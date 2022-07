Le Canada devrait avoir une ligne d’assistance téléphonique à trois chiffres en cas de crise du suicide: des experts

La pression monte pour que le Canada mette en place une ligne d’assistance téléphonique à trois chiffres similaire à celle mise en place par les États-Unis ce week-end.

La nouvelle ligne d’assistance téléphonique pour la santé mentale 988 lancée samedi par les autorités américaines offrira, une fois pleinement opérationnelle, aux résidents aux prises avec des pensées suicidaires un numéro facile à retenir qui les mettra en contact avec des conseillers en santé mentale formés plutôt qu’avec la police.

Le Dr Allison Crawford, médecin-chef de Talk Suicide Canada et psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, affirme qu’une telle ligne d’assistance est la référence en matière de prévention du suicide par téléphone.

Elle et d’autres experts soutiennent qu’un système comme le 988 faciliterait l’accès des Canadiens à une aide d’urgence et montrerait aux personnes aux prises avec des crises de santé mentale que la prévention du suicide est prise au sérieux.

La Chambre des communes du Canada a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide en 2020.

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes évalue comment ce numéro pourrait être introduit et que le ministère s’attend à une décision de l’agence plus tard cette année.



Voici une liste de ressources et de lignes d’assistance dédiées au soutien des personnes en crise :