péremption sur l’eau, le café ou une canette, c’est bon pour deux ans , les gens pensent que ce sont des ordures et ils les jettent », a-t-elle déclaré. « Ils pourraient en manger. »

Nikkel a également déclaré au comité qu’elle recommanderait de ramener un programme de sauvetage alimentaire excédentaire et un financement d’urgence pour la sécurité alimentaire « pendant que nous travaillons sur des politiques systémiques à plus long terme ».

« Il doit y avoir quelque chose entre les deux », a-t-elle déclaré. « Nous trions; tous ces organismes de bienfaisance effectuent un triage.

Une étude réalisée l’été dernier par des chercheurs de l’Université Dalhousie, en partenariat avec l’Institut Angus Reid, a révélé que la plupart des Canadiens préfèrent conserver les dates de péremption, même si s’en débarrasser pourrait signifier une réduction du gaspillage alimentaire, alors que seulement 27 % des les répondants ont dit qu’ils étaient d’accord avec la suppression des étiquettes.

Le rapport du comité de l’agriculture recommande également d’introduire une taxe exceptionnelle sur les grandes chaînes d’épicerie si le Bureau de la concurrence le trouve, ce que l’agence indépendante a conclu dans son rapport récemment publié.

Le comité de l’agriculture a entendu 58 témoins au sujet de la hausse des prix des aliments au Canada, sur une période de quatre mois, avant la publication de son rapport non contraignant.



Avec des fichiers de Noushin Ziafati et Melissa Lopez-Martinez de CTVNews.ca