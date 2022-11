Le Canada dévoilera aujourd’hui une nouvelle stratégie d’adaptation au climat avec un engagement de 1 milliard de dollars: sources

La première stratégie d’adaptation climatique du Canada, qui sera dévoilée aujourd’hui, engagera le gouvernement fédéral à respecter de nouvelles lignes directrices et normes de construction dans les zones sujettes aux inondations et aux incendies de forêt.

Environnement et Changement climatique Canada dévoilera la stratégie — dont l’élaboration a duré près de deux ans — à l’Île-du-Prince-Édouard, l’une des provinces de l’Atlantique qui a été durement touchée par l’ouragan Fiona en septembre.

La stratégie vise à s’assurer que l’économie et la population du Canada sont prêtes à faire face aux pires effets des changements climatiques. Le document de stratégie est accompagné d’objectifs, mais l’objectif du document de haut niveau est de préparer le terrain pour des plans de mise en œuvre plus détaillés à déployer ultérieurement.

Selon une source fédérale de haut rang connaissant la stratégie qui n’était pas autorisée à s’exprimer, le gouvernement annoncera également jeudi plus d’un milliard de dollars de nouveaux engagements de financement pour l’atténuation des changements climatiques.

Le financement requis des secteurs public et privé pour faire face aux impacts des changements climatiques au Canada est estimé à 5,3 milliards de dollars par an selon le Bureau d’assurance du Canada, une association commerciale qui représente l’industrie.

Une autre source a déclaré que le gouvernement s’engagerait à s’appuyer sur des codes de construction résistants au climat. Attendez-vous à de nouveaux objectifs pour réduire les impacts des inondations, des incendies de forêt et des dômes de chaleur intense. Une vague de chaleur estivale en Colombie-Britannique a tué plus de 600 personnes en 2021.

Les pompiers luttent pour contenir un incendie de forêt à l’extérieur de Lytton, en Colombie-Britannique, le 14 juillet 2022. (Fourni par Daniel Mundall)

Il a été démontré que les efforts visant à préserver et à étendre les forêts et les zones humides réduisent les émissions et minimisent les impacts des inondations et des vagues de chaleur sur les populations urbaines. Le gouvernement devrait accorder la priorité aux investissements dans ces solutions climatiques basées sur la nature.

Les changements climatiques ont déjà eu des effets dévastateurs sur les Canadiens. En juin 2021, l’Ouest canadien a connu un dôme de chaleur historique qui a établi une température record de 49,6 degrés Celsius à Lytton, en Colombie-Britannique. Une forêt a d’abord déchiré la communauté.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a qualifié l’ouragan Fiona de septembre « d’ouragan le plus violent de l’histoire du Canada. Nous n’avons jamais rien vu de tel ».

“Des vies ont été perdues, et c’est à cause du changement climatique”, a-t-il ajouté.

L’analyse économique montre que les impacts du changement climatique seront graves, même si le monde ne dépasse pas l’objectif international de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Un récent rapport des Nations Unies a averti que l’incapacité des nations individuelles à réduire leurs émissions notre planète à un réchauffement d’au moins 2,5 degrés, un niveau jugé catastrophique par les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.”

L’Institut canadien du climat estime que d’ici 2025, l’impact du changement climatique pourrait réduire la croissance économique de 25 milliards de dollars par an. Plus récemment, le directeur parlementaire du budget a estimé que même si le monde respecte ses engagements en matière de réduction des émissions, le PIB réel du Canada subira une baisse de 5,8 % en 2100.