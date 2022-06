Le Canada dévoile son plan de défense nord-américain modernisé

OTTAWA –

La ministre de la Défense Anita Anand a promis des milliards de nouvelles dépenses au cours des 20 prochaines années pour moderniser les systèmes défensifs vieillissants de l’Amérique du Nord dans une annonce lundi qui était spectaculaire, mais qui manquait de plusieurs détails importants.

Le principal d’entre eux : le moment exact où ces investissements répondront réellement à ce que les hauts responsables militaires canadiens et américains ont mis en garde depuis des années, c’est une dangereuse lacune dans leur capacité à détecter et à arrêter une attaque imminente sur le continent.

Debout sur le tarmac de la Base des Forces canadiennes Trenton devant plusieurs aéronefs militaires, dont un chasseur CF-18 spécialement transporté à cet effet, Anand a annoncé que le Canada investira 4,9 milliards de dollars sur six ans dans la défense continentale.

« Il s’agit de la mise à niveau la plus importante du Norad, d’un point de vue canadien, en près de quatre décennies », a-t-elle déclaré en référence au système commun américano-canadien utilisé pour identifier les attaques terrestres et maritimes sur le sol nord-américain.

« En plus de ces investissements immédiats, ce plan est financé à long terme. Ce plan a une valeur totale d’environ 40 milliards de dollars sur les 20 prochaines années. Et il fournira de nouvelles capacités pour protéger les Canadiens pour les générations à venir.

Le ministre a ensuite énuméré cinq domaines dans lesquels ces investissements se concentreront, en commençant par la mise en place d’un nouveau système de surveillance « en couches » qui comprendra des radars et des capteurs à longue portée capables de détecter les menaces entrantes provenant de l’Arctique.

Le nouveau système remplacera le système d’alerte du Nord, une chaîne de radars construits dans le Grand Nord canadien dans les années 1980 pour identifier les bombardiers russes qui approchent et qui représente l’épine dorsale de la contribution de ce pays au Norad.

Pourtant, ni Anand ni le chef d’état-major de la défense, le général Wayne Eyre ou le lieutenant-général. Alain Pelletier, le commandant adjoint du Norad, a pu dire exactement quand le système d’alerte du Nord sera remplacé.

Et ce malgré le fait que les responsables militaires canadiens et américains ont averti pendant des années qu’il est maintenant presque obsolète grâce aux développements récents des missiles et des armes à longue portée – une préoccupation qui a considérablement augmenté après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Comme nous aurons plus d’informations sur le moment précis du passage d’un système à un autre, nous le préciserons », a déclaré Anand lorsqu’il a été interrogé sur le manque de calendrier.

« À ce stade, ce que nous introduisons, c’est que nous allons passer à un nouveau système de surveillance. Et jusque-là, le système d’alerte du Nord restera en place et sera exploité et entretenu. »

Pelletier a reconnu les « limites » du système d’alerte du Nord dans une entrevue séparée avec La Presse canadienne, notamment en termes de détection des attaques de missiles de croisière des bombardiers à longue portée survolant l’Arctique.

« La réalité actuelle est que l’aviation à longue portée a la capacité de lancer des missiles de croisière en dehors de la portée de détection du système d’alerte du Nord », a-t-il déclaré. « Alors c’est le défi. »

Le nouveau financement comprend également des plans pour de nouveaux systèmes de commandement et de contrôle, des missiles air-air avancés et d’autres capacités.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2022.