Le Canada dévoile son équipe pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022

C’est une journée de rêves réalisés et brisés pour les joueurs du mélange alors que l’entraîneur-chef de l’équipe masculine senior de soccer du Canada, John Herdman, est sur le point de nommer les 26 joueurs qui, selon lui, sont les mieux placés pour représenter la nation à la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar. La révélation de la liste sera diffusée sur TSN 1, 4 et 5 à partir de 10 h HE.

Trente-six ans se sont écoulés depuis la dernière fois que le Canada s’est qualifié pour l’événement, ce qui rend l’annonce encore plus spéciale. Certains joueurs auront leur nom gravé dans l’histoire tandis que d’autres auront vu leur dernière chance passer ou seront confrontés à la perspective de devoir faire leurs preuves au cours des quatre prochaines années et espèrent avoir une opportunité en 2026, lorsque le Canada sera l’hôte aux côtés des États-Unis et du Mexique.

En juin dernier, la FIFA a confirmé que les équipes peuvent inclure jusqu’à 26 joueurs au lieu des 23 habituels, compte tenu du fait que cette Coupe du monde se déroule au milieu de la saison de football des clubs, par opposition à la pause estivale habituelle. Les absences potentielles de dernière minute dues à la COVID-19 sont également un facteur.

Trente-neuf joueurs ont contribué à la course de qualification du Canada qui les a vus terminer premiers devant le Mexique et les États-Unis, marquant plus de buts et en concédant moins que toute autre équipe de la région de la CONCACAF.

Alphonso Davies du Bayern Munich devrait être inclus après s’être débarrassé d’une blessure aux ischio-jambiers contractée il y a un peu plus d’une semaine tandis que les piliers du milieu de terrain Atiba Hutchinson et Jonathan Osorio sont revenus à l’action la semaine dernière après de longues mises à pied dans d’autres bonnes nouvelles.

De l’autre côté de la médaille, le défenseur Scott Kennedy s’est blessé à l’épaule le 29 octobre en action pour Ratisbonne de la ligue allemande de deuxième niveau Bundesliga 2 et a été exclu pour la Coupe du monde, tout comme le gardien Maxime Crepeau, qui a souffert une fracture de la jambe droite le 5 novembre alors qu’il représentait le Los Angeles FC en finale de la Coupe MLS.

Le défenseur Doneil Henry s’est blessé alors qu’il s’échauffait pour le match amical du Canada contre Bahreïn le 11 novembre. Son statut est donc en suspens.

Kennedy compte huit sélections pour le Canada et a joué un rôle essentiel dans la construction de la solide culture d’équipe recherchée par Herdman, tandis que Crepeau devait être la deuxième option de gardien de but du Canada derrière Milan Borjan jusqu’à la blessure. Crepeau a subi une intervention chirurgicale réussie le 6 novembre.

La Belgique, un sérieux prétendant au trophée, sera le premier adversaire du Canada dans le groupe F le 23 novembre, suivie de la Croatie le 27 novembre et du Maroc le 1er décembre. L’intégralité de la Coupe du monde est diffusée sur CTV et TSN.



Les détails officiels de l’équipe suivront ici après l’annonce…