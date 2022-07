Le Canada devrait dénoncer les attaques du gouvernement contre le journalisme aux Philippines

La tyrannie n’hésite pas à faire taire les dissidents.

Aux Philippines, l’ancien président Rodrigo Duterte a tenté à plusieurs reprises d’écraser la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa et sa publication, Rappler, jusqu’à la fin de son mandat de six ans. Le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. – communément appelé par son surnom “Bongbong” – poursuivra probablement les efforts de Duterte pour minimiser Ressa.

C’est quelque chose dont les Canadiens et leurs dirigeants devraient se préoccuper. En plus de la population philippine du Canada qui dépasse 800 000 personnes, nous échangeons des milliards de dollars en commerce et en investissement avec les Philippines. Nos dirigeants devraient dénoncer les efforts du gouvernement philippin pour étouffer le journalisme.

Ressa est devenue lauréate du prix Nobel en 2021 pour ses efforts «pour sauvegarder la liberté d’expression». Une grande partie de ces efforts ont été consacrés à Rappler, un site d’information philippin connu pour ses reportages sur les violations des droits humains de Duterte. La « guerre contre la drogue » de Duterte a entraîné des milliers d’exécutions extrajudiciaires, et le « marquage rouge » de son régime était un outil politique pour tuer et arrêter les militants dissidents des droits de l’homme. Ressa et son équipe ont dit la vérité au pouvoir sur ces questions, face à des risques importants.

L’effort le plus récent pour fermer Rappler a eu lieu le 28 juin, deux jours avant l’investiture présidentielle de Marcos Jr. La Commission philippine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a confirmé une ordonnance de 2018 pour fermer Rappler en annulant son certificat de constitution. La SEC allègue que Rappler a laissé une société d’investissement étrangère détenir des droits de propriété illégaux. Rappler soutient que ces réglementations ne s’appliquent qu’aux médias imprimés et audiovisuels. Malgré la commande, Rappler a l’intention de continuer “comme d’habitude”.

Pour contextualiser cela, imaginez si la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario tentait de fermer le Toronto Star, ou si la SEC américaine tentait de fermer le New York Times. Ces tentatives répétées de fermer Rappler – la dernière en date moins d’un an après que son fondateur a remporté un prix Nobel – sont une attaque éhontée contre la liberté d’expression.

Les groupes de journalistes et de nombreux politiciens du monde entier sont d’accord : Hillary Clinton a exprimé son soutien pour Ressa et Rappler, tout comme des associations comme la Union nationale des journalistes des Philippines et le Centre international des journalistes. Les gens s’expriment, et si le Canada prétend valoriser la liberté d’expression — une liberté inscrite dans notre Charte des droits et libertés — nos dirigeants doivent aussi s’exprimer.

Le nouveau patron continuera probablement à réprimer la presse, tout comme l’ancien patron. La fille de Duterte, Sara, est maintenant vice-présidente, mais “Bongbong” n’a pas besoin de la pression de son vice-président pour attaquer Rappler. Le président a fait preuve de mépris et de mauvais traitements envers les journalistes qui l’interrogent ; Rappler en particulier a vu ses journalistes harcelés par l’équipe et les supporters de Marcos Jr.

La nécessité pour Rappler de pouvoir demander des comptes à l’élite philippine est parfaitement claire lorsque vous examinez l’histoire du nom Marcos et comment Junior perpétue l’héritage de son père. Ferdinand Marcos Sr. était un ancien dictateur qui a appliqué la loi martiale de 1972 à 1981. Pendant cette période, son régime a emprisonné et torturé des milliers de dissidents politiques et détourné des milliards des Philippines. Marcos Sr. est décédé plus tard dans un exil honteux à Hawaï.

Ce qui a rendu l’élection de Marcos Jr. particulièrement sinistre, c’est qu’elle a été propulsée par la désinformation des médias sociaux, dont une grande partie a blanchi les atrocités de son père. Junior s’engage à restaurer le soi-disant “âge d’or” de son père. Beaucoup s’attendent à ce que les archives historiques soient nettoyées et révisées, transformant un vilain kleptocrate en un héros adorable.

Les Philippins et les Canadiens d’origine philippine ne forment pas un monolithe, et je ne suis pas un porte-parole. Cependant, je pense aux victimes de la loi martiale de Marcos Sr. — celles aux Philippines et celles qui ont déménagé au Canada et ailleurs. Nous savons que Marcos Jr. entend haut et fort ses supporters. Sans des publications comme Rappler, ceux qui critiquent le nouveau Marcos ou qui sont victimes de l’ancien Marcos seront-ils entendus ?

Je sais que Junior n’écoutera pas, mais des gens comme Maria Ressa le feront.

