Le Canada dévoile un nouveau passeport avec des fonctionnalités et des conceptions mises à jour

Le passeport du Canada nouvellement remanié comprend des caractéristiques de sécurité améliorées et des images qui, selon les responsables, reflètent la diversité des peuples et des paysages du Canada.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, en ont fait l’annonce mercredi à Ottawa.

Le passeport comprend une nouvelle couverture et de nouveaux motifs sur ses pages intérieures, que les ministres ont décrits comme mettant en valeur l’environnement naturel du Canada pendant quatre saisons, ainsi que son identité multiculturelle.

Gould, qui supervise Service Canada, qui gère les demandes de passeport, a déclaré que certaines des nouvelles images telles que les ours polaires, les gens sautant dans un lac et les oiseaux en hiver capturent « l’esprit de qui nous sommes en tant que Canadiens ».

Elle a déclaré que le coût d’une demande de passeport resterait le même, mais que le gouvernement fédéral prévoyait de passer d’abord par son stock existant de passeports.

Les nouveaux passeports seront produits cet été, avec plus de détails sur le moment de leur déploiement attendus plus tard.

Les passeports actuels restent sécurisés, a-t-elle dit, et les Canadiens peuvent continuer à les utiliser jusqu’à leur expiration.

Également à compter de cet automne, les Canadiens pourront renouveler et payer leur passeport, ainsi que télécharger une photo de passeport en ligne.

L’intérieur de la couverture et la première page sont illustrés, avec un cerf, des feuilles d’érable et des flocons de neige. (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

« Il n’y a aucun moyen pour vous de savoir si vous postulez si vous allez obtenir l’ancienne version ou la nouvelle version », a-t-elle déclaré.

« Les deux sont excellents, les deux vont être formidables, mais nous allons le faire d’une manière qui gère l’inventaire existant afin que nous utilisions efficacement l’argent des contribuables. »

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité comprennent une page de données en polycarbonate, qui, selon le gouvernement fédéral, est la même technologie utilisée pour protéger les devises et les permis de conduire, et des informations personnelles gravées au laser au lieu d’encre pour empêcher la falsification et la contrefaçon.

Les responsables ont déclaré que les nouveaux passeports incluent également la technologie Kinegram sur la photo principale, une fenêtre transparente personnalisée avec une image secondaire du titulaire du passeport, une image laser variable et une encre sensible à la température pour aider à authentifier les documents.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les nouvelles images avaient remplacé les moments historiques vus dans les passeports actuels du Canada, Fraser a déclaré que les conceptions incluaient des consultations avec des ministères tels que Patrimoine canadien et les communautés autochtones.

La page d’informations personnelles s’affiche, qui comporte des feuilles d’érable et d’autres éléments de sécurité. (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

Certains des commentaires, a-t-il dit, incluaient un désir de célébrer la diversité, l’inclusion et l’environnement naturel du pays et d' »intégrer ces éléments dans la conception ».

Changer continuellement la conception des passeports aide également du point de vue de la sécurité, a-t-il déclaré.

« Lorsque vous mettez constamment à jour en gros les détails du point de vue de la conception de votre passeport, y compris les illustrations qui se retrouvent dans le document, cela rend la contrefaçon beaucoup plus difficile », a déclaré Fraser.

« Cela peut prendre un certain nombre d’années à des participants sophistiqués et, en quelque sorte, à des organisations criminelles ou à des opérations de contrefaçon pour rattraper les nouvelles conceptions, et en continuant à mettre à jour en gros… nous rendons la tâche plus difficile pour ceux qui cherchent à profiter des documents de voyage du Canada.

Pages de visa vierges dans le nouveau passeport qui montrent des ours dans une forêt au printemps. La lumière ultraviolette change les couleurs et révèle les éléments de sécurité. (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

Des pages de visa vierges dans le nouveau passeport qui montrent des hiboux et des enfants jouant en hiver. (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

Les services de passeport ont repris après que le syndicat représentant des milliers de fonctionnaires en grève a conclu un accord de principe avec le gouvernement fédéral au début du mois.

Gould a déclaré aux journalistes mercredi que 99% de tous les passeports sont délivrés dans les délais de 10 et 20 jours du gouvernement fédéral. Cela survient après des mois de longs retards de passeport l’année dernière.

Bien que la récente grève puisse entraîner des files d’attente plus longues, Gould a déclaré que le gouvernement fédéral était parfaitement préparé à ces retards et à tout retard de traitement.